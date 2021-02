Es el concursante que mejor desfila de Maestros de la Costura, pero no el que mejor se entiende con la máquina de coser. Fermín se ganó su expulsión en el último programa tras entregar la prenda resultante del 'upclycling' de otra, es decir, un top confeccionado a partir de los materiales de una falda vintage. Es cierto que el resultado no fue el mejor del mundo (tenía los pespuntes por fuera, el escote desigual y algunos problemas a la hora de ponerse y quitarse), pero tenemos una buena noticia para el aspirante: la idea, al menos, era la correcta, y si en el futuro se propone perfeccionarla tal vez Kylie Jenner se convierta en una de sus clientas.

Todo el mundo sabe a estas alturas que a la hermana pequeña de Kim Kardashian le gustan más que a nadie los crop tops: todas sus prendas se ciñen en el pecho, enseñan su planísimo vientre y someten la alta costura a los designios del estilo urban que calzan estrellas como Rosalía, Rihanna o Bad Gyal, y todo lo que se pone se vuelve viral. Hoy, Kylie Jenner nos ha sorprendido en su Instagram posando con un Versace que se parece mucho en espíritu al top diseñado en tiempo récord por Fermín: mejor acabado, sí, pero de una inspiración muy semejante en lo que a forma y motivos se refiere.

Kylie Jenner posa con un top vintage de Versace @kyliejenner

Se trata de una pieza vintage que corresponde a la colección primavera verano 2005 de Versace, un top cruzado que trae de vuelta la tendencia que revolucionó los primeros años del siglo XXI. El top debutó en la pasarela hace casi 20 años en una época en la que se llevaban los jerseis y camisetas arriesgados, los colores fuertes y las exageraciones divertidas. Si bien la elección de tela de Fermín va por otro lado (un retro que apela más a las texturas de los años 70), el corte es tal cual como el que Kylie Jenner y su estilista, Jill Jacobs, acaban de declarar de la más puntera actualidad.

La prenda pertenece a la colección primavera verano 2005 de Versace @kyliejenner

Detalles del top de Fermín confeccionado en el taller de 'Maestros de la Costura' RTVE

Jill Jacobs y Kylie Jenner no dejan de añadir nuevas prendas vintage a un armario cada vez más impresionante: saben qué es lo que se lleva y miran hacia atrás para reintroducir viejas tendencias en el presente de la moda. Este es el sentido en el que Fermín no andaba tan desencaminado al elegir el patrón de su ejercicio de upcycling: es perfectamente posible que una diva con millones de seguidores de Instagram se interesase por una pieza como la suya, retro pero moderna y con ambiciones de alta costura.

Kylie Jenner está construyendo un armario que deja sin respiración @kyliejenner

Sí, no estaba bien acabada, pero el afán por mezclar estos estilos con un resultado vendible está presente hasta en sus peores errores: las cuerdas que el concursante le añadió en la espalda ("lo de la cuerda no lo he entendido", decía María Escoté) son otro de los detalles que están de vuelta entre las it girls y que colocarían su prenda dentro del área de interés de Kylie Jenner (que seguro que también tiene alguna objeción ante la afirmación de que "si las prendas no se pueden poner no son prendas"; no sería la primera vez que vestir a esta joven celebrity se convierte en un ejercicio de ingeniería).

Las cuerdas que cierran el diseño de Fermín, el mayor problema para María Escoté RTVE

Kylie Jenner, un icono de la moda urbana de alta costura e inspiración vintage @kyliejenner

Lo podemos decir sin miedo a equivocarnos: la prenda de Fermín puede no haber sido lo que el jurado estaba buscando, pero la idea era buena. Hasta los detalles estilo joya un poco kitsch que desagradaron a Palomo parecen apelar al elaborado cinturón que completa el Versace de Kylie Jenner: ¡Es un imitador con una intuición innata! Si sigue trabajando y se lo monta bien, a lo mejor encuentra una larguísima lista de clientas en todas las chicas que quieren ser como ella.

Kylie Jenner posa con un crop-top en su Instagram @kyliejenner

