Los lunes por la noche TVE se convierte en un templo del baile gracias a ‘The Dancer’, donde Miguel Ángel Muñoz, Lola Índigo y Rafa Méndez luchan para que el mejor bailarín del país se encuentra entre sus equipos. Es tanta la tensión con la que viven el concurso, que incluso hay varios rifirrafes entre ellos… ¿qué piensa Miguel Ángel Muñoz? ¡Se lo hemos preguntado! Además, también se ha pronunciado con respecto a la vacuna contra la Covid que se puso aprovechando un viaje de trabajo a EE.UU.

¿Es real el pique que hay entre los capitanes?

A lo largo de las audiciones, hemos visto varios “piques”, entre Lola Índigo, Rafa Méndez y el propio Miguel Ángel Muñoz, incluso Lola ha llegado a amenazar con abandonar el programa por alguno de esos “rifirrafes”. Pero, ¿es real? Miguel Ángel ha contestado a través de ‘La Hora de la 1’, que “todos los piques son completamente de verdad”.

Eso no quiere decir que no se tenga cariño, y es que, ¿qué amigo no se pelea?: “Es cierto que, aunque tengamos diferentes opiniones nos queremos mucho. El otro día Rafa y yo tuvimos un momento muy tenso, pero después de comentarlo, hablamos entre nosotros y nos dimos un abrazo, porque por encima de la competitividad o la diferencia de criterios, somos amigos”, ha confesado Miguel Ángel, a lo que añadía: “Hay momentos tensos, pero no nos los llevamos a casa”.