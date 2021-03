Cafè d'idees - Laura Vilagrà: "El Govern no pot estar condicionat pel Consell per la República"

Laura Vilagrà, diputada d'ERC, ha definit Carles Puigdemont com "un President important", destacant que "se li ha de trobar un paper", però ha recordat que les urnes han donat la confiança a ERC i Pere Aragonès. Ha afirmat que el Consell per la República és un organisme clau per internacionalitzar el procés, però no pot condicionar el que decideixi la Generalitat.

L'acord d'investidura, sí o sí La diputada d'ERC, s'ha mostrat confiada en que JxCat no dinamitarà cap acord i que hi haurà entesa amb ERC per investir Pere Aragonès com President de la Generalitat. Ha posat en valor l'acord previ que ha facilitat el nomenament de Laura Borràs com Presidenta del Parlament. També ha remarcat que faran "el que calgui" per endegar la legislatura amb un govern efectiu. “��️ "Hi haurà acord. Farem el que calgui".



"Hi haurà acord. Farem el que calgui". Laura Vilagra confia en un acord amb JxCat per investir Pere Aragonès

Laura Vilagra defensa que ERC ja va arribar a un acord amb Junts per Catalunya per continuar "treballant per a aconseguir la investidura de Pere Aragonès".



Un futur nou referèndum Laura Vilagrà ha confirmat que existeix un preacord amb la CUP per tenir el seu suport a la investidura. Ha especificat que aquest acord, que s'haurà de refrendar per les executives i assemblees dels dos partits, inclou la possibilitat convcar un referèndum si la via de la negociació amb l'Estat no funciona. Preguntada per la possible data d'aquesta consulta, Vilagrà ha assegurat que posar-ne afegiria més pressió. “��️ "No abandonem cap via, ni tan sols en aquest moment".



"No abandonem cap via, ni tan sols en aquest moment". Laura Vilagra defensa que cal "acumular forces" per "estar preparats" per assolir la independència.

