Xavi Cabezas, más conocido como “El Tecnomago”, es uno de los fichajes estrella de la nueva temporada de España Directo. Él no es un mago cualquiera, sus trucos son únicos y muy especiales. Combina la magia con la tecnología y es capaz de generar efectos sorprendentes. Ahora va a alucinarnos todas las semanas con su magia en las tardes de RTVE.

El estreno de Xavi en el programa más viajero de la tele ha sido ¡fascinante! El Tecnomago ha sido capaz de dejar con la boca a abierta a todo el equipo, inclusive a la presentadora Ana Ibáñez y a su compañero, el copresentador Ángel Pons. Y no es para menos, porque "El Tecnomago", no sabemos como, pero le ha leído la mente a Ibáñez y ha sido capaz de darle un “zumo recién exprimido volteando una Tablet”. Y eso no ha sido todo, además ha sido capaz de leer la mente del copresentador descubriendo la canción que le gustaría que sonara en una fiesta.

“���� ¡@soytecnomago estrena sección con nosotros! Y de primeras lo hemos puesto a prueba, ¿con qué truco nos sorprenderá? ��#YoViajoConED ⭕ https://t.co/LNmmznN55W pic.twitter.com/3msVZLoUtf“ — España Directo (@EDirectoTVE) May 13, 2021

De la varita a la realidad virtual Graduado en Marketing, Xavi ha sustituido la varita y el sombrero por los drones y las tablets en los escenarios. Detrás de ellos, ha liderado proyectos de gaming, realidad virtual y fintech. Como podemos apreciar es un apasionado de la magia, pero también de la psicología y la tecnología, aspectos con los que juega mucho a la hora de elaborar sus trucos. El Tecnomago sacó su energía y e ingenio a la calle sorprendiendo a todo aquel que se topaba con él. Además, los vídeos de sus trucos arrasan en las redes sociales y animan a más de uno a ponerlos en práctica. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Tecnomago (@soytecnomago)“ “