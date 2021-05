El equipo de Lola Indigo se ha quedado un poco desequilibrado después de la primera Semifinal de 'The Dancer', la capitana ha tenido que despedirse de dos de sus concursantes más queridos, Aina y Jose I Duna. Los tres jóvenes habían conectado de una forma muy especial con la cantante y lo habían hecho saber a lo largo de la edición, pero el público decidió que no debían continuar en la segunda Semifinal, por eso Lola Indigo cuenta solo con dos miembros en su equipo, D'oo wap y Macarena.

El caso de Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez es muy diferente, los dos han conseguido llevar a su equipo al completo a las segundas Semifinales que podremos ver el próximo lunes. Todos los capitanes han sabido guiar a sus concursantes y exigirles lo mejor de ellos mismos, pero 'The Dancer' es un concurso y no todos pueden continuar. A la final del programa solo podrán llegar ocho concursantes, los ocho mejores, pero esta vez no os pedimos que elijáis al mejor concursantes, sino al mejor equipo.