¿Y quién dijo que no se puede innovar con este postre? Visitamos la pastelería madrileña Nunos donde sus creaciones no dejan a nadie indiferente, ni siquiera con algo tan tradicional como las torrijas.

Que el mundo de la cocina no deja de reinventarse no es ningún secreto. Pero estas torrijas nos han dejado a cuadros. Son la apuesta de temporada de un conocido pastelero madrileño que no deja a nadie indiferente con sus creaciones.