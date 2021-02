Carles Riera: "En l'origen de la violència sempre hi ha una actuació policial desproporcionada"

Carles Riera, diputat de la CUP al Parlament, acusa els Mossos d'instigar la violència dels darrers dies als carrers de diverses ciutats catalanes. Defineix la seva actuacio com d'una "violència desproporcionada". Diu que no es pot suportar cap situació on una persona perdi un ull, i veu indicis de infiltrats policials entre els manifestants per generar situacions extremes.

“��️ "En l'origen de la violència sempre hi ha una actuació policial desproporcionada. No es pot comparar cap violència amb què una persona perdi un ull".



☕️ Carles Riera critica les actuacions policials | @carlesral @cupnacional

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/LGL5vFnoaq“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 22, 2021

Dissolució de la BRIMO El diputat de la CUP afirma que els cosos policials catalans estan molt militaritzats, i cal que deixin de ser-ho. En aquest sentit, defineix la BRIMO com el més militaritzat de tots, i des del seu partit demanen la seva dissolució. Segons Riera, creu que s'ha de democratitzar el seu funcionament i eliminar l'ús de projectils. “☕️ Carles Riera explica que la @cupnacional aposta per dissoldre la BRIMO | @carlesral



��️ "Els @mossos de forma general i la BRIMO en particular és un cos altament militaritzat. Cal una desmilitarització i una democratització".@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/jo0VJF67HF“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 22, 2021

Formar part del Govern? De moment, no Carles Riera reitera que la CUP vol implicar-se en totes les responsabilitats que els seus vots els hi permetin. Confirma que ara estan molt lluny d'entrar al Govern perquè no saben encara què aniran a fer. Contempla tres escenaris: ser-hi de manera estable, donar suports puntuals o passar a l'oposició. Assegura tanmateix que no tindrien "cap problema" en formar part de la Mesa del Parlament, tal i com van demanar ja l'any 2017. “��️ "Estem molt lluny de plantejar-nos entrar al Govern".



☕️ Carles Riera reitera que la @cupnacional assumirà totes les responsabilitats necessàries, però han de decidir si és més idoni des del Govern, donant suport extern o a l'oposició | @carlesral @GemmaNierga pic.twitter.com/ZU5nxptRdH“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 22, 2021 “☕️ Carles Riera assegura que la @cupnacional no té "cap problema" en entrar a la mesa del Parlament, amb l'objectiu de defensar la seva sobirania | @carlesral @cupnacional @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/17iqmcp5yr“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 22, 2021