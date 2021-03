Las recetas más raras y deliciosas de tortilla de patata

La elección de la tortilla con o sin cebolla será siempre uno de los debates más discutidos de la historia de la gastronomía española. Lo que sí podemos afirmar (y con certeza) es que la tortilla está deliciosa en todas sus formas y acompañamientos: muy hecha o poco cuajada, fría o caliente, sola o en bocata…

La tortilla de patata es tan quería por todos que hasta tiene su propio día internacional, y ¿qué mejor forma para celebrarlo que preparando una? En el portal de Cocina de RTVE hemos decidido hacerle un homenaje a este delicioso manjar recopilando las formas más raras y deliciosas de cocinarla, ¿te animas?

"Tortillas de patatas no tradicionales" de Dani García

La tortilla es uno de los platos más comunes en España y... ¡más ricos! Las tenemos de todo tipo y condición, pero ¿alguna vez has probado una tortilla de patatas sin patata? ¡Vente a descubrirlo, terrícola!

Mar se ha propuesto aprender a hacer una tortilla muy chic de patatas chips. Si eres de los que no tiene tiempo para cocinar atento a esta receta de tortilla de patatas 2.0

Hay veces que nos morimos de ganas de comer o cenar tortilla y no tenemos tiempo para elaborarla, de esa idea nace la tortilla de patata 2.0, una receta que podrás elaborar en cinco minutos . Y te estarás preguntado, ¿dónde está la magia? ¡En su ingrediente principal! En vez de utilizar patatas normarles, utilizamos patatas chips . No es ninguna locura y el resultado te aseguramos que merece la pena.

La tortilla de patata saludable: con calabacín

Si eres de los que le gusta cuidarse y a la vez no puede resistirse a una buena tortilla de patata… ¡esta es tu receta! Preparar la tortilla de patata con calabacín no es ningún disparate, de hecho, mucha gente ya la cocina así de forma habitual, pero oye, ¡está tan buena que no podía faltar en esta lista!

Tener que freír las patatas y que queden en su punto puede hacer que el resultado final del plato tenga demasiada grasa, por eso proponemos la alternativa del calabacín, en la que además no solo harás tu plato más “saludable”, también conseguirás darle un toque delicioso y reducirás el tiempo de preparación.

Si además quieres potenciar su sabor, puedes añadirle otros ingredientes como queso, jamón, calabaza, puerro e incluso zanahoria. Si añades todo eso tendrás una tortilla paisana andaluza, la mejor forma de hacer que los más pequeños coman verduras. Y si con eso no lo consigues, no te pierdas las deliciosas recetas con verduras que te regalamos en el portal de Cocina de RTVE.

26.26 min Tortilla paisana andaluza

Si eres de los que le gusta la tortilla más tradicional, Dani García te da los trucos para que te quede perfecta.