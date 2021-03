Jesús Carrasco: "¿Qué hacer con los padres cuando envejecen?"

Jesús Carrasco ha presentado en el programa de RNE, Tarde lo que tarde su último libro titulado, Llévame a casa. Una novela que indaga en las responsabilidades que los hijos tienen respecto a sus progenitores. Su debut literario Intemperie le dio muchas alegrías y algún que otro Goya: "Hago mi trabajo lo mejor que puedo, con estar satisfecho con lo que hago al final me siento bastante contento", ha asegurado el autor. Por aquí os dejamos el tráiler de la película:

"Soy una persona celosa de mi intimidad"

Llévame a casa la podríamos clasificar como su tercera novela y la más autobiográfica hasta la fecha. "Esta historia habla de una familia y no puedo negar que mi interpretación ha sido la familia que conozco y de las familias que he tenido cerca. Y no solo tiene pinceladas autobiográficas por la familia, también por los escenarios donde se desarrolla la novela: en Escocia donde he vivido y en Torrijos que es donde he crecido", ha asegurado en el programa de Julia Varela.

Una obra que parte con la muerte de un padre. En este momento su hijo, que se llama Juan, vuelve desde Escocia a España. Más concretamente a Cruces, un pueblo ficticio de Toledo: "En las primeras líneas ya podemos intuir que este hijo es egoísta, reticente de volver a su casa. Poco a poco iremos constantando que es un poco irresponsable".