Una influencer muestra los destrozos que el bótox ha dejado en su cara

La tiktoker estadounidense, Whitney Buha, ha pasado por el quirófano y el resultado no ha sido el que ella se esperaba. Aunque cree que en las próximas semanas el bótox se asentará. La joven bloguera, que tiene casi 90.000 seguidores en Instagram, ha tratado de restarle importancia al asunto y ha subido varios vídeos bromeando con el tema.

Al igual que otros muchos famosos Wuha reconoce que recurre al bótox de forma habitual, pero esta vez un error ha provocado un efecto no deseado en su mirada. Todo ocurrió hace unas semanas, tras aplicarse una de sus inyecciones rutinarias de bótox para realzar su mirada. La creadora del blog Something Whitty afirma que la persona encargada de aplicarle el bótox se equivocó de sitio, dando lugar a que su ojo izquierdo se cerrara y su ojo derecho se abriera más. "Esto es tan vergonzoso... realmente no me apetece mostrar esto, pero todos decís '¿podemos verlo?'. Porque muchos de ustedes usáis bótox y no sabíais que esto era posible. Yo tampoco sabía que esto era posible", decía la bloguera antes de mostrar la diferencia entre sus ojos.

Dicho y hecho, Whitney se decidió a mostrar la verdadera imagen de su rostro ahora mismo, sin retoques. "Después de considerarlo un poco, decidí compartir mi historia porque me di cuenta de que pocas personas sabían que la ptosis palpebral podría ser un efecto secundario del bótox, incluida yo misma antes de todo esto", declara en una de sus publicaciones.

Según ella misma afirma los daños que ha mostrado en su perfil de Instagram son temporales. Tal y como se puede ver en las imágenes que ha colgado en su cuenta para denunciar el caso, su ojo derecho está mucho más caído que el izquierdo, además de la parte derecha de su boca, que se ve mucho más caída que la izquierda.

Ella parece que se ha tomado las consecuencias de la cirugía con humor y filosofía. Sin ir más lejos, en otro vídeo muestra los procesos que lleva a cabo a diario para tratar de disimular los desperfectos que ha dejado en su rostro el pinchazo.

Parchear su ojo derecho, aplicar calor y vibraciones en el ojo izquierdo y gotas para los ojos, acupuntura y ejercicios de rehabilitación son ahora su rutina para intentar solucionar el problema que la cirugía ha dejado en su párpado.