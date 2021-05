Marta Pombo ha tenido que superar muchos obstáculos antes de empezar a ver la luz tras su repentino divorcio de Luis Giménez. Su ex sigue estando dentro de la familia, siendo el 'tío Luigi' para Martín, el hijo de María Pombo, y ambos mantienen que se tienen muchísimo cariño. Sin embargo, y pese a la ausencia de conflicto, la influencer ha tenido que enfrentarse a uno de los momentos más difíciles de su vida. El pasado febrero anunciaba su marcha de las redes para desconectar de la opinión pública y luchar contra su depresión. Lo decía entre lágrimas, pero cuando ha vuelto a utilizar su cuenta de Instagram y ha reaparecido ha sido entre sonrisas. Todavía no está curada, pero se encuentra mucho mejor.

La influencer ha concedido una entrevista a la revista ¡HOLA! en la que se ha sincerado sobre sus problemas de salud mental. Se está recuperando, va poco a poco, pero cada día está más tranquila y feliz. Lo más difícil para ella es "no saber cuándo se va a ir esa nube gris que tienes encima todo el día, levantarte y no tener ganas de absolutamente nada, querer ver la vida pasar sin participar". Pero hay varias incorporaciones a su vida que la están haciendo más fácil: la terapia, las clases de cerámica a las que acude con su abuela y, también, su perra Gaia, a quien adoptó tras ver un anuncio en Instagram y que le ha cambiado la vida con su cariño y compañía.

Además, tras un merecido descanso en el que ha desconectado del móvil, ha vuelto a las redes sociales con un propósito: convertir la etiqueta influencer en algo que no tenga que ver sólo con potenciar el consumismo, sino que pueda ayudar a la gente. "Fue la idea de mostrar una cara más real y humana a todo el mundo, ayudar y dar voz a problemas cotidianos, a causas especiales..." dice a la revista ¡HOLA!.

"Estar triste es normal y se sale de ello"

Desde su experiencia puede ayudar a los demás, igual que intenta hacer en el consultorio que encabeza en la cadena COPE y donde se divierte dando consejos y respondiendo a las preguntas más variopintas sobre relaciones, trabajo o estado emocional. Tiene conocimientos que compartir, mensajes positivos que lanzar y puede, además, ayudar a normalizar el acto de ir a terapia: "Siempre lo he visto como algo normal, no me daba vergüenza", dice. "Me daba pereza, porque sabía que iba a doler el proceso, pero también sabía que lo necesitaba".

01.15 min María Pombo desvela cómo se encuentra su hermana Marta

Marta Pombo, tras experimentar problemas de salud mental, también ha tenido que contar con la ayuda de un psiquiatra. Dice que ha tomado la vía rápida para vencer la depresión y se ha aprovechado de ese pequeño empujón: "Antidepresivos para estabilizarme y poder ver las cosas con más calma y sin altibajos que frenasen mi proceso".

Salir de casa, valorar la privacidad y volcarse en el cuidado de otros son algunos de los elementos que más le han ayudado a mejorar. Y este es el mensaje que lleva por bandera: "Estar triste es normal y se sale de ello".