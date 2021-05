Alrededor del 2% de la población española, casi un millón de personas, es intolerante al gluten, una enfermedad que dificulta el día a día en los hábitos alimenticios. Cada 27 de mayo se celebra en España el Día Nacional del Celiaco. Una fecha que las asociaciones de intolerantes al gluten del país han querido marcar en el calendario con la finalidad de dar visibilidad y apoyo a este colectivo.

En ‘La Hora de la 1’ han contribuido al Día Nacional del Celíaco con el testimonio de la presentadora y modelo Adriana Abenia, a quien le apareció la celiaquía con el tiempo y se la diagnosticaron en 2014, aunque ha asegurado que ya “lo tiene dominado”: "Soy celíaca, lo supe después de volver de un viaje a París en el que me había comido todos los croissants de rue Mouffetard, una despedida a lo grande. Sólo puedo decir que para un celíaco la vida es mucho más bonita sin gluten, como un día sin nubes, antes no era yo", asegura.

Síntomas de la celiaquía

Los síntomas más frecuentes de la celiaquía son la distensión o hinchazón abdominal, astenia y pérdida de peso. Sin embargo, cada persona es un mundo.

En su caso, a Adriana le daban jaquecas, migrañas y tenía problemas del sistema nervioso, además de dolor articular. Nunca tuvo dolencias ni hinchazones de estómago. Actualmente ha confesado que no sigue ninguna dieta estricta, se limita a comer alimentos sin gluten. Ella no lo come jamás, a no ser que se equivoquen en un restaurante, que, de ser así “entra a la cocina a montar la bronca” y ya le ha tocado hacerlo varias veces: “Me encantaba todo y no notaba que me hinchara. Pero de pronto empecé a tener migrañas muy seguidas, dolores articulares… y haciéndome pruebas detectaron que simplemente tenía la enfermedad celiaca y que quitándome el gluten se me quitarían los síntomas”, explica.

La presentadora insiste en que es importante realizarse las pruebas, ya que “hay muchos celiacos que son asintomáticos, pero a la larga el daño interno es el mismo”. De hecho, dos de cada tres celiacos desconocen que lo son.

Adriana ha lanzado un mensaje para tranquilizar a todos aquellos que les acaben de diagnosticar celiaquía, asegura que “es algo natural”, que lo padece mucha gente y que “no tiene problemas para continuar saliendo, o comiendo prácticamente de todo”, asegura que hay muchas alternativas.