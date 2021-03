Junts avisa que encara no es pot tancar un acord de legislatura sòlid

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha advertit aquest dimarts ERC que encara no hi ha les condicions per aconseguir un acord "sòlid" per formar Govern, que pot arribar en els propers "dies o setmanes", una forquilla que no garanteix que Pere Aragonès pugui ser investit aquest divendres.

Ho ha dit en una conferència titulada "Un govern per fer, un govern per ser", on ha fixat la posició de JxCat després de l'anunciat preacord entre ERC i la CUP. Sánchez ha afirmat que les "urgències" de Catalunya no es resolen "amb un pacte d'investidura" sinó amb un acord per a "tota la legislatura".

No especular amb unes noves eleccions Sànchez ha recalcat que JxCat "no especularà" amb una possible repetició electoral, ni demanarà a ERC que canviï el seu candidat a la presidència de la Generalitat, ni proposarà un candidat propi, si bé ha exposat quins són els eixos que ha de contenir un acord de govern. "Res ens agradarà més a la gent de JxCat que puguis deixar el teu càrrec d'ara, i assumeixis tan aviat com sigui possible, la presidència de la Generalitat" ha indicat. En aquest sentit ha afegit un eclèctic "sigui d'aquí uns dies o d'aquí unes setmanes" tot i que ha advertit que espera que pugui liderar "un nou Govern on nosaltres en formem part".