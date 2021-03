Irreverente, original y divertido son las principales cualidades de Jendrik Sigwart, el representante de Alemania en Eurovisión 2021. La emisora germana NDR ha elegido internamente a este cantante natural de Hamburgo, que participará en la final de Róterdam con el tema "I don't feel hate". Una propuesta actual que recupera géneros clásicos como el swing jazz, folk o country y los combina con el rock y sonidos electrónicos. El instrumento principal es el ukelele que toca el propio artista, y, especialmente en el puente, hay gran presencia de la trompeta, acordeón y baile de claqué.

Una genialidad, que dista mucho de cualquier competidor en el festival y cuya singularidad se ve potenciada por un videoclip cómico y casero, creado por Jendrik. "Comencé a pensar cómo podía grabar el vídeo musical sin un duro y sin endeudarme. Se me ocurrió recorrer las lavanderías de Hamburgo ofreciéndome para retirar las máquinas defectuosas y así recolecté el elemento principal que vemos en las imágenes. Luego, le pedí ayuda a mis amigos".

Una explosión de color, humor e ideas perfectamente mezclados que pretende romper con estereotipos de género, el bullying o cualquier tipo de discriminación. Para él cada persona es única y "normal" sólo es un programa de la lavadora. El intérprete combate todo ese odio con amor, porque "no siente odio". Esta canción supone una vuelta de tuerca a la candidatura del pasado año, en la que Ben Dolic habría abanderado a Alemania con "Violent thing".

Letra de "I don't feel hate"

I don't feel hate

I just feel sorry

You feel so very clever whenever you find another way to wear me down

But I don't feel hate

I just feel sorry

So you can wiggle with that middle finger, it'll never wiggle back to you

'Cause I don't feel

Sorry

I really don't care that you want to bash me

Do it with flair and I'll let you be

But don't you dare , mmm, to get angry

When you realize those words just don't hit me

What?

'Cause I don't feel hate

I just feel sorry

You feel so very clever whenever you find anothеr way to wear me down

But I don't feel hate

I just feel sorry

So you can wigglе with that middle finger, it'll never wiggle back to you

'Cause I don't feel hate

Sorry



'Cause for your kind it's essential for survival

Yes, I did , and I feel sorry

I don't feel hate, that's the whole point of this song

I guess you need patronization, that's some kind of validation

You're , that your fixation

Is another information that you just had to process

It's not really better than me

Tap break, uh

I don't feel hate

I just feel sorry

You feel so very clever whenever you find another way to wear me down

Meine Damen und Herren

But I don't feel hate

Das wars mit „I Don't Feel Hate“

I just feel sorry

Ich hoffe, Sie haben noch ein derbe nices Leben, und bis bald

So you can wiggle with that middle finger, it'll never wiggle back to you

'Cause I don't feel hate

I just feel sorry

You feel so very clever whenever you find another way to wear me down

But I don't feel hate

I just feel sorry

So you can wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle you

'Cause I don't feel