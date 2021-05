El cantante Boy George lo ha anunciado en su Instagram: Nick Kamen ha muerto a los 59 años. Icono de los 80 y 90 y retirado a una vida discreta, su éxito fue arrollador gracias a la canción I Promised Myself, y durante años estuvo subiendo y bajando de las listas de temas más escuchados. De origen británico, buscó suerte en Los Ángeles y se convirtió en modelo profesional. Era guapo y cantaba bien, lo que llamó poderosamente la atención de Madonna y de la moda. De protagonizar el anuncio más famoso de Levi's, pasó a ocupar un lugar de honor en la década más brillante del pop. I

ncesantemente se ha rumoreado si existió o no un affair amoroso con la reina del pop, que se trasladase posteriormente al campo profesional. Y es que el nombre de Madonna atraviesa su obra. Aunque su carrera habla por sí sola. No sólo sorprendió con sus dotes de cantante, sino como compositor y como músico. Nick publicó su primer álbum, llamado como él, en 1987. Era un disco de versiones de autores como Bob Dylan, Burt Bacharach y Bob Hillard o Sam Cooke. Pero de todas las canciones solo una arrasó. Fue un tema 'rompepistas' que alcanzó el número 5 en las emisoras del Reino Unido.

Se trata de Each Time You Break My Heart y la escribieron Madonna y Stephan Bray: un regalo de su madrina con el que aterrizó en la historia de la música pop. Madonna llegó a cantar los coros porque era un tema que le gustaba y que estuvo a punto de grabar para su famoso disco True Blue. Finalmente la canción no llegó al disco y la versión cantada únicamente por Madonna es inédita. En esos años Nick Kamen y Madonna fueron carne de titulares, sobre todo porque él salía con Talisa Soto y el tema del trío de guapos era muy jugoso. Con Madonna tuvo lo que tuvo y tras romper con Talisa Soto salío con una top model espectacular Tatjana Patitz. Ella colaboró con el cantante en el vídeo del tema 'Tell Me'', rodado en 1988.

Nick Kamen alcanzó un importante éxito en las listas internacionales, en diferentes países europeos, como Irlanda, Italia, Reino Unido, Suiza y España y también en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos.

"I Promised Myself" El año 1990 vio nacer uno de sus más grandes éxitos: el single I Promised Myself, del disco 'Move Until We Fly', llegó al número 1 en ocho países europeos y fue el cuarto disco que más sonó ese año en Europa. Se han realizado múltiples versiones y remezclas de esa canción, que quedó en la historia como una de las más grandes del disco pop. Supo darle a la música disco, al pop y a la balada moderna. Con Agony and Ecstasy cambió de registro y se coló en las listas de éxitos rivalizando con el Justify my love de su madrina, Madonna.

Sus inicios como modelo Antes que Madonna, Talisa Soto y Tatjiana Patitz fue la moda la que se prendó de él. En 1984 Nick Kamen viajó a EE.UU. y el fotógrafo Ray Petri lo fichó para la portada de la mítica revista The Face. Pero lo mejor estaba por venir y fue de la mano del gigante Levi´s. Kamen sedujo a medio planeta con un anuncio ambientado en los años 50 en el que lo que menos importaban eran los pantalones. Él se los quitaba en una lavandería pública y esperaba a que terminara el ciclo de lavado llevando tan solo unos calzoncillos. El cantante se convirtió en uno de los hombres más deseados del mundo y en el año 2000 aquel anuncio alcanzó la cuarta posición en The 100 Greatest TV Ads ( Los 100 spots más grandes de todos los tiempos de la TV). Fue un icono de moda y sus 'looks' fueron muy copiados en aquellos inicios de los 90: su tupé marcó tendencia y también sus superposiciones de prendas, sobre todo las camisetas negras con pantalones vaqueros azules y también las camisas blancas sobre los jerséis negros de cuello alto.