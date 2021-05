El vídeo, perteneciente a la colección del CA2M, recoge la acción realizada en el Museo del Prado el 9 de noviembre de 2019. En ella, María Gimeno introduce a las mujeres artistas obviadas en el libro Historia del Arte de E. H. Gombrich, el icónico manual de Historia del Arte utilizado por las distintas generaciones de estudiantes de todo el mundo y en el que no aparece ninguna artista mujer.

María Gimeno(Zamora, 1970)

Es una artista multidisciplinar que vive y trabaja entre Madrid y Londres. Se licenció en 1996 en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Con un claro compromiso feminista, su obra se sirve de diferentes técnicas y formatos: instalación, performance, dibujo y escultura. En 2020 fue galardonada con el Premio MAV 2020, que concede la asociación Mujeres en las Artes Visuales.​

El error de Gombrich (y de otros historiadores del arte)

El título del proyecto, Queridas Viejas. Editando a Gombrich, se inspira en el libro Old Mistresses, Women, Art and Ideology de Griselda Pollock y Rozsika Parker, ya que su traducción automática de Google es “queridas viejas” (queridas = amantes = mistresses. viejas = old).

Pensemos que en las historias del arte clásicas, la mujer había sido representada por determinados estereotipos: objeto de contemplación, modelo pasivo y eterna musa, pero no como sujeto con derecho a construir su propia identidad. Así, María Gimeno sufrió una suerte de “despertar” cuando cayó en la cuenta de que en su libro predilecto de Historia del Arte (de E. H. Gombrich), las mujeres no estaban representadas. De esta manera lo narra la artista: “Desde niña visitaba el museo del Prado y con avidez observaba maravillada las obras de Ribera, Velázquez, Goya… nunca reparé en el hecho de que todos los cuadros del Prado de entonces estaban pintados por hombres. Lo más sorprendente de todo esto, es que yo no me daba cuenta de que las mujeres no estaban, simplemente era lo normal, y lo más extraño de todo es que ni siquiera las echaba de menos, ni aun siendo yo misma una aspirante a artista. ¡Es inconcebible! ¿Cómo podía yo querer ser artista si no había mujeres artistas en el Prado?”