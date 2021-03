Borràs reuneix per primera vegada la Mesa amb polèmica

Al Parlament, la Mesa ha celebrat la primera reunió després de la constitució de la cambra catalana. Laura Borràs s'ha estrenat com a presidenta, però abans s'ha volgut trobar amb els integrants independentistes d'aquest òrgan, recordem en són 5 de 7.

Borràs ha justificat que és el que ja feia l'expresidenta Carme Forcadell i per aquest motiu ha volgut recupera les reunions exclusives dels membres independentistes de la Mesa. L'objectiu és el de coordinar la unitat d'acció segons Junts per Catalunya. Des d'Esquerra mantenen que ha estat un primer contacte. El secretari tercer, Pau Juvillà de la CUP, que s'estrenen en la Mesa, ha intervingut per via telemàtica perquè guarda quarantena.

01.19 min Borràs enerva l'oposició en la seva estrena al Parlament | Laura Herrero