Mañana martes se estrena en RNE Solo en Podcast, Vivir para contarla. Una serie dirigida por Javier Hernández en colaboración con Reporteros Sin Fronteras España.

Cinco capítulos con cinco historias contadas en primera persona de periodistas amenazados, agredidos, exiliados, procedentes de la región de América Latina, en la que en muchos países no se cumple la legislación que protege la libertad de información.

En Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso hemos charlado con su director, Javier Hernández.

"Son cinco historias espeluznantes. Fíjate que hace unos pocos días acabamos de despedir a dos compañeros que estaban en Burkina Faso, a David y a su cámara, y desgraciadamente ha tomado actualidad. Yo siempre digo que este es un podcast que no debería existir porque, como bien sabes, los periodistas nunca debemos ser protagonistas de la noticia, tenemos que ser completamente invisibles. Pero desgraciadamente no es así".

Vivir para contarla son cinco relatos de cinco protagonistas que no pueden ejercer su derecho a la libertad de información en su país porque viven, incluso, amenazados de muerte simplemente por contar lo que pasa. "Yo creo que este concepto de libertad que aquí lo tratamos con tanta libertad, y nunca mejor dicho, toma su veradera dimensión cuando escuchamos los testimonios de estos cinco compañeros. Que ellos no tienen ningún interés en ser protagonistas de nada, pero desgraciadamente, lo son", explica Javier.

En el primer capítulo conoceremos la historia personal de Andrea Aldana, una mujer colombiana que ha salavado su vida tres veces. La última, en el mes de marzo cuando estuvo en España. También nos contará su testimonio Mario Reyes desde Cuba, un joven periodista que se ha tenido que autoexiliar. "De la conversación con Mario Reyes, lo que más me ha llamado la atención es cuando habla del complejo que tiene la izquierda, sobre todo en nuestro país, de criticar alguna acción del gobierno cubano. Sigue anclado en alguna revolución, que este nuevo movimiento, que esta nueva revolución, que tiene un himno y todo que es la música con la que hemos empezado esta pieza, pues bueno, no se atreven a criticar las acciones de ese gobierno y al final acaban siendo apoyados por gente que a lo mejor no tienen demasiado que ver ideológicamente con ellos".

Otras voces que aparecerán en esta serie son las de Alejandro Ortiz desde México, Carmen Valeria Escobar desde El Salvador y Juan José Toro desde Bolivia.

Cinco protagonistas, cinco compañeros que, como a Javier, nos ayudan a apreciar lo que tenemos: "yo puedo decir lo que quiera sin ofender a nadie y sin caer en ningún supuesto ilegal y no me va a pasar nada. Tengo esa seguridad. Ellos viven con un miedo tremendo, aterrados completamente. Estuvieron un par de meses aquí en España y, por ejemplo, nos contaban que cada vez que veían una sirena pensaban que había habido una balacera. Carmen Valeria lleva una pistola encima, una pistola con cargas eléctricas para poder defenderse. Imagínate, Íñigo, que tuviéramos que vivir aquí así, en esde clima de inseguridad".

Vivir para contarla, cada martes con Javier Hernández en RNE Solo en Podcast.