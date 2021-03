Cafè d'idees - Àngels Chacón: "El projecte PDeCAT no és el projecte Artur Mas"

L'exconsellera Àngels Chacón ha desmarcat el projecte del PDeCAT de la figura d'Artur. Creu que l'expresident de la Generalitat és "un associat més" i no el veu amb responsabilitats dins del partit. De fet, ha reconegut que algunes de les seves declaracions durant la campanya electoral del 14-F "no ens van ajudar gaire" a diferenciar-se de JxCat.

“��️ "El projecte PDeCAT no és el projecte Artur Mas. És un dels associats" ☕ @angelschacon reconeix que Mas "no va ajudar gaire" a diferenciar el projecte del @Pdemocratacat amb determinades declaracions. @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/mBikfwW00J “

Àngels Chacón ha dit estar " a disposició del partit " per liderar-lo i que estan treballant per un projecte " de renovació ". La cap de llista del PDeCAT ha recordat que ella va triar el PDeCAT i que l'únca línia vermella és que el partit no desaparegui : Sigui al capdavant, sigui segona, tercera o desena vull ser-hi per coherència ".

"No sabem ideològicament què acaben de ser Junts"

La candidata del Partit Demòcrata s'ha referit a la possible candidatura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat i ha assegurat que hi ha molts plantejaments que els separen. Però, també ha marcat distàncies amb Junts i la seva estratègia de confrontació: "Vull veure com s'acaba concretant", ha dit. També ha acusat el partit de Carles Puigdemont de "no saber què són ideològicament".