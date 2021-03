En el sexto programa de Dos parejas y un destino, las dos parejas formadas por Jesulín de Ubrique y Chenoa, y La Terremoto de Alcorcón y Pedro Delgado han puesto rumbo a la capital para descubrir sus dos caras más fascinantes: la rural y la castiza. Y es que, aunque el anfitrión sorpresa es un 'urbanita' enamorado de Madrid, se crio en un pequeño municipio de Ciudad Real, concretamente en Manzanares.

Amante de la buena gastronomía y de las cremas para la piel, el anfitrión secreto ha pasado de coleccionar revistas de moda a ser protagonista de sus portadas. Y es que desde que participase en MasterChef Celebrity 5 junto a La Terre y Perico, su popularidad no ha dejado de crecer. ¿Os suena la palabra rasé? Pues eso. ¡Josie, el estilista experto en moda y tendencias, cerebro del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas, ha sido el sexto anfitrión secreto del programa!

A continuación, repasamos los momentos más destacados de la noche:

A La Terre se le saltan las lágrimas al hablar sobre el cariño del público

Qué bonito que alguien te diga "he venido a verte porque me da la vida". Por primera vez, La Terre no nos ha hecho reír, sino llorar junto a ella al escucharla contar la historia de tres hermanas que fueron a verla un día al teatro: "Vinieron a la puerta del teatro tres hermanas y me dijeron: 'Mi hermana está malita, a mi hermana le queda muy poquito tiempo… Pero le hacía muchísima ilusión venir a ver The Hole a Madrid para verte a ti'".