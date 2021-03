La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha obert aquest dimarts la ronda de consultes amb els líders parlamentaris per proposar un candidat a la investidura com a president de la Generalitat.

Una ronda que s’enceta a les 12.00 hores amb un contacte telemàtic amb el president del PPC, Alejandro Fernández, seguit mitja hora més tard del líder cap de files de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, i a les 13.00 hores amb la líder dels comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. A les 16.00 hores, Borràs conversarà amb la número u de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, i una hora després ho farà amb el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga.

Per al dimecres quedaran els contactes amb els representants de les tres principals forces en el Parlament: Albert Batet (JxCat), Josep Maria Jové (ERC) i Salvador Illa (PSC), amb qui Borràs mantindrà una trobada presencial a les 13.30 hores.

Borràs ja ha anunciat que el dijous proposarà el nom d'un candidat -tot apunta al fet que serà Pere Aragonès, després que ERC i la CUP hagin anunciat un preacord, si bé JxCat fins i tot continua negociant el seu suport- i el divendres se celebrarà el debat d'investidura.

En una entrevista a La hora de la 1 de TVE, Borràs no ha aclarit si la seva formació donarà els suports perquè Aragonès pugui ser investit divendres que ve com a president de la Generalitat, encara que sí ha confirmat que convocarà un ple d'investidura per a aquest dia i proposarà al candidat que sigui "més viable", alguna cosa que sabrà "després de la ronda de consultes amb els partits".

Preguntada sobre el preacord de govern aconseguit entre ERC i la CUP, ha dit que no li correspon decidir "si els acords als quals arriben els partits s'ajusten al que va votar la ciutadania" el 14F, però sí ha considerat que la "línia vermella" de tot partit independentista ha de ser ajustar-se al que van triar els ciutadans llavors. "La ciutadania va votar majoritàriament independència el que han de fer els partits és arribar a un acord que compleixi el mandat de les urnes", ha sentenciat.