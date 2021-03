¿Cómo acabar con el dolor cervical y de espalda?

Francisco Kovacs es médico y el director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda. Ha estado en De pe a pa de RNE para presentar un estudio sobre el dolor cervical que se publica hoy. Un tema muy serio que cada día afecta a más personas. Se trata de un estudio español que analiza la evolución de 3001 pacientes atendidos en 11 comunicades autónomas sobre esta dolencia. Una aplicación informática basada en los resultados de este estudio automatiza el cálculo del pronóstico de cada paciente y permite anticipar cómo se modificará su evolución en función del tratamiento que se aplique en cada caso concreto. Esto les permite sopesar a los médicos, fisioterapeutas, incluso a los pacientes, cual es el mejor tratamiento.

El doctor es autor de numerosos artículos científicos de renombre internacional y durante la entrevista ha charlado con nuestro compañero Andrés Aberasturi : "Yo he tenido todos los dolores habidos y por haber. Si tú preguntas en una masa de público ¿quién tiene dolor de espalda? la gran mayoría diría que lo tiene. Y precisamente por eso quería hablar con Kovacs, porque él dijo en una ocasión: "se trata de moverte aunque te duela"", ha recordado Aberasturi. A lo que el doctor le ha completado: " Se trata de moverte en la medida de lo que puedas . La idea es que si en algún momento dado te duele, si te mantienes activo el dolor se va antes".

Pero el dolor de espalda es una cosa que no se puede demostrar fácilmente: "Por una parte los médicos de atención primaria hacen un trabajo excelente y conocen muy bien a los pacientes . A lo largo de un año es fácil ver las trayectorias. Es muy normal ver entre los autónomos que tienen dolor que siguen trabajando o que vuelven a trabajar antes. Hay estudios que plantean que hay más dolor de espalda que de cuello. Y también, observamos pacientes que les genera cierto miedo la vuelta al trabajo. Imaginemos un albañil que trabaja a 25 pisos de altura, no quieren jugársela hasta estar bien. Tiene cierta lógica".

Otro de los factores que ha analizado el experto ha sido la edad : "Este factor se asocia a su vez al grado de desgaste del disco. Todos nosotros vamos desgastándonos. La zona lumbar se desgasta antes por el peso. Cuando terminé la carrera decían que el desgaste causaba dolor pero eso no es así. El simple hecho de vivir provoca desgaste".

El estudio analiza los diagnósticos de cada persona dependiendo de la zona geográfica en la que resida y existen grandes diferencias : "Esto se analizó y los factores psicológicos influyen muchísimo en la evolución del dolor dependiendo de dónde se viva. En los estudios de pacientes españoles la influyencia psicológica es mínima. Aquí decimos: "Usted quíteme el dolor que de estar bien ya me encargo yo".

"Los genes influyen en el desgaste"

El estudio que ha realizado el doctor es el más amplio realizado hasta la fecha: "En 47 centros sanitarios durante mucho tiempo se ha ido analizando la evolución de los pacientes para poder pronosticar sobre como han ido evolucionando. Este es el estudio más grande que se ha hecho hasta ahora. [...] Desde hace un año hay menos gente haciendo deporte y teletrabajando. Lo razonable es pensar que sí que influye este nuevo modo de vida pero todavía no lo sabemos. Falta tiempo pero todo apunta a que sí, la reducción de la actividad física es mala para la espalda. Ahora sí se puede hacer ejercicio de manera que se puede recuperar el tiempo perdido. Los genes también influyen en el estado de nuestra columna".

Nuestro compañero Andrés Aberasturi ha confesado que a medida que pasan los años, nota los achaques propios de la edad: "Cuando me sientro me sale el ¡ay! y eso es algo malo pero no puedo evitar decirlo", nuestro invitado de hoy le ha contestado: "Fíjate que en los pacientes españoles el factor psicológico más importante con el dolor de columna vertebral es la ansiedad. Cuanto mas ansioso eres es más difícil recuperarte. Si quieres quitar el ¡ay! puedes hacerlo", le ha respondido el doctor con tono amable.