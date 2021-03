Curricé: "Me siento muy orgulloso de no haberme rendido"

El cantante Manuel Francisco Flores, más conocido como Curricé ha estado con nuestros compañeros de Tarde lo que tarde de RNE para presentar su nuevo disco Salvaje. A sus espaldas tiene otrs trabajos publicados: en 2015 lanzó su primer EP, titulado "Origins1​" y a finales de ese mismo año sacó su primer disco titulado Nevernation. Además, algunos de vosotros le recordaréis porque hace tan solo un año participó en la séptima temporada del programa de televisión La Voz, llegando a ser finalista y logrando el tercer puesto.

Una vida entregada a la música

En sus inicios Curricé empezó a componer rap y los temas en inglés eran sus favoritos. En esta época encontramos su disco Nevernation. Muchos años de trayectoria musical detrás, experiencias, concursos, escenarios y un nuevo disco. Un álbum de lo más especial porque es un momento muy complicado pero en el que el cantante ha sabido adaptarse: "Creo que este año no ha podido empezar mejor, pese a la pandemia. Haber firmado con Universal es muy importante, han volcado todo para que pudieramos plasmar las locuras y llevarlas a tierra", ha expresado agradecido el cantante.

"Me siento muy orgulloso de no haberme rendido, de no haber parado y de haber tenido tanto amor por la música y haber querido aprender más. Me siento orgulloso del Curri del pasado que tomó esas decisiones". Un camino que comenzó junto a su hermano J. Pelirrojo: "Cuando era más jovencito sí que me molestaba que me reconocieran por ser el hermano de. Esto era más un problema de egos pero ahora es un orgullo. A día de hoy que me lo digan es como claro es mi hermano mayor".

Una carrera que ha atravesado distintos episodios: "En este disco también habrá rap, en él dejo pequeños broches de rap y es algo que llevo dentro y lo amo con todo mi corazón".