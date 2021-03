Cafè d'idees

Alícia Romero, portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, s'ha mostrat molt decebuda amb el preacord signat entre ERC i la CUP. Ha definit la formació antisistema com un partit "desestabilitzador" que fa massa temps que condiciona la política catalana, i ha lamentat que els republicans vinculin el seu futur govern amb ells.

Alícia Romero ha demanat coherència al partit republicà perquè "expliquen unes coses diferents aquí o allà" , referint-se al doble discurs que tenen a Catalunya i a Madrid. Ha reconegut que vincular-se amb la CUP "no és un bon inici", i esperava que ERC hagués agafat "un altre camí".

La diputada socialista al Parlament ha avançat que el seu partit votarà no a la investidura de Pere Aragonès si se sotmet a la sessió d'investidura . Ha argumentat que no comparteixen les crítiques constants als Mossos, el discurs d'enfrontament amb l'Estat ni l'actitud beligerant que JxCat vol imprimir aquesta legislatura.

No a Pere Aragonès

Iglesias, vicepresident i candidat a l'Assemblea de Madrid

La portaveu del PSC al Parlament ha cridat l'atenció sobre el fet que Pablo Iglesias, encara vicepresident del Govern, faci campanya com a candidat per l'Assemblea de Madrid. Ha recordat que el mateix Iglesias demanava a Salvador Illa que no fes campanya mentre era ministre, i ara és ell qui ho fa. Li ha demanat la mateixa coherència que va tenir el candidat socialista.