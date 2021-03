Cafè d'idees - Salvador Illa: "És lleig que Borràs vulgui reformar el reglament per beneficiar-se'n"

L'exministre de Sanitat ha lamentat les crítiques de Quim Torra a la seva gestió, i ha afirmat que "tota la pandèmia és una refutació del plantejament polític i de l'actitud del senyor Torra". Ha assegurat que el govern d'Espanya ha estat més lleial que alguns membres del seu Govern. Igualment, ha justificat la poca continuïtat de la Mesa de diàleg entre l'Estat i la Generalitat pel fet que Quim Torra va afirmar, el gener de 2020, que se sentia desautoritzat.

