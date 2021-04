La vida privada de los nazis: el espejismo de los buenos tiempos

La Alemania nacionalsocialista duró desde que Adolf Hitler llegó al poder en 1933 hasta que el país perdió la guerra en 1945. Cuando tomó el poder absoluto del estado, hacía doce años que Hitler era líder del partido.

Aprovechó la crisis económica y política como avezado orador en las concentraciones de masas: Recordaba la deshonra de la derrota en la Gran Guerra y a la vez recuperaba el orgullo nacional ensalzando el pangermanismo, una ideología que les hacía creerse superiores. Además, acusaba a judíos, comunistas y socialistas de hundir la patria, y así movía los corazones, y sobre todo las mentes de los alemanes.





La oposición política estaba acabada: o en la cárcel o muertos. Y por lo que respecta a sus colaboradores, Hitler se rodeó de los más fieles, fanáticos incluso. Había aniquilado a los miembros del partido que podían llevarle la contraria en La noche de los cuchillos largos, la purga política de la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1934. Detuvieron a sus propios compañeros y los asesinaron a sangre fría. No fue solo una purga, la venganza fue algo constante en la Alemania nazi.

Hasta 1939 se habían aprobado en Alemania más de 1.400 leyes contra los judíos. Y en 1941 empezó el Holocausto, el genocidio de millones de personas, la mayoría judíos, unos seis millones, y también millones de polacos, comunistas, socialistas, eslavos, francmasones, católicos, protestantes, predicadores, homosexuales, gitanos, enfermos, discapacitados físicos y mentales y prisioneros de guerra soviéticos. Para que esto fuera posible hacía falta una logística. Todo el aparato del Tercer Reich estaba organizado para llevar a cabo la planificación, la organización administrativa y la supervisión del genocidio, el mayor del siglo XX. Había unos 25.000 campos de exterminio y de concentración en Alemania y los países ocupados.

Además, el ejército alemán había invadido Europa. La muerte y la desolación lo llenaron todo. Sus métodos de tortura era sumamente crueles con el enemigo y con quienes ser atrevieran a alzar la voz. Y cuando debían retirarse porque perdían las batallas, aplicaban la política de tierra quemada, una estrategia para no dejar nada de nada a quienes tomaran la zona. Así, devastaron zonas enteras como toda la parte norte de Finlandia, donde solo existe un edificio anterior a la Segunda Guerra Mundial, una capilla de madera que quedó escondida por el bosque.

Magda Goebbles, fanática hasta la muerte de toda su familia

A continuación, conoceremos a 'Magda Goebbels, la primera dama del Tercer Reich'. Este documental retrata a una madre de familia tan fanática del nacionalsocialismo que cuando llegó el final de régimen, asesinó a sus seis hijos junto a su marido, el ministro de propaganda de Hitler. Ella misma era amiga íntiga del Führer.

Magda Goebbles actuaba como ejemplo de lo que debía ser la mujer nacionalsocialista rtve

Magda Goebbles (1901-1945), fue la mujer más influyente de la Alemania nazi. De familia aria, rubia de ojos azules, ambiciosa, educada en un prestigioso internado, elegante, con niños rubios educados en los principios del partido. Conoció a su segundo marido, Joseph Goebbles, en 1930 en un congreso nazi y se dice que quedó fascinada.

Se casó con él, con Adolf Hitler como testigo. Los rumores apuntan a un posible matrimonio arreglado: Hitler querría permanecer soltero y ella podría ser una primera dama del facto y beneficiaría al partido por sus contactos entre la alta sociedad y los industriales adinerados.

Magda Goebbles junta a Adolf Hitler y su marido Joseph Goebbles en un acto del partido nazi rtve

Todas la mujeres alemanas debían imitar a Magda. Atendía como representante no oficial del régimen, contestaba cartas que llegaban de toda Alemania preguntando por cuestiones domésticas o por el cuidado y custodia de los hijos. Se hizó enfermera de la Cruz Roja, trabajó un tiempo en la Telefunken, recibía a las esposas de los dirigentes extranjeros, apoyaba a las tropas, auxiliaba a las viudas de guerra...

En su matrimonio, ambos fueron infieles con bastantes personas. Cuando Magda descubría una nueva relación extramatrimonial de Joseph, acudía a Hitler. Él los reconciliaba en sus peleas y se ocupaba de que la prensa los mostrara unidos.

La sala de la zona privada del búnker de Hitler, con sus habitaciones a la izquierda. A la derecha, las de los Goebbles, donde murieron los seis niños rtve

Magda decía de lo que se podía discutir o no: 'El Führer lo quiere así'. Su fanatismo la llevó a no ver más salida que la muerte tras perder Alemania la guerra. Se cumplen este mes de abril 76 años de su entrada en el búnker de Hitler con su familia. Le escribió a su hijo mayor Harald Quandt, que estaba prisionero en África: 'Debemos dar a nuestras vidas nacionalsocialistas el único fin honorable posible. Nuestra gloriosa idea está arruinada y con ella todo lo hermoso y maravilloso que he conocido en mi vida. El mundo que viene después del Führer y el nacionalsocialismo ya no vale la pena vivirlo'.

Ella fue una de las últimas personas que vió a Hitler y a su compañera Eva Braun antes de que se suicidaran el 30 de abril. Al día siguiente, Magda y Joseph ordenaron que dejaran insconscientes a sus seis hijos para poder darles cianuro y los asesinaron. Después, ellos dos se suicidaron.

Nunca escuchó ninguna propuesta para dejar a sus hijos con vida. El documental nos muestra a una mujer que llevó su fanatismo hasta la muerte y con ella arrastró las vidas de los niños: en el momento de su muerte tenían doce, once, nueve, ocho, siete y cuatro años.