En esta nueva temporada de España Directo estaremos en todos los puntos del país, desde las ciudades más grandes, pasando por los pueblos rurales, la España vaciada, comercios centenarios… ¡hasta llegar a las nubes! De esto último hablamos en sentido digital, porque la reportera Cecilia Revuelta te llevará a volar a través de Internet y conocer a los grandes influencers, como Anita la Cortijera, la joven 'Agroyoutuber' que acumula más de 60 mil seguidores en redes sociales.

Anita busca reivindicar la figura de la mujer rural. Graba su día a día para dar a conocer las tradiciones rurales al mundo digital. Con 18 años, Ana tiene un desparpajo que no deja a nadie indiferente y ¡nos lo ha demostrado con creces! Junto a sus cabras, burras y sus abuelos, Ana María Martos, “la Cortijera” alegra los días de muchos de sus seguidores.

Se hizo Instagram para que un chico la encontrara

Sin duda, una de las peculiaridades de Anita es cómo entró en el mundo instagramer. La Cortijera se abrió sus cuentas de redes para que un chico que conoció de casualidad pudiera encontrarla: “Conocí a un muchacho, no le encontraba y ya pues lo encontré gracias a hacerme Instagram. Lo que a mí nadie me iba a contar que por hacerme Instagram me iba a hacer conocida”, cita.

Hacerse viral le ha servido para enseñar a la gente a “tener una nueva forma de vida”: “Que cuiden sus campos y a su gente”, dice, y con eso “está más que satisfecha”. Entre vídeo y ordeño, Anita está estudiando educación social, le encanta ayudar y piensa que “ese es su sitio”.