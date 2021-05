El grupo rock Måneskin gana Eurovisión 2021 y da la tercera victoria a Italia en el festival con el tema "Zitti e buoni". Con una propuesta arriesgada y transgresora, la banda italiana ha arrasado en la 65ª edición del certamen europeo. Desde que el cuarteto pisó el Rotterdam Ahoy por primera vez se colocaron primeros en todas las apuestas y han cumplido las previsiones. Su descaro, irreverencia y potente directo le ha valido el ansiado micrófono de cristal en la 65ª edición del certamen europeo, celebrado en Róterdam. Su estilo retro punk incluye prendas diseñadas por la firma italiana Etro.

Los ganadores han recibido 524 puntos en total (318 del público y 206 del jurado), en una de las finales más abiertas y reñidas que se recuerdan. Barbara Pravi le ha dado la segunda plaza a Francia con "Voilà" (499 puntos) y Suiza se ha llevado el bronce gracias al himno de Gjon's Tears, "Tout l'Univers" (432 puntos). El Top Ten lo completan Islandia, Ucrania, Finlandia, Malta, Lituania, Rusia y Grecia. Vuelve a ver la final de Eurovisión 2021 completa.

Por su parte, Blas Cantó ha emocionado a toda Europa con "Voy a quedarme", la canción que ha dedicado a su abuela fallecida a causa del coronavirus. A pesar de ello, el representante español ha quedado en el puesto 24. El murciano ha obtenido 0 puntos del público y 6 por parte del jurado profesional. Por detrás de España han quedado Alemania (3 puntos) y Reino Unido (0 puntos).

Originales, únicas y algo freaky

Los islandeses Daði & Gagnamagnið han sido cuartos con 378 puntos. Su canción, "10 years", ha sido una de las más originales de la noche. Su propuesta pone en valor el estilo nerd, los videojuegos y la estética ochentera. Aunque no han podido actuar en directo en el Rotterdam Arena - a causa de un positivo por COVID-19 en uno de sus miemnbros- han hecho que los 3.500 espectadores en las gradas se levanten para intentar reproducir la hipnótica coreografía.

Go_A es la revelación de la edición o como suelen llamarlo los eurofán el Black horse. Favorito de muchos e inquietantes para otros, la canción "Shum" (Ruido) ha conseguido la quinta mejor puntuación con 364. De su actuaciión destaca sobre todo la presencia y la voz blanca de la vocalista, Kateryna Pavlenkode. El tema une el folclore ucraniano y sonidos electrónicos. Ihor Didenchuk, Taras Shevchenko y Ivan Hryhoriak completan la banda del este.

Los primeros diez puestos los completan los rockeros finlandeses Blind Channel (301 puntos) Queen Destiny, de Malta (255), la banda lituana The Roop (220), Manizha, candidata rusa (204) y Stefania, de Grecia, que se ha llevado 170 puntos.

Victoria, la candidata de Bulgaria con la enternecedora "Growing up is getting old", ha empatado a puntos con la griega, pero se ha quedado en la 11ª posición por la normas de la organización al obtener menos máximas notas.

Por debajo de ella se ha colocado Portugal. Una de las sorpresas de la edición que enamoraron al público tras aterrizar en Róterdam. Los sonidos jazz y blues de The Black Mamba y la puesta en escena romántica, melancólica y con recursos cinematográficos le han dado la 12ª posición con 153 puntos.