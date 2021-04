No empezó el año de la mejor manera, pero ya lo decían The Beatles, "todo lo que necesitas es amor". Después de la oleada de rupturas entre famosos que nos han sorprendido durante este último año, nosotros también. Leticia Sabater nos trae algo de esperanza. La cantante y presentadora está de nuevo ilusionada y no lo esconde, todo lo contrario. Las cámaras la han pillado cenando en una terraza madrileña junto a un hombre desconocido y otra amiga. La pareja ha estado agarrada de la mano durante toda la cita. La compañía no ha impedido que los tortolitos den rienda suelta y se coman a besos.

A pesar de lo cariñosos que se les ve en las imágenes, Leticia Sabater prefiere ser cauta. "Es un chico encantador pero poco a poco, no se puede decir nada todavía", asegura, aunque esa sonrisa en su rostro habla por sí sola. El misterioso hombre que la acompañaba ha salido huyendo de las camáras que les esperaban a la salida del restaurante. "Todavía no estoy enamorada, es un amigo, ya veremos", confiesa. ¿Será esta la nueva conquista de la cantante?

10.02 min Leticia Sabater habla de su nueva ilusión: "Poco a poco"