ERC es mostra convençuda de poder tancar un acord amb Junts per Catalunya aquesta setmana per poder investir finalment Pere Aragonès divendres mateix. Ara mateix, després del principi d'acord amb la CUP d'aquest cap de setmana, el principal escull sembla que estaria en el paper del Consell de la República.

En declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2, la número 2 dels republicans, Laura Vilagrà, advertia que "el Govern no pot estar condicionat pel Consell de la República" i diu que Puigdemont "ha sigut un president important" i li buscaran "un paper", però que el president legítim serà Pere Aragonès.

Unes declaracions que contrasten amb les de la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que aquest mateix dilluns assegurava que aquest mateix organisme hauria de ser el que ha de guiar el camí cap a la independència. L'altra escull important sembla que són els Fons Europeus que ERC vol que depenguin de Presidència, mentre que JxCat manté que haurien de seguir lligats al departament d'Economia com fins ara.

Malgrat aquestes evidents discrepàncies sobre el funcionament del nou executiu, Vilagrà confia a tancar un acord definitiu amb Junts i insisteix que aquesta setmana faran "el que calgui" per assolir-lo. La diputada d'ERC defensa que l'ús de les bales de foam s'ha de tractar al Parlament i que no s'haurien d'utilitzar fins que es faci públic el protocol d'ús.

Borràs garanteix el debat d'investidura per aquest divendres La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha garantit que convocarà el ple d'investidura per aquest divendres 26 març. En una entrevista a TV3, Borràs ha explicat que dijous proposarà el candidat "amb més possibilitats" de ser investit president. A l'espera de concretar la ronda de contactes amb les diferents formacions, de moment, Borràs evita confirmar que el candidat que proposarà serà Pere Aragonès. Això sí, ha deixat clar que no contempla de la possibilitat de presentar al líder socialista Salvador Illa, advertint que "no n'hi ha prou amb ser candidat, sinó que ha de tenir una possibilitat plausible per ser investit".

“Les preses són males conselleres” La portaveu del govern, Meritxell Budó, també confia a poder investir el nou president de la Generalitat aquest mateix divendres. En declaracions a Catalunya Ràdio ha insistit en "la voluntat de tots que hi hagi un Govern fort" i ha apostat per portar les negociacions de forma discreta. Ara bé també ha defensat que els equips negociadors es prenguin “el temps que calgui” per garantir un “acord sòlid” que doni “estabilitat” al futur govern català “A vegades les preses són males conselleres”.