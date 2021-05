Este 5 mayo el mundo de la música se viste de luto para llorar la muerte del cantante Nick Kamen, que se con tan solo 59 años. Era un icono para varias generaciones, por distintos motivos. Hoy sus seguidores, sus fans y sus compañeros de profesión le despiden con bonitas palabras, emotivos mensajes y recuerdos. El primero ha sido Boy George. El cantante y líder de Culture Club ha dado la noticia en su cuenta de Instagram y muchos se han enterado a través de su post. El actor y cómico Matt Lucas ha escrito esto desde el corazón. "Si no estabas enamorado de Nick Kamen en los 80, probablemente no estabas allí. DEP"

En aquellos años 80 y 90 Nick Kamen rivalizó en las listas de éxitos con compatriotas como los Duran Duran, que le dicen adiós con estas palabras. "Es muy triste saber del fallecimiento de Nick Kamen. Uno de los hombres más encantadores y amables que he conocido. Era un amigo querido para mi hija y su madre. Todos lo extrañaremos. RIP Nick", ha escrito John Taylor (JT). La cantante Tanita Tikaram dice: "Es triste escuchar que Nick Kamen ha muerto. Era amable y dulce, sin el ego de alguien que acaba de hace arder el mundo con su extraordinaria belleza. Mi más sentido pésame para su familia". Kavana, estrella del pop de los 90, añade "D.E.P Nick Kamen, eras hermoso por dentro y por fuera".

