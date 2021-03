Borràs proposa Pere Aragonès com a candidat a la investidura

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha proposat Pere Aragonès com a candidat a la investidura com a president de la Generalitat, una vegada culminada la seva ronda de consultes amb els líders parlamentaris catalans. Borràs firmarà oficialment la proposta i convocarà el ple d'investidura per a divendres a les 10 hores. Aragonès necessita un mínim de 68 vots per ser investit divendres, si no, es podria sotmetre a una segona votació diumenge o dimarts en què li seria suficient tenir més vots a favor que en contra.

00.58 min Pere Aragonès proposat formalment candidat a la investidura | Laura Herrero

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès ja ha acceptat l'encàrrec. A través de Twitter ha defensat la seva candidatura i ha cridat a "fer un gran pas endavant" investint-lo i constituint un nou executiu "sense demora". "És més urgent que mai formar un Govern de transformació per afrontar amb fermesa i valentia el rescat social, la recuperació econòmica i la sortida democràtica al conflicte amb l’estat, basada en l’amnistia i l’autodeterminació", ha assegurat.

“Assumeixo la proposta de la presidenta @LauraBorras i defensaré la meva candidatura a la presidència de la Generalitat. Exposaré el projecte de país que tenim i les propostes que cal prendre per millorar la vida de la ciutadania, garantint oportunitats i drets per a tothom.“ — Pere Aragonès �� (@perearagones) March 24, 2021

Sense els suports necessaris Després de reunir-se ahir amb Alejandro Fernández (PPC), Carlos Carrizosa (Cs), Jéssica Albiach (En Comú Podem) i Dolors Sabater (CUP), Borràs manté aquest dimecres les últimes trobades de la seva ronda, amb Ignacio Garriga (Vox), Albert Batet (JxCat), Josep Maria Jové i Marta Vilalta (ERC) i, a les 13.30 hores, Salvador Illa (PSC). Aragonès encara no té els suports necessaris per ser investit, tot i haver tancat un preacord amb la CUP que la militància dels cupaires voten aquest mateix dimecres. Els republicans encara no té garantit els vots imprescindibles de JxCat, amb qui negocia a contrarellotge. Borràs obre la ronda de consultes per proposar un candidat la investidura En cas de fracassar les negociacions entre les forces independentistes, el PSC encara confia a postular a Illa per al debat del divendres, encara que les seves opcions de ser investit són pràcticament nul·les donada la majoria absoluta -74 de 135 escons- dels independentistes.

JxCat veu dificil l'acord per divendres No hi haurà acord d'investidura aquest divendres, "previsiblement". La portaveu parlamentària de JxCat, Gemma Geis, ha afirmat que l'entesa amb ERC i la CUP podria arribar, "eventualment", els "propers dies o setmanes". En la línia de la conferència d'ahir del secretari general de Junts, Jordi Sànchez, Geis ha insistit aquest dimecres que el partit aposta per un Govern "fort i estable", sota la presidència del candidat d'ERC, Pere Aragonès. Les condicions encara no es donen, a falta de 48 hores pel debat d'investidura. Després de reunir-se amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el marc de la ronda de consultes, Geis ha reiterat que cal anar "dia a dia" i que no es pot anticipar encara el sentit del vot de Junts. Junts avisa que encara no es pot tancar un acord de legislatura sòlid

ERC creu que "no hi ha diferències insalvables" La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha defensat que la investidura de Pere Aragonès, com a nou president de la Generalitat "és possible aquest divendres" perquè "pot aglutinar la majoria de suports". Ho ha dit després de reunir-se amb Borràs. Vilalta ha reconegut que els republicans no ho tenen "tot tancat" però ha garantit que treballaran "de forma incansable tot avui, tot demà i si cal divendres mateix" per aconseguir el suport de JxCat. "No hi ha diferències insalvables i això és el que ens fa constatar que és possible", ha afegit. Els republicans no contemplen, almenys públicament, que fracassi la investidura de divendres i calgui anar a una segona votació diumenge o bé dimarts tal i com sembla que recomanen els lletrats de la Cambra. 01.27 min ERC i Junts negocien a contrarellotge la investidura d'Aragonès

Illa segueix "disposat" a anar a una investidura El candidat del PSC, Salvador Illa, insisteix que està disposat a anar a una investidura perquè "Catalunya mereix molt més". Assegura que ell pot liderar el "camí" d'una alternativa de "retrobament" entre catalans. Després de reunir-se amb Laura Borràs, l'exministre de Sanitat ha assenyalat que així ho ha traslladat a la dirigent de Junts. Davant la via d'acord independentista que parteix com la més viable numèricament, Illa ha assenyalat que "es pot evitar la repetició d'un fracàs" amb relació a l'últim executiu català d'ERC i Junts. “�� @salvadorilla (PSC) trasllada a Laura Borràs la seva disposició a presentar-se a la investidura a l'espera del resultat de les negociacions entre Junts i ERC. Assegura que encara es pot evitar "la reedició d'un fracàs" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/RGZFB5DfeT“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 24, 2021