El preacord d’ERC i la CUP per a la investidura de Pere Aragonés preveu donar un marge de temps a la mesa de negociació amb l’Estat per encarrilar una sortida política al conflicte català. Serà durant la primera meitat del 2023 quan decidiran si val la pena mantenir el diàleg o es le moment de llançar un “nou embat democràtic per l’autodeterminació”.

El document ja està en mans de la militància dels cupaires perquè demà votin telemàticament si el ratifiquen o no. L’acord també recull l’anunciat pel mateix vicepresident Aragonés en un article, en el que es compromet a, si és investit, sotmetre’s a una qüestió de confiança a mig mandat. Un compromís que estén també per al suport de la CUP en els propers pressupostos. Des de la Cup matisen que l’estabilitat estarà garantida en la mesura que es compleixin els punts d’aquest preacord.

A més, republicans i cupaires han acordat crear a curt termini una banc pública catalana i implementar una renda universal per les franges d’edat més vulnerables.

Vehí apunta a la “desobediència si fes falta” La diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí, ha explicat a La hora de la 1 de TVE que Aragonès se sotmetrà a una qüestió de confiança a meitat del mandat, hi ha un compromís d'una companyia elèctrica pública i d'una banca pública. També es compromet al fet que hi hagi "preferentment un referèndum" independentista, encara que sense data. 11.15 min La portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, creu que caldrà fer un referèndum "segurament" amb desobediència



D'altra banda, Vehí ha insisit que per la CUP "l'important és que hi hagi compromisos d'unilateralitat i desobediència si fessin falta perquè no hi ha ningú a l'altre costat”. Diu que no posa data perquè “seria posar pedres sobre la nostra teulada, perquè el problema és el de l'Estat, no el de l'independentisme: Davant no hi ha ningú”. Finalment, confia que Junts “assumeixi el resultat de les eleccions” i no porti a Catalunya “a altres eleccions”.