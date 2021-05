Como de costumbre en Dos Vidas esta semana viene cargada de novedades. Si te perdiste las artimañanas de Alicia (Elena Gallardo), la preparación de la boda de Carmen (Amparo Piñero), la pelea entre Cloe (Gloria Ortega) y María (Kenai White) o la desaparición de sergio (Miguel Brocca) estás de suerte. Porque te lo contamos aquí abajo.

Hemos visto movimientos rastreros durante la serie. Pero este ha sido, sin duda, uno de los que ha podido tener l as repercusiones más severas . Alicia (Elena Gallardo) está empezando a adoptar comportamientos peligrosos desde que se enteró del romance entre Inés (Barbara Oteiza) y Ángel (Iván Lapadula) . Tanto es así que colocó una media de Inés en el maletín de trabajo de Ángel acarreandole más de una conversación peliaguda en el que han tenido que cubrirse las espaldas para evitar ser pillados por Patricia (Silvia Acosta).

Por otro lado Dani no se libra de los conflictos más asiduos a su trama ya que ha vuelto a pelear con Cloe (Gloria Ortega). Esto se debe a que Dani (desde su perfil falso) ha cortado toda relación con Cloe y a que las palabras de Dani estuvieron bastante mal escogidas a la hora de intentar calmarla.

Somos ya muy conscientes de todo lo que Dani (Kenai White) ha sufrido hasta el momento . Por eso ver escenas tan bonitas como la que nos han regalado el y Julia (Laura Ledesma) en el taller nos llenan el corazón de amor. Y es que no es extraño ver a Julia y a Dani juntos, pero esque ver a Julia ayudando tanto a Dani con sus palabras es algo que nos hace a todos aprender un poco más.

“DIRECTO ��| ¿Te ha gustado el episodio? ¡Haznos saber qué piensas en los comentarios! Recuerda que puedes vernos también en RTVE a la Carta para no perderte nada. ➡ https://t.co/Y4i7cluuMv #DosVidasRTVE pic.twitter.com/L09snEw8gM “

La segunda situación que llevaba tiempo queriendo ver era saber qué pensaría Kiros al leer el diario de Carmen. Pues resulta que no ha sido todo lo bonito como me esperaba ya que, en lugar de leer uno de las cientos de fragmentos que hablan maravillas sobre él , leyó un fragmento donde Carmen cuenta las dudas sobre su amor. Sacando una de las peores facetas de Kiros hasta el momento.

También nos han regalado una serie de situaciones que, por lo menos yo, deseaba conocer desde hacía mucho tiempo. La primera de ellas es que Mabalè (Bore Buika) ha explicado por qué no apoya la relación entre Kiros (Iván Mendes) y Carmen. Resulta que su padre estuvo una vez enamorada de una blanca cuando él era tan solo un niño. Las noramas de la colonia no permiten este tipo de relaciones así que poco tiempo después de salir a la luz las intenciones de su padre lo asesinaron. Por eso Mabalè buscará por todos los medios proteger a Kiros para evitarle un destino fatal.



Sergio desaparecido

Era cuestión de tiempo que Sergio (Miguel Brocca) se terminara enterando del embarazo de Julia (Laura Ledesma). Y es que todos teníamos el presentimiento de que no se lo iba a tomar bien. Pero, una cosa es no tomarselo bien, pero otra cosa es salir corriendo y huir del pueblo durante tres episodios.



Eso es lo que ha pasado con Sergio, el cual, al más puro estilo "desaparezco y me voy a un spa", ha decidido esta vez marcharse a la playa y publicarlo en sus redes sociales. Qué pocos puntos te has ganados con este gesto Sergio, es más, diría que has restado puntos y estás cerca del resultado negativo.