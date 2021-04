En el último capítulo de Cuéntame cómo pasó, Caridad se ha ganado la confianza de Mercedes Fernández y Antonio Alcántara, aunque en un primer momento la pareja tuvo dudas sobre su lealtad. La joven robó las llaves del taller a Mercedes para esconderse de un policía que no la deja tranquila y proteger a su hija. Después de conocer su historia; que la estafaron hasta cincuenta mil pesetas y que trabajó sin descanso para conseguir un permiso que no le dieron. Esta madre soltera sin papeles ya puede decir que reside legalmente en España gracias al matrimonio Alcántara-Fernández porque es la nueva empleada de Viajes Milano.

Este jueves, en la nueva entrega de Cuéntame, las problemas no dejan de crecer en la familia Alcántara: Antonio y Mercedes están preocupados por Caridad, que no da señales de vida, y por sus hijos; Inés Alcántara está inmersa en la batalla contra Deborah y su empresa por defender a Mike; a Toni Alcántara, el exceso de trabajo por la campaña y la disputa entre su hermana y su mujer va a traerle serios problemas de salud y en su matrimonio; y a María Alcántara, que estudia sin descanso, no deja de perseguirle la terrible historia de Álex.

Todos estos quebraderos de cabeza les van a costar la salud a los Alcántara y, también, las relaciones familiares y sentimentales. Parece que la única relación, fuerte y estable, es la que mantienen Merche y Antonio. Entre disgusto y disgusto aprovechan para abrazarse, reír y besarse apasionadamente.

El próximo jueves volvemos con un nuevo capítulo en @La1_tve de @rtve ��#CuéntameT21 pic.twitter.com/i2neIWBY0i“ — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) April 23, 2021

La desaparición de Caridad En "Yemayá", Caridad no aparece por el taller a primera hora de la mañana. Mercedes comienza a preocuparse por la joven y no duda en llamar a Antonio para consultárselo. En un principio, le restan importancia, pero la preocupación aumenta cuando se dan cuenta de que no ha ido a las clases de salsa y tampoco ha dormido en la pensión donde se hospeda. 'Cuéntame' se une al movimiento 'Black Live Matter' RTVE Los Alcántara no van a parar hasta encontrar a Caridad sana y salva, y lucharán por darle el sitio que merece en San Genaro. No solo los vecinos ayudarán a Caridad, Yemaya, la diosa en la que cree esta joven, será su gran protectora.