Yo aprendí a conocer a las mujeres el verano de 1996.

En aquella época la vida era muy distinta.

La gente todavía leía.

Las noticias se imprimían en unos papeles...

...de muy baja calidad que respondían al nombre de diarios.

La basura se almacenaba en bolsas...

...y había que pagar un impuesto para que se las llevaran.

Las personas veían la televisión 4 horas diarias...

...sin que les causara lesiones.

Y la gente, para despertarse, necesitaba reloj.

Despertador.

No sé si por debilidad o por falta de confianza,...

...la mayoría de la humanidad vivía en pareja.

Y muchos de ellos, como mi padre y mi madre,...

...dormían juntos en unos espacios que producían escoliosis...

...y que se llamaban camas de matrimonio.

Cuqui.

Nos limpiábamos los dientes con cepillos manuales.

Y muchos hombres adultos usaban todavía cuchilla...

...y jabón para afeitarse.

-¡Luci!

Pese a que el descubrimiento de que el café produce insomnio...

...fue hecho por los pastores árabes al observar...

...que las cabras que habían comido su fruto...

...no podían dormir por la noche, algunas personas...

...como mi tía Graci bebían café a todas horas.

Las mujeres se pintaban la cara y las uñas.

Se decoloraban el cabello y se achicharraban el vello...

...con cera o con descargas eléctricas.

El contagio sexual y la fecundación no deseada...

...eran frecuentes. Para evitar esas cosas...

...los varones, como el amante de mi tía Mari,...

...se encapuchaban el pene con una funda llamada condón.

Los coches hacían ruido, atropellaban, contaminaban...

...y destrozaban los nervios de la gente.

Y encima, necesitaban litros de gasolina para circular.

Antonio, el arroz. Hijo, que salen.

Se celebraban bodas en los juzgados...

...y se tenía la horrible costumbre de echar arroz a los novios.

Como si tirar la comida fuera propio de personas civilizadas.

¡Que salen! ¡Que salen! (GRITA)

(NARRA) A principios de aquel verano, mi abuelo se casó...

...con una mujer que tenía 45 años...

...menos que él.

Ese verano aprendí a amar a las mujeres.

Aplausos. Y ahora sabréis por qué.

Aplausos y música. -¡Vivan los novios!

(TODOS) ¡Vivan!

-¡Vivan los novios!

Míralo. Está feliz.

-Con una de 20 al lado estaría feliz hasta el papa de Roma.

¿Ah, sí? ¿Y qué harías tú con una de 20, eh?

-¿Quieres una idea general o prefieres que entre en detalles?

No, mejor me haces una demostración en casa.

-¿Por qué te empeñas en abrir botellas de cava...

...si sabes que no puedes? Anda, sácame a bailar, Cuqui.

-No me llames Cuqui.

¿Cómo quieres que no te llame Cuqui, si tienes cara de Cuqui?

-¿Bailas? ¿Unas vueltas?

Cógeme del brazo. No muerde. ¿Para qué?

Para sacarme a bailar. Vamos, venga ya, hombre.

¿No sabes sacarte tú sola?

¿Cuántos años tienes, Domingo? 15. Para ser exactos.

Pues ya va siendo hora de que aprendas a tratar...

Risas. ...a las mujeres.

Ah. ¿Que hay que tratarlas de una forma especial?

No, he dicho 8 segundos. ¿Alguien más quiere apostar?

-1000 a que no. Van tres a que sí y dos a que no.

Lo que gane, me quedo la mitad. La otra mitad os la repartís.

¿Quién cronometra? -Yo. Venga.

¿Todos de acuerdo? -Venga.

Venga, cuando quieras. -Preparada, lista... ¡Ya!

(TODOS) ¡Uno, dos, tres, cuatro!

Me han sobrado cuatro segundos. La pasta...

-¿Sabes hacer lo mismo con las bragas?

Pues no, pero me ha prometido tu señora esposa que me enseña.

Ten el sostén.

Música.

-Mi canción favorita. ¿Esto es cosa tuya, verdad?

-Hoy es noticia un hombre que ha hecho reír...

...a varias generaciones de españoles.

Les hablamos de Luis Quiñonés, más conocido como Luqui,...

...que hoy a sus 65 años se acaba de casar.

Dicen que el hombre es el único animal que tropieza...

...dos veces en la misma piedra.

¿Pero usted cuántas veces ha tropezado?

-¿En la piedra del matrimonio? Esta es la cuarta.

Es que yo he tenido unas esposas encantadoras.

Las invité y ahí están. Mírelas.

Cualquier otra me hubiera enviado a... Pues ellas no.

Me hicieron feliz en su momento. Cada una me dio una hija.

Me sacaron todo el dinero que pudieron.

Que Dios las bendiga.

-Lo más importante de la vida es la edad del corazón.

Yo estoy muy enamorada de Luqui.

Y aprecio mucho más al hombre que es por dentro.

-Hola.

-Hola. -¿Tú eres Carlos, verdad?

-Sí. -Guionista, ¿verdad?

-Sí. -Soy Tábata Montolío.

Una prima de un primo de tu mujer.

-Mucho gusto.

-Huy, ¿y el tiritazo? -Afeitándome.

-Sí, ya se ve que eres de esos hombres de cara azul.

-¿Azul? -Sí. De barba recia.

-Ah, sí. Hay días que tengo que afeitarme un par de veces.

-Mi novio casi no tiene. Es como besar el culito de un bebé.

Tú le escribes los shows a tu mujer y a tus cuñadas, ¿no?

-Aparte de escribir otras cosas, sí.

-Pues son muy graciosas. Pero lo mejor es el texto.

-Muchas gracias.

¿Viste la última entrega de los Premios Goya?

-Sí. -La escribí yo.

-Qué suerte, ¿no?

A mí me encanta escribir, ¿sabes?

Ya me imagino que la gente te dará el coñazo...

...para que le leas sus obras, pero casualmente...

...tengo aquí una sinopsis.

-¿No me digas? -Para una película.

Es una historia de amor con final triste.

-Suena muy bien. -¿Sería mucho pedirte...

...que te la leyeras ahora?

-¿Ahora? -Es que vivo en Zaragoza...

...y no sé cuándo voy a poder volver otra vez.

-Bueno... Aquí hay demasiado ruido.

¿Por qué no vamos a mi coche y... no sé, me lo lees tú?

Si quieres... -Fenomenal.

-Toma. Es un Nissan blanco.

Está aparcado ahí enfrente.

Tú te adelantas y me esperas. Yo estoy ahí en cinco minutos.

-Fenomenal.

-Tábata.

Bueno, y ahora, queridísima familia,...

...lo que todos estabais esperando.

Las tres cómicas de moda. Las estrellas del teatro...

...y la televisión.

También mi madre y mis tías favoritas.

Señoras y señores, con todos ustedes Las Tres Gracias.

-¡Bravo!

Ya tiene edad de ser abuelo...

...y es un pedazo de ligón.

Que no se corta ni un pelo...

...para comerse un bombón.

A todas horas va salido...

...y las persigue sin cesar.

Un seductor seducido,...

...porque acto seguido le arrastran al altar.

Tenemos una canción para papá.

La hicimos con ilusión para papá.

Porque su nombre promete cada día un buen polvete...

...y esta noche seis o siete...

...para mamá.

Tenemos la solución para papá.

Diez cajas de Tauritón para papá.

Que la edad le obliga ser prudente no es suficiente...

...para, parará, papá.

Para papá.

Desde muy joven tuvo historias.

Ellas le han puesto siempre a 100.

Y le quitaba las novias...

...al propio Matusalén.

Llegó a una fama impresionante.

De las alcobas era el rey.

Y rebajó a principiante...

...al célebre amante de Lady Chatterley.

Tenemos una canción para papá.

La hicimos con ilusión para papá.

No guiñes esos ojazos porque a base de flechazos...

...ya has montado 40 plazos.

Para papá.

Y como premio especial para papá.

Claxon.

...para papá.

Que ella tenga 20 y él 70 no es lo que cuenta,...

...para, parará, papá.

Para, parará, papá.

Para, parará, papá.

Mi tío Ramiro dueño de un todo a 100...

...se quedó con los trajes de papá.

Mi primo que era tan radical...

...que vio 18 veces "Trainspotting", sus zapatos.

El marido de la asistenta que bailaba en Tele 5,...

...con su ropa interior.

Y Catalina Ballarri una invidente devota de Sai Baba,...

...con sus córneas y recuperó la vista.

Mi padre sólo se llevó una cosa con él:

El corazón de mi madre.

20 años con él.

Desde los 18.

El único hombre en mi vida.

En el sentido bíblico de la palabra, el único.

En serio.

Carlos ha muerto, ha sido horroroso.

La vida es una mierda, pero hay que seguir viviendo.

Todos los días me hacía reír.

A ver dónde encuentro yo a alguien...

...que me haga reír todos los días.

He pensado que me podíais buscar una sustituta.

Debutamos pasado mañana en Benidorm.

¿Qué haces? Te pintó las uñas que anima mucho.

Perdona, pero el color es una mierda.

¿Esto qué es Luci?

Me voy a cortar el pelo.

Eso son las cenizas del difunto. No le llames difunto.

Perdona, pero es un difunto.

Aunque si quieres, podemos llamarle el ausente.

Mari, como se te caiga, te parto la cara.

Me da un mal rollo que te cagas.

Y si las soltamos en un sitio bonito.

Podemos esparcirlas en El Corte Inglés.

En la tienda vaquera. Carlos la adoraba.

Claro.

No. Si no es por ti, hazlo por tu hijo.

Domingo está bien, él está muy bien.

Domingo es fuerte como su padre.

Domingo está estupendamente.

(CHAPURREA EN JAPONÉS)

(IMITA EL SONIDO DE DISPAROS)

Esto va al mar. ¿Y te vale el mar Mediterráneo?

Sí. Me vale. ¿Por qué?

Porque Benidorm está en el Mediterráneo.

El Mediterráneo putamadre. Además, Carlos era de Barcelona.

Por una vez en la vida no seas mora y haznos caso, cari.

Sólo te pedimos un mes.

Soy muy blanda, ¿eh? Ya.

Soy demasiado blanda.

¿No?

Gritos. (LAS TRES GRITAN)

Qué susto. ¡El niño!

¡Domingo!

¡Ah...! ¡Ah...!

Domingo, ¿qué haces?

Qué asco, hijo. Yo no sé tú,...

...pero el niño va a la playa este verano...

...o te hace una matanza en el McDonald's, ¿eh?

(RÍE)

-Exageras.

No. -Sí, exageras tu dolor.

Te revuelvas en él y no hay para tanto.

Mira, yo no voy a discutir contigo porque no estás aquí.

Es como si no quisieras enterarte de que estás...

...muerto.

Y lo estás, perdona.

-Para ti sigo vivo, ¿no? Ese es el problema...

...y no puedes vivir con este problema.

Bueno, pero yo voy a hacer la gira, yo ya he dicho que sí.

Pero luego ya está, luego adiós.

-¿Qué vas a hacer?

¿Enterrarte en vida como Juana la Loca?

Pues era una película bien bonita.

-Pero muy antigua.

Yo no puedo dejar de sentir lo que siento.

-Hemos sido un matrimonio razonablemente bien avenido,...

...pero tampoco de libro.

Por nuestros trabajos estábamos a veces a kilómetros de distancia.

Mira, nuestro matrimonio era perfecto, Carlos.

Toma.

De lejos y de cerca.

-Acuérdate de que follábamos muy poco.

Ya, pero porque siempre me decías que estabas muy cansado...

...y que tenías muchos problemas.

-Luci. De acuerdo.

Lo hacíamos poco, pero cuando lo hacíamos,...

...nos salía muy bien, ¿no?

Y no sabes cómo lo echo de menos.

-Lo sé.

¿Qué pasa? ¿Que ahora lo sabes todo?

-Sí.

Porque estoy en tu pensamiento y sé de ti más que tú.

Por ejemplo, ahora te pica una ceja.

Bueno,... ¿y qué quieres que haga? -Crecer.

Eres una tía cojonuda pero has vivido...

...a mi sombra toda la vida.

(IRÓNICA) ¿Yo? ¿A tu sombra?

-Sí, dejaste lo de actriz por ayudarme en mi carrera.

Por el niño. -El niño, el niño.

El niño sí, pero sobre todo yo.

Ahora va a resultar que no eras buen escritor.

-Pues muy mediocre, nena. Puedes ser sincera conmigo.

No ves que estoy muerto y ya no tengo sentimientos.

Habla mal de ti lo que quieras,...

...pero nunca habrá un hombre como tú.

Nunca.

Así estaban las cosas. Mi madre no quería olvidar.

Y por mucho que mi padre insistiera,...

...lo llevaba con ella allí donde fuera.

Me ha invitao un amigo mío...

...a que me vaya con él...

...de vacaciones ar Japón.

No se si voy a ir yo. Está mu lejos.

Japón.

Mira que está lejos Japón.

Er Japón.

Mira que está lejos Japón.

Y hay que montarse en avión...

-Señoras y señores. Ladies and gentlemen.

Con todos ustedes. With all of you.

Las más divertidas. The most funnies.

Las más provocativas. The most provocatives.

Y las más...

...aplaudidas The most aplauded.

Ellas son Las Tres Gracias. The Three Graces.

Aplausos.

Ah, no. Ni hablar. Cuando reservé la mesa,...

...la señorita del teléfono me dijo que nos darían la mejor.

-No se preocupe.

Cómo no me voy a preocupar si pagué 4000 pts.

¿Vos sabés la de cabezas que tengo que lavar y marcar para ganarlas?

Nenas, aquí huele a tigre.

Eso es que hay hombres sueltos. Creo que he visto unos por ahí.

¿Esos tres callos de ahí? ¿Dos calvos y un cejijunto?

Lo que me puede gustar a mí un calvo. Me dan un morbo.

A ti te da morbo hasta el presidente del gobierno.

El que tiene un culito gracioso es el maître.

Mariquita.

Tú ves mariquitas por todas partes.

Tiene un problema. Está traumada.

Se encontró a su marido en la cama con un testigo de Jehová.

Hombres. Con ellos pasa como con la tele.

Cuanto más la ves, más asco le tienes.

5 años casada, nenas. Y sólo había una cosa que me mosqueaba.

¿Cuál?

Que quería mucho a su mamá. Y es que no falla, nenas.

Cuando quieren mucho a su mamá: mariquitas.

Risas.

Y es que hay madres que habría que matarlas.

-¿Les parece bien aquí? Depende.

¿Qué se liga aquí? -Ya lo creo.

Oh...

¡Oh, huy, uh, oh, uh, ay!

Chermelina, ¿qué te pasá que te movés tanto?

Hija, la tanga, que a veces se me descoloca y me da...

...unos pellizcos en to la pepitilla.

Risas. Ah...

Bueno, ¿qué? ¿Miramos cómo está el patio?

Yo no he visto nada que valga la pena.

Aquí hay mucho chocho, nenas.

(RÍEN)

Tendremos que pedir la vez. (RÍEN)

He visto hombres feos, pero como en este local...

¿No será que hemos viajado en el tiempo y estamos...

...en el planeta del simio?

Lo que me da dentera de los hombres son sus partes.

¿A vosotras las partes de los hombres no os parecen...

...como los cuellos de gallina?

Risas.

Y lo peor es que piensan con eso.

Risas.

¿No oléis a perfume barato?

Ah... yo no. Eh, claro, es el tuyo.

Pues es de Vittorio y Moschino.

Pues ese señor tiene un morro que se lo pisa...

...porque huele a berberecho.

Risas.

Me lo regaló mi jefe. ¿Antes... o después?

Risas.

Antes, claro, después no me da...

...ni los buenos días. Qué asco de hombre.

Por Dios. Pero ahora está acojonao,...

...cada vez que entro al despacho me pongo colirio y hago que lloro.

¿Y él? Él no hace nada.

Pero le ha salido una hernia así. Que se joda.

Que se joda.

Sus clínex. Que se joda.

Claro.

(SUSURRA) -Somos sus clínex.

Que se jodan... Luci siempre...

¿A que siempre dices que somos como sus clínex?

Sí, somos sus clínex, nos abren, nos sueltan...

...el moco y a por otro.

Risas. Claro.

Si te casás con ellos subís de categoría.

Pasás de ser simple clínex a pañuelo de hilo.

Risas.

Bueno, nos llevamos la furgo, ¿vale?

Cuídate, cariño. Sí, sí, yo ya me cojo un taxi.

Y duerme. Igual me tomo una pastillita.

Hombre, tú drógate todo lo que necesites.

Te cojo el bolso, nena.

-El show flojillo...

Te habrás dado cuenta.

Ah, pues, la verdad, mejor de lo que me esperaba.

-El chiste del clínex te lo has cargado.

Ya, pero el público ha aplaudido mucho.

-Estaban muy fríos, no te engañes.

Oye, Carlos, si vas a volver de... de... donde estés...

...sólo por darme la bronca casi mejor que no vuelvas, cariño.

Huy, ¿y esta agenda?

Qué mona, yo no te conocía esta agenda, ¿es tuya?

Maribel, 32 años, regidora de TV, su marido sale de viaje...

...los jueves y viernes, gustos, cocina mexicana,...

...música pop, talla 38.

¿Qué es esto?

Susana, la de la agencia de Caja Madrid.

No tiene sitio, vive con su madre, le conté el rollo de que...

...mi mujer es paralítica.

Tábata, promete, tetas de impresión, labios de escándalo.

Carlos, ¿qué es esto?

-Ah, Lucy... ¿Cuántos nombres de guarras...

...hay aquí? -Lucy, yo...

¿Cuántos?

-34. Ah...

Dios mío... Ah...

¿Cómo es posible? ¡El hombre ideal!

El más cariñoso, el único.

No hay único, si me lo decía todo el mundo.

¡Y yo terca! ¡Y ni un año!

¡Ni dos, ni cinco, ni diez! ¡Veinte!

¡Ciega veinte años!

Comprándote los calzoncillos y friéndote los bistecs...

...vuelta y vuelta, con el asco que me da a mí la carne cruda.

Y preparándote tisanitas para los nervios.

Pobrecito, tiene que escribir, se cansa mucho.

Anda con un estrés...

¿Y mis nervios? ¿Qué hago yo con mis nervios?

¡Hijo de puta!

Ay... Ay...

¿Cómo has podido quererme tan poco, Carlos?

-Te he querido mucho. Lo otro...

¿Qué?

-Lo otro no podía evitarlo, era como una enfermedad.

Una mierda de amor me has dado tú a mí.

Pero no importa,...

...más vale enterarse tarde que nunca.

Ahora me toca... -¿Te toca qué?

Engañarte. -¿Qué?

(RÍE)

Con el primero que pase, y luego con el segundo.

-Nena, ya no me puedes engañar.

¿Ah, no? ¿Por qué? -Porque estoy muerto.

¿Y qué? Cuernos póstumos. -No seas absurda.

Te engañaré con los hombres que haga falta...

...hasta que me olvide de ti. -Cariño, te estás acelerando.

No pienso parar hasta que no me olvide de la cara que tenías.

-Comprendo que estés cabreada. ¡Y tengo que ponerme manos...

...a la obra porque son 20 años de memoria...

...los que tengo que aguantar!

-Pero es ir contra natura. ¿Qué natura?

-La tuya. Eres mujer de un sólo hombre.

A partir de este momento que son las 3:05...

...de la madrugada voy a ser lo que quiera.

-Te conozco, no podrás acostarte con un hombre...

...sin sentir nada por él. Conque sienta ganas de follar,...

...cariño mío, es suficiente.

-Pero, pero... ¿Para qué te despelotas?

Por si me gusta el taxista.

-Mi vida, no te lo tomes a mal, pero tampoco hay tantos hombres...

...por ahí. Tienes una edad, cierto, te conservas muy bien...

Gracias. -Pero no eres Cindy Crawford.

¿Qué pasa que tú llenaste la agenda porque eras Harrison Ford o qué?

-El mundo del ligue es totalmente desconocido para ti.

Ya no lo va a ser porque estamos en agosto y en Benidorm.

Ahí fuera hay millones de personas que sólo han venido a eso...

A ligar. -A los hombres de mi edad...

...nos gustan jovencitas, quiero decir que no sueñes...

...con que hay cientos de tíos detrás de esa puerta...

...dispuestos a llamar y hacerte una oferta.

Llaman a la puerta.

Si es un hombre y el corazón me dice que lo es....

(RÍE) Vas a ver la sorpresa que te doy.

Adelante.

-¿Molesto? No, qué va, qué va, qué va.

Todo lo contrario. -Salvatore Tanucci.

Huy, Salvatore, qué bonito nombre.

Me viene de perlas. -Dirijo...

Yo soy Luci, me lo puso mi padre por Luci, la actriz cómica.

-Ah, bien, bien.

Tengo un programa diario en la radio...

¿De dónde eres? ¿Eres italiano? -Medio francés, medio italiano.

Ah... -Nací en Rímini,...

...pero he vivido casi toda mi vida en Marsella.

¡Ah, Marsella!

Sí, yo he estado. Marsella, camino de Montecarlo.

Me sacaron una foto con Daniel Ducruet, el marido...

...de Estefanía de Mónaco. -Ah, sí.

Encantador. -Ajá.

-Mocasines blancos con agujeritos.

Y esto... que te diga... ¿Has visto el espectáculo?

-Muy bien, nos ponéis a los tíos a caer de un burro, pero...

Porque es que os lo merecéis. (RÍE)

-Sí, sí, por algo yo digo siempre, ¿quién nos enseñó a ser así?

Nuestros padres o madres. (RÍE)

Claro. (RÍE) -Bueno, un resabiado...

Ese tiene más conchas que un galápago.

-Eh, yo quería haceros una entrevista mañana...

...a la una en directo.

Tenemos un estudio volante en la playa.

Ay, un estudio volante.

¿Tienes coche?

La mujer que yo quiero me ató a su yunta,...

Pero, por favor, no se lo digas nunca.

Pero, por favor, ¿Quieres?

-No, gracias. No se lo digas nunca.

Me gusta Serrat.

Las letras. Yo siempre pongo canciones...

...en español porque me gusta entender lo que dicen.

-A mí no me gusta la música moderna.

Bueno, ni la vida moderna, ni nada que sea moderno.

¿Llevas mucho tiempo aquí?

-Desde el 92. Viene a la olimpiada,...

...discutí con la persona que vivía conmigo y decidí...

...no volver a mi casa. Tu mujer.

-Digamos que sí.

¿Y tienes novia? -No.

¿Hijos? -Nada. Tranquilidad.

Yo soy viuda. -Lo sé.

Pero ya he llorado bastante, ¿eh?

Ahora sólo quiero reírme y pasármelo bien.

Aquí debe haber montones de sitios para pasarlo bien.

¿Tú conoces sitios? Bueno, qué tontería.

¿Cómo no vas a conocer, si trabajas en la radio?

Aunque, la verdad, yo opino que lo importante...

...no es el sitio, es la compañía.

Tú a lo mejor podías llevarme a un sitio de esos que conoces.

-No te ofendas, pero yo no soy la compañía ideal.

Bueno, eso tendré que decidirlo yo.

-Te sonará extraño, pero yo con los años he perdido...

...el interés por las mujeres.

¿Eres gay? -No.

Ah. ¿No te gustan las mujeres?

-Sí, pero no me ha ido bien. A mí tampoco me ha ido bien.

Los hombres con los que he estado, me han hecho daño.

-¿Has conocido a muchos? Muchísimos.

-El problema es que las mujeres quieren enamorarse...

...y los hombres no. Yo no tengo ningún interés...

...en enamorarme.

Vamos, quiero decirte que lo importante es...

...dejar las cosas bien claras desde el principio.

-Da igual. Tarde o temprano se complican.

Igual es que hay que hacer un esfuerzo.

(TARAREA)

Es por ahí.

-Espera, espera. La puerta no funciona.

Tengo que arreglarla.

Merci.

-¿Entonces mañana a la una? Sí.

A la una en punto, sí.

Domingo.

Vamos.

En aquellos tiempos los hombres casado padecían...

...una enfermedad crónica llamada infidelidad,...

...que les inducía a acostarse con otras mujeres.

Eso mantenía en estado de esquizofrenia...

...a la mitad de los maridos del planeta.

-¡Puta!

¡Puta! ¡Putaaaaa!

Mari vive aquí, ¿verdad?

Está durmiendo. -¿Y a qué hora se levanta?

¿Pues yo qué sé, macho? Como es artista...

(LLORA) -Tengo que hablar con ella inmediatamente.

¡Mari!

¡Mari! ¿Pero qué haces tú aquí?

Claudio. -Mari, estoy hecho polvo.

Te hacía en Ronda con tu familia.

-Estamos todos aquí. En un hotel.

Cambié el plan para estar cerca de ti, ¿sabes?

Por si podía escaparme en ratos sueltos.

Venga, vamos. Ven aquí. ¡Ay, Dios!

¿Alguien quiere café?

-Mi mujer me engaña, Mari. ¿Pilar?

-Con mi amigo del alma.

El padrino de mi hija pequeña.

Y aquí, delante de mis narices. Mira.

A ver, a ver.

¿Pues sabes lo que te digo? Que te está bien empleado.

Eso no quiere decir nada. Sólo se están dando crema.

-Anoche se fueron a una discoteca juntos.

¿Y qué? -Volvieron a las seis de la mañana.

Haré café. -Iba hasta arriba de gin tonics.

Y ha dejado restos de arena en la cama.

Pues lo siento. A mí no me das pena.

-¿Qué hago? Tragar.

-Yo ya no puedo hablar con ella.

Es que yo ya no puedo ni mirarla a la cara, fíjate.

Llevas cinco años enrollao con mi hermana.

Seis. Y tu mujer se ha mantenido...

...en el sitio como una señora.

-Claro. Porque no sabe nada de lo nuestro.

A lo mejor sí que lo sabe.

A lo mejor sólo quiere darte un poco de celos.

O a lo mejor es que ya no le quiere...

...al tonto l'haba este.

No digas tonterías. Pilar le adora. Es una santa.

Todas somos unas santas. ¿Y tú a ella, qué?

-¿Cómo qué? ¿La quieres o no?

-Es la madre de mis hijos. Ya. ¿Pero la quieres o no?

-Bueno, le tengo mucho cariño, sí.

Eso es que no la quieres. Lo que yo decía:

Es que no la quiere.

-Las niñas son todavía pequeñas. La casa está aún a medio pagar.

Estoy pillado por todas partes. Pues habla con ella.

-¿De esto? Claro. Dile directamente:

Pilar, ¿tú estás enamorada del...? -Tomás.

Eso. ¿Tú, Pilar, tú quieres a Tomás?

-¿Y si me dice que sí? Entonces te cagas.

-Se me cae el mundo encima. Lo que yo decía:

Este se caga. -¿Y tú no dices nada?

¡Mari! Huy.

Es que es muy temprano, cariño.

-Me aterra la idea del divorcio.

Abogados, minutas de abogados, pasarle un tanto al mes,...

...buscarme un piso. Yo, que no sé ni hacerme...

...la declaración de la renta. Te la hacía ella, claro.

Pues entonces, hazte el loco. -¿Cómo?

Que hagas como que no te has enterado de nada.

-¿Pero cómo podría vivir un hombre como yo...

...aguantando una cosa así, sin decir ni pío?

Coño, millones de mujeres lo hacen y no les va mal.

Claro. Piensa: Las otras serán la capillita.

Pero yo...

...la catedral. Son inteligentes, razonan,...

...ponen en un platillo el corazón y en otro sus intereses.

Y como el corazón les pesa poco porque se lo han partido...

...en pedazos sus maridos, se aferran a sus casas,...

...a sus coches, a la lavadora...

Si ellas lo pueden hacer,...

...tú también.

¿Y a ti qué te pasa? A mí nada. ¿Por qué?

No sé, te noto como distinta. Te veo hasta más alta.

Estoy más o menos en la mitad de mi vida y me queda la otra mitad.

Así que he decidido que voy a disfrutar.

Pero voy a disfrutar a lo bestia.

¿Eso significa sexo, drogas, alcohol?

Eso significa que me he cansado de ser buena.

-Hola. Entramos en 15 minutos.

Enseguida estoy con vosotras. Voy a por el guión.

Un poco soso, pero yo lo encuentro interesante.

¿Sólo interesante?

A mí lo que me gusta es la corbata tan alegre que lleva.

-¿Quieres un helado?

¿Un refresco? Huy, refresco.

-¿Chicas, una foto para la cadena?

Me quiero bañar. ¿Qué?

Me voy a ir a bañar. Sí, ve.

-Vale. ¿Listas, chicas?

¿Pero tú buscas tíos palo formal o palo follar?

Palo formal, no, gracias. Yo no. Yo nada de formal.

Lo de los tíos está muy bien, pero te quita mucha energía.

¿Pero tendrás necesidades físicas, no?

Cada dos meses o tres. Depende.

Entonces salgo y me tiro al más guapo que encuentro.

Por regla general el hombre guapo es tonto.

Como no tiene ni conversación ni gracia ni nada,...

...no les admiro y paso de colgarme.

Mi lema es: Follar con hombres más tontos que yo.

Pues búscame uno a mí para empezar.

-Vale. Muchas gracias, chicas.

Aquí es ideal. Los tenemos prácticamente en pelotas.

¿El del bañador azul? ¿Cuál?

Ese no. Ese va con una.

Si empiezas a poner pegas.

¿Y el de la gorra amarilla?

Sí, pero no tiene pelos. Ni en las piernas tampoco.

¿Y qué pasa? No sé, que los pelos...

...en el hombre dan como compañía, ¿no?

Risas. Bueno, por favor.

Semejante pollón. ¿Dónde?

Miradle el pollón.

Ese va empalmao. Qué va. Ese es así de natural.

Mira los barriguitas de Famosa.

Mira aquel. ¿Cuál?

¿El gordito ese? Yo tengo debilidad por los gordos.

¿Qué pasa? Mari, ese...

Mari, ¿ese no es? Tomás, seguro.

Y esa es Pilar. Lo que yo te decía, es monísimo.

Sí, es mayor que él.

Bueno, ya tengo uno para ti.

¿Cuál? Ese.

¿El gafitas? Es graciosillo, ¿no?

¿Pero qué hago? ¿Qué le digo? Pues ahora hay que ir a por él.

No, no. Yo no voy.

¿Qué pasa, que lo tengo que hacer todo yo?

Estábamos aquí, en la SER, haciendo una entrevista.

Él es Mariano, 36 años.

Da clases en la universidad, es un poco tímido y...

...por la manera en que me mira se pensará...

...que estoy completamente loca. -No...

Mira, ella es Mari, pero no te interesa...

...porque es muy inestable.

En cambio, mi hermana Luci es ideal para una cena romántica.

¿Por qué no esta noche?

¡Qué gran idea y qué suerte, Mariano!

Porque casualmente ella no tiene ningún compromiso esta noche.

-Pero... Y tú con la pinta de verlas...

...venir que tienes seguro que tampoco.

Así que no insistáis, ya me encargo yo de reservar mesa.

Y relájate, Mariano... Que no le hagas caso, eh...

Es que estábamos de broma... (RÍE)

-Bueno, ya está. Tenemos cinco minutos...

...para preparar la entrevista.

Mariano. -Sí, no, ya, ya nos conocemos.

Sí, sí, le hice una entrevista muy interesante.

¿Cuándo fue, antes de ayer? -El martes.

Y me temo que me enrollé más de la cuenta.

No, no, estuvo muy bien. -Sí, es que... es que...

Salió a relucir uno de mis temas favoritos, ¿sabes?

¿Ah, sí? ¿Y cuál es, Mariano?

-La pena de muerte.

¿Cómo podemos admitir después de tantos años...

...de civilización un hecho tan monstruoso...

...como la pena de muerte?

¿Cómo podemos permitir que se ejecute a hombres,...

...a mujeres, e incluso a niños, paseándolos como los judíos...

...en Auschwitz, o rompiéndoles...

Rompiéndoles el cuello en la horca.

O achicharrándolos con miles y miles de vatios.

¿Cómo podemos permitir eso? Eh, es que, es que...

...es una locura. Mamá se entregó a fondo...

...a la labor de conocer hombres nuevos.

En esa breve pero intensa etapa de su vida descubrió:

A: Que había muchos hombres que sólo tenían...

...un tema de conversación.

-Por ejemplo, la masturbación es un tema tabú.

Y masturbarse es nuevo, es imaginativo.

Es un ejercicio de autosugestión y de autocontrol acojonante.

A mí me encanta que me masturben,...

...¿y a ti?

B: Que había muchos hombres que creían que lo mejor...

...para seducir a una mujer era hablar de ellos mismos.

-¿Tú tienes Macintosh?

No tengo computadora.

-Bueno, pues el Macintosh dispone del software...

...de comunicación Appletalk.

Y, C, que la inmensa mayoría de esos hombres...

...no sabían escuchar.

-No me digas que no chupas las cabezas de las cigalas.

Pero si es lo mejor.

Aquí es el único sitio donde saben comer marisco.

El marisco hay que comerlo con las manos, chupa, chupa.

Esto es afrodisíaco, ¿sabes? Esto te pone en órbita...

...mucho más que la mierda de las pastillas esas...

...que utilizan los chavales ahora.

A buenas horas a su edad necesitaba de la química pa ponerme burro.

Quita el pie de ahí. -¿Qué pasa? Es un cariño.

Llevas desde la ensalada intentando meterme mano.

-No sé qué me pasa es algo que...

Que me atrae, que se me van las manos.

¿Dónde vas? Al baño.

-¿No irás a dejarme plantado a mitad de cena?

¿Y si te dejo plantado?

-En unas malas tengo muy mala hostia.

¿Qué ha sido eso?

Santi, qué alegría... Hombre, Salvita.

(LE SUSURRA AL OÍDO)

(RÍEN) ¿En serio?

-Sí, su suegra maneja la escopeta como John Wayne.

Tiene pánico, normal, hace unos años le entraron...

...dos atracadores en la joyería.

A uno le reventó un ojo de un tiro y al otro lo mató.

Mira, es esa tienda.

¿Tú siempre vistes tan clásico, Salvatore?

-Bueno, hace años que no me compro algo.

(RÍE) Ya.

-¿Quieres un café? Un pitillo.

Fumo poco, pero a veces... -Ah, yo fumo Ducados,...

...pero quizás es demasiado fuerte para ti.

Sí, entonces nada.

-Sí, te compro. No, de verdad, no.

-Sí, sí, Winston, Marlboro... Fortuna.

-¿Qué? ¿Te decides por el de los mocasines?

Déjame. -Llevas una semana saliendo...

...con tíos y nada.

Es que he ido a dar cada ejemplar...

-El problema eres tú.

Ah... ¿Yo? -Tienes que quererles para...

...dar el paso, ya te lo dije.

No es quererles, yo no quiero quererles.

-Excusas... Has salido con tíos que...

...no están tan mal.

Si lo que buscas son aventuras, ¿qué más da?

Me quedan muchos días aquí, como que me llamo Luci...

...que yo no me voy de aquí intacta.

-Habrá que verlo. -Veníamos hablando de John Wayne.

Pues en la tele del bar estaba él con Maureen O'Hara.

¿La "El hombre tranquilo"? -Sí.

(RÍE)

A mí me pasa mucho, ¿eh? Yo pienso en una cosa...

...y luego pasa. Por ejemplo, esta situación...

...aquí, tú y yo en la calle, hablando de "El hombre tranquilo".

Pues yo... yo lo he soñado, es casi como si lo hubiera vivido.

¿A ti no te pasa?

-Bueno, estos días pensaba en ti, y luego te veía, eh...

(RÍE)

¿Y dónde? -Pues cenando...

...acompañada siempre, eso sí.

-Ibas muy bien, sigue. Vamos, ha dicho que piensa en ti.

Eso en un huevazos como este tío es un paso de gigante.

Vamos, dile algo, no estés tan callada.

¿Te gusta el cine? -"¿Te gusta el cine?"

Vaya pregunta. -Pues yo no sé si me gusta,...

...pero voy, la verdad es que no sé para qué,...

...la mayoría de las películas se hacen para los jóvenes.

Empieza, veo las primeras secuencias y sé lo que sigue.

A mí me pasa igual. -Y luego toda esa moda...

...de violencia francamente... Es horrible.

-Yo pienso que la vida está llena de espanto,...

...pero también de belleza.

De espanto son las noticias, las tenemos a todas horas,...

...¿por qué se empeñan los del cine en machacarnos...

...con más espanto?

Música disco.

Ahora te besa, con una mirada de las tuyas te besa.

-Perdona, ¿te he estado dando la vara?

No. Fíjate que me ha entrado una mota en el ojo.

-¿A ver?

-Invítale a tomar una copa.

¿Por qué no te vienes después de la actuación y te tomas...

...una copa? -Mejor.

-Ya está. ¿Entonces vienes?

Tengo programa de radio. -Pues después, la copa después.

-Acabo a las cuatro si no es muy tarde para ti.

-Huy, las cuatro, ¿esperarle dos horas?

A las cuatro ya estarás muerta de sueño.

Además, te has puesto los zapatos esos que...

...te duelen tanto. -Es muy tarde, lo entiendo.

Hay un campeonato de windsurf en jueves por la tarde...

...a 20 km de aquí, igual a tu hijo le gustaría ir.

Claro que sí. -¿Cómo? ¿Eso es una aventura?

¿Con el niño por medio? Ay...

Me tengo que ir. -¿Te acompaño con el coche?

Me encantaría, pero es que es ahí mismo.

¿Entonces el jueves a qué hora?

-Ah, sobre las cuatro y luego cenamos en Altea.

Fantástico.

-Dios mío, es patético.

¡De verdad que me tienes harta! -¿Qué?

Nada, que adiós.

-¡No os vais a comer nada, ni el uno ni el otro!

Tan mayores y tan sosos, ¡qué sosos!

-¡Ah!

Tres y acción. Él no creía en el teatro.

Se burlaba siempre de mis sueños...

...y poco a poco yo también dejé de creer y perdí el ánimo.

Mi tía Graci quería ser una gran actriz.

Mi madre y mi tía Mari lo intentaron,...

...pero no habían tenido suerte.

Graci era la última esperanza en la familia de que alguien...

...nos tomara en serio.

Me volví mezquina,...

...insignificante.

Actuaba sin ningún sentido,...

...no sabía qué hacer con las manos.

No dominaba mi voz.

No sabía permanecer en escena. y usted no sabe lo que siente...

...una actriz...

...al darse cuenta de que actúa horriblemente.

Soy una gaviota.

No... no es eso.

¿Recuerda la gaviota que mató usted?

Corta.

¿Por qué? ¿Te da risa? Porque me conoces...

...y diga lo que diga no me vas a tomar en serio.

Ya sé que soy graciosa, si nací con gracia.

Hasta me llamo Gracia, qué cachonda.

Todo el mundo dice: "Qué suerte tienes.

Es un drama porque hacer reír está muy bien,...

...pero nadie te da importancia".

Nina es una tía joven que sueña con ser actriz.

Tengo la edad y entiendo el problema.

Cuando digo esas palabras las siento de verdad,...

...pero luego no sé qué coño pasa que suenan como a de mentira.

Si puedo hacer reír puedo hacer llorar.

¡Estoy hasta los cojones de que la gente que me reconoce...

...se acerca a mí riéndose como imbéciles!

Antes de hablar ya les he hecho gracia.

Hay veces que me quedo como un palo y todavía se ríen el doble.

¿Qué pasa, que soy un chiste con un par de tetas?

Además, me acaba de bajar la regla.

¿Hacemos otra?

(SUSPIRA)

Ni se oyen a los escarabajos de mayo.

Muy bien.

¿Seguro?

Precioso. Pero no habéis llorado.

Yo sí. Yo estaba a punto. Lo sé.

Que le envíes la cinta y pares de comerte el tarro.

Es que seguro que quiere a una tía alta, delgada.

Mi interpretación tiene que sobrecogerle...

...para que me haga una prueba.

Pero si está muy bien. Mejor no te va a salir.

¿Por qué no? Pues porque no.

Porque está muy bien. Ya te lo he dicho.

¿Qué haces? Ah. ¿Es que te importa?

Pues vaya novedad. No sé si emocionarme.

La una se retira. La otra se va a hacer...

...teatro importante. Y yo, para variar,...

...colgada entre las dos. Oye, María, para el carro.

Que yo no me voy.

Hasta que no encontréis otra actriz que me sustituya.

¿Eh? Si ya, total, me da igual un mes que seis.

María. Tonta.

Que no hablo en serio. Que era una broma.

Ah, bueno. Cada una puede hacer...

...lo que le dé la gana. Faltaría más.

Si a mí lo del grupo me da de comer y punto.

No le tengo ningún cariño especial.

Timbre.

El mensajero. Pues ya está.

No lo pienses más.

-Mensajero. Un momento.

¿Me seco yo primero el pelo? No, mi amor, no. Yo te seco.

Hola. Es que no sabe secárselo.

¿Qué moto llevas, tío? Ninguna. El aparato este.

Guay.

Toma.

-¿Me lo das o no me lo das? No lo sé.

-¿Tú has llamado a la agencia, no?

Sí, pero no es tan fácil.

-Ah. A mí me da igual, ¿eh?

Tú me firmas aquí y arreglao.

¿A ti te gusta el teatro? -No lo sé. Ni he ido nunca.

¿Y el cine? -El cine sí.

¿Te importaría ver un video?

-¿Yo? Es que necesito la opinión...

...de alguien que no me conozca.

-Yo soy el mensajero. Mi opinión no...

Por fa.

-¿Es muy largo? Qué va.

¿Quieres una cervecita? -No, no.

¿Estás cómodo ahí?

Desnúdate despacio,...

...como si fuera la primera vez.

Quiero sentir que tu aliento me quema la piel.

Siéntate aquí a mi lado.

Me gusta tenerte cerca de mí.

Y yo te bajaré las estrellas si tú apagas mi sed.

Ahora soy una verdadera actriz.

Y si hay alguien que pueda entenderme,...

...¿quién sino tú?

-¿Qué pasa, joder? Me ha dao un punto.

Qué mono.

-¡Psss!

Ah, eras tú. -Hola, mi vida.

¿Qué haces? -Están aquí.

No quiero que me vean.

¿Pero quién?

-Les he seguido y he visto cómo entraban.

Ah. Tu mujer y tu amigo. -¿Amigo?

Ese hijoputa carroñero.

Pues no están haciendo nada que pueda ofenderte.

-¿Por qué no entras y tanteas?

El show está a punto de empezar.

-Lo haría yo mismo, ¿eh? Pero es que me conozco.

Como entre y les pille con las manos en la masa...

Mira. ¿Tú estás tonto?

-Hoy se han alquilado un patín y se han ido a tomar por culo.

Delante de los niños. De mí.

Venga, guarda eso.

-Vale, pero... tú entras y les espías, ¿eh?

Hazlo por mí, ¿vale?

-Hola.

Es amiga mía, ¿sabes?

-El tercero. -Ya.

-¿Me los vas a decir? -Ni hablar.

-¿Alguno tiene que ver conmigo? -Puede.

-Qué locura esto que no está pasando.

-Yo ni lo pienso. Por una vez me dejo llevar.

-Me gustaría volver a la playa de la otra noche.

-Eso fue un disparate.

Llegué al hotel con arena hasta en las orejas.

Yo no sé cómo Claudio no se dio cuenta.

-Pasemos del show y repitamos. Sólo se vive una vez.

-Quiero que me folles aquí mismo.

El cuarto de baño está lleno de espejos.

-¿Bueno qué?

Tienes que tener mucha paciencia, Claudio.

-¿Tan grave es? Como ese pájaro no desaparezca,...

...lo tienes crudo.

(TOSE)

-Me ahogo.

-Señoras y señores... Mari, venga.

Mari, nena. Mari, que nos están anunciando.

No hagas locuras.

-Estoy muy mal.

Ya veremos. Vale.

Graci, fuego. Espérate, coño.

-¡Yuju! Sorpresa.

Aplausos.

Hijas, qué caras.

¿Son de alegría o de susto?

Guitarra.

En los mares vivía un percebe...

...que de una almeja se enamoró.

Él quería besar la almeja,...

...pero la almeja se lo comió.

Asimila la moraleja.

Cuando el percebe quiera sufrir,...

...no lo pongas junto a una almeja,...

...porque chupando...

...puedes morir.

-Gracias. Esto es lo mejor de la vida.

Las cosas sencillas. Un arroz, unos amigos, una familia.

Si a las cosas que tenemos, les diéramos el valor...

...de las cosas que deseamos,...

...seríamos todos mucho más felices.

-Muy bien dicho. Sí, señor.

Brindo por eso. -Salusita.

-Salusita.

Aunque el brindis importante viene ahora.

Tiembla.

-Tenemos sustituta para Luci.

¿A que no teníais ni idea de que Miriam es...

...una estupenda actriz cómica?

Pues yo tampoco.

-Me fascina imitar a los artistas.

Pero eso no quiere decir nada.

¿Y a quién imitas, bonita? -Pues no sé.

A Michael Jackson.

Estamos ansiosas de que nos hagas una demostración.

¿Verdad, Luci?

-Antes os contaré lo que nos pasó ayer.

Nos habían invitado a una cena con entrega de premios.

Cuando llegamos nos encontramos enfadados unos con otros.

El organizador me dice:

"Luqui, por favor, hazme un sketch".

"Lo siento mucho". Lo rehusé todo.

Entonces se me ocurrió hacer el número del mentalista...

...y la adivina.

Bueno, Miriam se conoce todos mis videos.

Los está viendo centenares de veces.

Me fui para ella y le dije: "Chica, esto es un compromiso.

¿Te atreves o no?". Casi le da un mal.

Ay, no, que no. Ay, no, que no, que me meo.

-¿Cómo no, bebito? Estaba lleno de gentes famosas.

Pedro Carrasco, Raquel Mosquera, Rociíto...

Me daba una pena.

-Por fin la convenzo y no veas. Me remataba los chistes la tía.

Fue terrible. Se rieron más con ella que conmigo.

-No le hagáis caso. Os está cotorreando.

-Es un fenómeno y eso que está sin hacer todavía.

Pues... Qué alegría, ¿no?

-¿Por qué no les haces un poco de su show para que te oigan?

-Ay, no, no, no. Por favor. -No seas tonta, mujer.

-Claro, si estamos en familia.

-¿Por qué no cuentas el momento en que Luci cuenta...

...su experiencia con el viajante?

-Todo iba muy bien. Entramos en su casa,...

...puso música de Michael Bolton y me sirvió una copa.

"Ahora vuelvo", me dijo, y se fue. Al rato volvió.

Se había puesto unos bombachos dorados, corpiño moruno,...

...una peluca pelirroja y media docena de pañuelos...

...de pañuelos de...

Gasa. -De gasa como velos.

"Soy tu esclava", me dijo.

"Y me vas a vender en pública subasta".

(RÍE)

-¿Y eso? Nada.

¡Ah!

-Mari, quiero hablar contigo.

Pues habla.

-Yo soy yo y ella es ella.

¿Y por qué no te pones en su lugar?

-Si lo hago, me lío yo también con Tomás y la armamos completa.

(RÍE) -Soy muy posesivo.

De pequeño no podía compartir mis juguetes ni con mis hermanos.

Pero ¿no eras hijo único? -Pues eso.

Pero ya he visto la luz. La luz es fundamental para mí.

Soy operador de cine.

He visto que lo mío con Pilar no tiene arreglo,...

...pero estoy dispuesto a todo si tú me ayudas.

Podríamos intentar vivir juntos. Formar una pareja de verdad.

Incluso según como nos vaya,...

...si a ti te hace ilusión,...

...podríamos llegar a casarnos.

A lo mejor tener un hijo, si tú quieres.

No, Claudio, no. -¿Qué?

Que yo te quiero y me lo paso bien contigo,...

...pero eres hombre de un día a la semana.

Bueno, como mucho dos.

Además si algún día me diera la locura de casarme,...

...cosa que dudo,...

...sería con una persona menos baqueteada que tú.

-¿Baquete qué?

Alguien que se tome la pareja en serio.

Que no se case conmigo con esa actitud tan de macho...

...de te hago un favor.

Un tío que cumpla su palabra y se comprometa a ser fiel.

A ti te gusta tener una mujer para engañarla, ¿no?

Contigo la única opción divertida es ser la otra.

-¿Me rechazas?

Lo que tienes que hacer es convertirte al islam.

Así podrás tener todas las mujeres que quieras.

-¿Me estoy muriendo de dolor y tú te burlas de mí?

¡No! ¡Estás todo muy claro! ¿Qué haces?

-Me voy a nadar. ¿A las cuatro de la mañana?

-¡Voy a nadar hasta que no quede agua!

Desde luego te comportas como un crío, ¿eh?

-¡Mejor! ¡No le importo a nadie!

Claudio, pero... ¿Dónde vas? ¡Claudio!

-Ayer me querían, hoy me insultan.

¿Será que he cambiado? Claudio.

-Qué va. Yo he sido siempre como soy.

¡Siempre! Las que mentís sois vosotras...

...porque nunca os enamoráis del hombre que tenéis delante.

Os enamoráis del que podría resultar si se deja domesticar.

Y empezáis y no paráis hasta que nos transformáis...

...en otras personas. Entonces...

¡¿Pero es que no hay manera de matarse en esta puta playa?

(RÍE)

Risas y jadeos.

Jadeos. (AMBAS RÍEN)

¿Qué?

Chis. ¿Qué?

¿Y esas fieras? Tu padre.

Y la de la vis cómica. (RÍEN)

Lo va a matar. Chis.

Jadeos. Arrímate, arrímate.

-¡Ay, por Dios! -Ah... Ay, gordito. Ay.

Pero hoy como ha habido redada...

...en el 33,...

...Mario vuelve a las cinco menos diez.

Qué temprano.

Por su calle vacía a lo lejos sólo se ve...

...a unos novios comiéndose besos.

Y el pobre Mario se quiere morir...

...cuando se acerca para descubrir...

...que es María con compañía.

Cruz de navajas por una mujer. Qué veneno.

Mi abuelo pensó que yo vivía influenciado por las mujeres.

Así que se puso manos a la obra...

...para mostrarme la vida desde su punto de vista.

O sea desde el punto de vista de un hombre.

Claro que mi abuelo era cualquier cosa menos un hombre normal.

Música.

Pasen y rían,...

...sus risas serán rosas para mí.

Porque en la vida lo más inteligente es sonreír.

Vivimos en estado de constante ansiedad...

...buscando inútilmente la felicidad.

Luchamos desarmados contra el miedo y el dolor.

Y no hay mejor defensa que el humor.

Pasen y rían sus risas son más buenas que el pan.

-Con lo bueno que está el pan y su señora de usted.

Porque en la vida...

...sufrir ya no es buen plan.

¿Y ahora qué le decimos?

Pues no hace falta que seamos sinceras, ¿vale?

¿Pero no os da pena verle aquí? Está donde quiere estar, ¿no?

¿Se me nota que he llorado? Sí.

Pero puedes decir que es de risa.

No me gusta nada ver a mi padre hacer el ridículo.

-¿Qué?

Muy bien. Fantástico, papi.

Y el público muy cariñoso. -No, hoy no he salido contento.

Ayer fue mucho mejor, ¿verdad?

-Sí, sí, bebito. -Es que estaba muy nervioso...

...pensando que tenía aquí a mis hijas y a mi nieto.

¿Sabéis quién viene mucho por aquí?

El padre de Julio Iglesias. Felicidades.

Enhorabuena. De corazón.

-Bueno, voy a ducharme.

Estoy... (RÍE)

-Muchas gracias por...

...decirle que os gustó.

¿Y qué íbamos a decir?

-Claro. Qué mensa, ¿verdad?

Además el show está padrísimo. ¿A poco no?

¿El skecht nuevo? ¿El cubano? No se os hace lo más padre?

Bueno, voy a secarle el pelo.

Le encantan que se lo haga con la secadora.

Con la secadora. (AMBAS RÍEN)

O es muy tonta o es muy lista.

O le quiere de verdad.

¿A un hombre de casi 70 años?

¿Te meterías en la cama con un hombre de 70 años?

Paul Newman tiene 71.

Paul Newman, pero no tu padre.

Vittorio Gassman tiene 74, Sidney Poitier 72,...

...Clint Eastwood 66 y Sean Connery 67.

-¡Qué onda, Domingo! ¿Nos damos un chapuzoncito?

¿A que no me alcanzas?

Risas y alboroto.

(NARRA) Desde ese momento creo que fui...

...de las pocas personas en el mundo...

...que se masturbaba pensando en su abuela.

(WALKMAN) El amor mira casi siempre...

...con una palabra en tus labios.

Y yo daría todo lo que tengo...

...por conocer todos sus sueños.

Te has quedado, mi vida, sin saber...

...que soy el espía de tus sueños.

Sin más bandera que tu lecho,...

...sin más frontera que tus besos.

Claxon.

Claxon.

(ALTAVOZ) A las 12 de la noche en la plaza de toros de Benidorm...

...monumental corrida de toros.

Música y alboroto. (CANTURREA)

Él tenía una obsesión con las orejas.

(CANTURREA) Y se las movía 2 veces al día.

(CANTURREA)

Domingo, ¿quieres hacer el favor?

¡Domingo!

Pues que te decía que el niño leyó en el periódico...

...que las orejas crecen no sé cuántos milímetros cada año.

Y como es igual que su padre, porque es que...

(CANTURREA CON FUERZA)

(CANTURREA) -¿Pero a este niño qué le pasa?

Domingo, ¿quieres parar?

-¡Tengo el dichoso "tatata" metido en los tímpanos!

¿Quieres quitarte los cascos?

¿Qué? ¡Qué me aburro, vale!

Nos estás haciendo la puñeta a posta, ¿por qué?

¡Porque me da la gana!

Ya no eres un crío, Domingo, que has cumplido 15 años.

¡Domingo!

Tú quédate aquí. ¡Domingo!

¡Domingo, deja de correr ahora mismo...

...o vamos a tener un disgusto!

Me ayudaría mucho saber lo que te pasa por la cabeza, Domingo.

No digo siempre, pero...

...de vez en cuando no estaría mal.

Mira, si tú supieras lo que yo sé sobre ese tío,...

...no te gustaría tanto.

Matrícula de Alicante, llevaba esa misma pegatina.

¿Dónde estabas el 21 de junio?

-¿Yo? ¡Sí, tú!

¿Dónde estabas? Mira el parachoques.

A la izquierda, boba.

¿Qué es este golpe? -¿Qué golpe?

¡Este golpe de aquí! ¿No lo ves?

-No me había dado ni cuenta. El coche es viejo, no le hago caso.

Nunca he sido cuidadoso con los coches.

¿Conduciendo eres cuidadoso o vas atropellando a la gente?

-¿Qué? Mira, no sigas haciéndote el tonto.

¡Porque no quiero ponerme nerviosa! -Ya estás nerviosa.

Y el niño también.

Os ha dado el ataque y el responsable soy yo.

No sé por qué. No sabes por qué.

-No tengo ni puta idea. ¡Eres un cobarde!

-¿Por qué me insultas?

Pero, niño, ¿qué haces? Mira, ni la toques.

-¿Pero qué habéis comido hoy?

El coche que mató a mi marido era un R-11 de color rojo...

...y llevaba esa pegatina ahí. Domingo lo vio.

-No jodas. Esa pegatina es de la radio, ¿no?

-Sí. Y me dirás que hay muchas.

-No, no hay muchas.

¡Dios mío, cómo es posible que esté yo aquí de excursión...

...con el hombre que atropelló a Carlos!

-¡Yo no he atropellado a nadie en mi vida!

¿Qué me vas a decir? -Atropellé a un perro.

Y lo llevé a curar. ¡Todavía lo tengo!

¿Y de qué raza es, listo? -Ah... un pastor alemán.

¿Qué le das de comer? -¡Arroz blanco,...

...carne picada, hígado!

¡Ahora no os pongáis a hablar de perros!

-¿Si paré por un animal no me iba a parar por una persona?

¡Fue tu coche! (LLORA)

¡Es la marca y el color!

¡Y la abolladura y la pegatina!

-Además, si yo el 21 de junio no estaba aquí.

¡Claro que no estabas aquí!

¡Estabas en Madrid matando a mi marido!

-¡No, estaba en Berlín!

La excusa de siempre.

Cuando un hombre no sabe qué decir, dice que estaba en Berlín.

-Tengo una hermana casada allí con un alemán.

¡Dio a luz un niño, me invitaron al bautizo y fui!

¡Me oyes! ¡No la toques, gilipollas!

-¡Niño, te voy a partir la cara!

-Luci, me estoy mareando.

¿No me puedes imaginar de una manera menos repugnante?

(LLORA) -Mira.

¿Es tu hermana? -Sí.

Pues no os parecéis en nada.

(SUSPIRA)

Estuve en Berlín del 20 al 25 de junio.

Mis únicas vacaciones en todo el año.

(LLORA)

Entonces a mi marido no lo mató nadie...

(SOLLOZA)

Música electrónica en la radio.

Música electrónica.

Vehículo aproximándose.

-Emilio.

Tenemos que hablar contigo.

¡Sigue!

-Yo podría haber cogido otro coche, lo sé,...

...más rápido, aquí hay cantidad.

Pero los dueños son un coñazo.

Usted no tiene manías con el carro, por eso lo pillé.

Mi novia vive en Madrid.

Nos enrollamos el verano pasado y nos vemos muy poco.

Sólo tiene 17 tacos. Yo no tengo pelas para moverme.

Y sus padres la controlan mogollón.

No iba muy lanzado, lo juro.

Lo juro, sólo iba a 90, como mucho.

Era una curva normal.

Yo solté el acelerador, le di un golpecito al freno...

Y entonces estaba ese tío de repente bailando...

...en medio de la carretera. ¡Lo tenía encima, joder!

¡Sólo me dio tiempo de tocar el claxon!

Saltó y luego lo vi caer por el retrovisor.

Lo juro, lo juro que pensé en parar.

Pero me vinieron mogollón de cosas a la cabeza.

Mis padres, mi novia, los padres de mi novia, mi jefe.

¡Hostia, perdón, hostia!

¡Perdón, joder!

¡Estaba en medio de la carretera!

Vámonos, cariño.

-Creo que hay que ir a la policía. -No, no, por favor.

-No es agradable, pero hay que ir.

No puedo.

-¿Para que se olvide y lo vuelva a repetir?

-¡Te juro que nunca más, nunca más!

No puedo.

-¡Tienes una responsabilidad!

¡Así no se arreglan las cosas!

(NARRA) Una tarde por fin mamá decidió tirar...

...las cenizas de mi padre al mar.

Menos mal que nunca se enteró de lo que había ocurrido...

...con la urna esa misma mañana.

Es que es lo más sencillo negro que tengo.

Y es como de noche, ¿no?

¿Y a ti quién te ha dicho que hay que ir de negro?

Pero tú si vas. La blusa sólo.

Es que todo lo que tengo aquí es de verano, tan alegre...

Vamos a echar a Carlos al mar. Bueno, las cenizas.

Y no hay etiqueta recomendada para una ocasión así.

Qué chochazo tienes...

¡Graci, Mari!

¡La urna, tías!

Qué mal rollo... ¡Dios mío!

La ventana estaba abierta. He dado un tropezón y mira...

¡A la mierda todo, ayudadme!

Ah, oh. Hostia...

Domingo, qué desastre. Joder, sabes lo que quería...

Venga, vamos a recogerlo antes de que llegue tu madre.

¿Recoger qué? Yo qué sé, lo que quede.

Como no sea con un aspirador.

Aunque no sé, igual no hay que tocar nada.

Esto es una señal.

¿Señal de qué? De que se quiere quedar aquí.

Bueno, venga.

Vamos.

Se abre la puerta.

La Luci, quita.

Tranquilos, yo controlo.

¿Estáis preparados?

Qué bonitas.

Ya podían ser bonitas, ya.

Yo voy a por la urna.

No. ¿No?

(TOCA EL TIMBRE)

Mari, Domingo, que es para hoy.

-¿Estás enfadada conmigo?

¿Yo? -Llevas casi una semana...

...sin dar señales de vida.

Ah, pues tú tampoco has llamado. -Pensaba que estabas enfadada.

Pues yo pensaba que lo estabas tú, ya ves.

-Ah, lo estaba, pero... Además, Salvatore,...

...tú y yo no hemos quedado en llamarnos ni en nada.

-Yo es que lo he estado pensado y...

...¿te gustan los mejillones de roca a la marinera?

(RÍE)

Me dijiste que no te interesaban las mujeres.

-Ah, bueno, bueno... Yo a veces digo chorradas.

Ah... Me preguntaba si...

...sería posible... Bueno, ya sabes...

Me gustaría frecuentarte.

Ah, frecuentarme. ¿Qué entiendes tú por frecuentarme?

Repetir un acto, acudir con frecuencia a un lugar.

Eso es frecuentar.

-Eso.

¿Ya?

Esto que vamos a hacer es muy importante para mí.

Música clásica.

¿Qué has echado? Calgonit.

¿Qué? Lavavajillas.

¿Qué podíamos hacer?

¿Pero tú estás tonta? Así fue como mi padre...

...descansó en el sitio donde siempre había soñado.

La temporada terminaba y mi madre seguía igual...

...de intacta que cuando llegó.

Graci se concentraba en mirar el teléfono...

...con la intención de provocar una llamada...

...del Teatro Clásico Nacional que nunca llegaba.

Mari veía peligrar el futuro del grupo...

...y se planteaba si no sería bueno tirar la toalla...

...y darle una oportunidad al pelmazo de Claudio.

-He madurado. Comprendo a Pilar.

Una mujer necesita lo mismo que un hombre...

...sólo que de otra manera.

Vamos a celebrar mi libertad con champán.

Ah...

¿Pero has hablado con ella?

Música disco. ¡Eh!

-¿Pero no miras por dónde vas o qué?

Que hay que mirar, chaval. -Tranquilo, borracho.

Gilipollas. (RÍEN)

Que no, venga, cariño, vámonos.

(GRITAN) ¿Qué?

-¿Han reservado mesa los señores? Ajá.

Que nos tiene que sentar el maître.

-Ah, buen provecho.

-Bueno... -Qué casualidad, ¿verdad?

-Claudio, por favor. -Tranquila.

No voy a hacer ningún número.

-Deja que pague la cuenta y salimos a hablar.

-Yo no tengo nada que hablar contigo, gilipollas.

Yo me voy. -No, tú te quedas.

No, tú no. Tú te quedas.

Quiero que mi mujer sepa con quién he sido realmente feliz...

...los últimos seis años.

-Claudio, esto es muy violento.

-Me dolería que te torturaras pensando que me has hecho daño.

-¿Daño a ti?

Por favor, Claudio, para sentir dolor hay que sentir.

-Ella es la mujer de mi vida.

¿No te lo crees? Te voy a dar una hostia...

-Si es que se piensa que voy de farol.

Cariño, quiero que vean la suerte que tengo.

(GRITA) -¡Ah...!

¡Mi cuello!

¿Qué me has hecho?

¡Me has matado! -Perdona, perdona, perdona.

-¿Pero qué perdona, ni perdona, ni perdona? ¡Oh!

(RÍE) -¿De qué te ríes, imbécil?

-¡Oh, oh, oh!

¡Oh, oh! ¡Mari!

Ya estás llamando a un médico, Pilar.

-¿Alguien tiene un móvil? -Sí.

-Toma. -¡Oh!

Móvil.

Carnaval, carnaval...

Carnaval, te quiero.

-¿Te vienes a Pachá, nena?

¿Tenéis tabaco? -Sí.

Música bacalao.

-Joder, me siento un miserable.

Ah, ¿y eso?

-Llevamos 10 días saliendo y siempre has pagado tú.

¿Y qué?

-Que un tío sin pasta es como un gallo sin plumas.

Estoy acostumbrada, me gano la vida...

...desde que tenía 16 años.

-Yo antes sí que me ganaba bien la vida.

¿Y? -Que me la ganaba demasiado bien.

Me metieron en la trena.

¿Robabas? -Uf.

Hasta los bastones a los ciegos he mangado yo.

Ah...

-No te preocupes, ya estoy reformado.

Ahora estoy más concentrado en lo de la barca.

¿Sí? ¿Esto es zona buena de pesca para el turismo?

-¿Esto? Cojonuda.

Aquí te metes mar adentro y tienes lo que quieras.

Guarros, tintoreras, pez espada...

Lo que quieras. Lo que pasa es que robar...

...es muy bonito.

Hombre, bonito... -Si lo haces bien, lo que más.

Es como lo tuyo de actriz.

Hay mucha gente que quiere y poca que triunfa.

Porque una cosa es choricear y otra es robar a lo grande,...

...en equipo, con creatividad.

Entonces te haces bancos, furgones...

Lo que pasa es que tiene sus peligros.

A un amigo mío le reventaron un ojo de un escopetazo.

Mira, en esa joyería.

Tú a mí no me tomas en serio, ¿no?

Que sí...

-No, ¿soy como un pasatiempo de verano o hay algo más personal?

Un amigo. -Oh, no, no...

De amigos nada.

¿Tú a tus amigos les besas así?

¿Quieres otro? Ajá.

-Beso bien. Me lo dicen.

Joder, es que luego me cuelgo. Y tú te vas.

Que no. Tú piensa que no.

Y si no hay predisposición, no hay cuelgue.

-Joder. Me gustaría hacer algo especial contigo.

Algo que no se te olvidara en toda la vida.

Pues unos besitos como los de antes y te aseguro yo que...

-¿Sí? Sí.

-Vamos a la barca de mi amigo. ¿Cogemos un taxi?

-No, vamos andando. Y pasamos por una farmacia.

Yo llevo.

Zarzuela.

(JADEAN)

-Le vas a ahogar.

Visto desde aquí, parece un combate de lucha libre.

-¡Ah!

-Llevas tú la iniciativa y no está bien.

A los hombres de nuestra edad nos gusta pensar...

...que dominamos la jugada. (TOSE)

Perdón. El collar.

-Sólo tienes que acordarte de cómo era conmigo.

Calmado. Suave. Y salía muy bien.

(JADEAN)

El... El... El...

¿El toilette?

Vete, Carlos. -Estoy aquí por ti.

Gracias. Pero yo prefiero que te vayas.

-Es que te veo dando palos de ciego.

No. Déjame. Tú me has dejado sola.

Yo tengo que aprender a ser una persona y no dos.

-¿Tú sabes lo que quieres? No estoy muy segura.

Pero lo intentaré.

-Si sigues con esa fantochada, te vas a equivocar, Luci.

No. Déjame que lo intente. Tengo la fuerza de un caballo.

Tengo más fuerza que tú. -Permite que lo dude.

Ahora es cuando me puedes demostrar si me quieres de verdad.

-Te quiero.

Llaman a la puerta. ¿Sí?

-¿Estás bien?

Sí.

-No hace falta seguir si no quieres.

Música clásica. Sí, sí.

Salvatore, ¿no podías poner una canción más... alegre?

-Sí, sí. Claro.

¿Serrat?

¿No podía ser más alegre todavía?

-Estoy nervioso.

De cintura para arriba estoy nervioso...

...y de cintura para abajo... ¡Uf!

Eso me pareció. -Qué lío, ¿eh?

Salvatore, que no es un examen.

-Ya. Ni esperamos nada especial.

-No, yo no. Nos apetece estar juntos...

...pues porque... -Pensamos que podía ser agradable.

Sí. Pero si no, pues tampoco pasa nada.

-¿Qué va a pasar? Nada.

Además, yo no sueño con que mañana por la mañana...

...me traigas café con leche y cruasanes a la cama.

-¿Stevie Wonder?

¿Y no tendrías algo... en español?

-¿Así de estilo reposado? Reposado.

-Bueno, sólo en italiano. Sergio Dalma.

¡Ay, sí! Sergio Dalma. -¿Te va?

Sí, me va.

Necesito en este momento de mi vida escuchar a Sergio Dalma.

"Bailar pegados" en italiano. -¿Quieres bailar?

Sí.

No, no hace falta que te los pongas.

-¿Seguro?

Seguro.

-No seas pesado.

¿Víctor?

¿Víctor?

¡Víctor!

Ella sabe lo que tiene que hacer.

-¡Vaya caña de tía!

Y utiliza sus armas de mujer.

Llega siempre antes que las demás,...

...pues no le gusta dejar nada al azar.

No le importa quién ni cuándo ni dónde...

...mientras tenga algo que ganar.

-¡Niño, suelta eso, que no es tuyo, hombre! ¡Niñato!

-¡Moñón! ¡Enano! ¿Pero... qué pasa?

Pregúntale a esta, que se ha vuelto loca.

(HACE UNA PEDORRETA)

¿Y esos gritos? Mira.

-¡Tía buena! ¡Maciza!

¿Pero aquí qué coño pasa? -¿Qué coño va a pasar?

¿Qué te pasa a ti, bonita? ¿Y a ti, chupapollas?

-Anda, tira p'adentro. -Pedorra, tira p'adentro.

Que salga la otra. Que salga vuestra puta madre.

Imbéciles.

Ay, me encanta ponerles cachondos. Prepara café.

Mari, estás borracha. Puedo estarlo más.

Pues no me hace ni puta gracia.

Creía que lo de beber se había terminado.

No eres mi madre.

Con la vida que llevas, no vas a ninguna parte.

Ah. ¿Es que quiero ir a algún sitio?

Tú, lista, dime dónde hay que ir. ¿Te dan un caramelo cuando llegas?

Que te den por culo.

Oye, ¿ya estáis discutiendo? ¿Has visto a esta?

¿Qué le pasa? ¿Qué te refieres,...

...en este momento o en los últimos 30 años?

Mira, Gracia, de verdad, es que no quiero broncas.

No quiero broncas.

Muy hermanas, muy amigas, pero aquí da igual...

...que me pase un camión por encima.

Cada una va a su rollo.

¿Te ha pasado un camión por encima, mi vida?

Peor. Me han robado.

Córrete p'allá. ¡El mensajero!

¡No jodas!

(RÍE)

¿Y tú de qué te ríes? Antes de mí. Ahora de ti.

¿Y tú también?

No, yo por no llorar.

¿Te ha ido mal con el gabacho? Ni mal ni bien.

Domingo, ¿por qué no bajas a la pastelería a por unos bollos?

¿Cuánto queréis que tarde en total?

Eh... 20 minutos. Media hora.

Hala, media hora perdido por Benidorm.

Joder, menuda madre más irresponsable.

(DA PASOS)

He dado el paso. ¿Y qué?

Pues nada. Ha ido mal.

Ni mal ni bien.

Yo no me he corrido.

Ha sido como si llevara casada con él toda la vida.

Lo único que en el momento cumbre...

...ha dicho una cosa en francés, que no sé que ha dicho,...

...y ya luego se me ha quedado en nada.

Pues yo lo tengo decidido.

La próxima vez que me enrolle con un tío, pienso cobrar.

Huy, qué buena idea. Es justo lo que te faltaba.

Tengo alma de puta, ¿y qué? Las culpa es de ese imbécil seguro.

¡Inútiles! ¡Desgraciaos! Es que no sabéis ni follar.

-A la mierda. A la mierda tu padre.

-Anda, mi madre.

Chicas, hay dos más en el congelador.

(RÍE) Venga.

Es lo mejor que podemos hacer.

Ya que no tenemos autoestima ni pudor que sea por el alcohol.

No todos los hombres te roban, cariño.

Estoy harta de tener sexo.

Es más, estoy harta de que haya dos sexos.

¿Dos por qué? A ver.

Igual es que Dios también bebe. Pues yo necesito estar enamorada.

Porque si no, lo único que siento son...

...90 kg de carne encima mía.

Pues que te asesore Mari que se ha entrenado...

...para evitar a los tíos y tirárselos sin sentir nada.

¿Y a que te sientes orgullosa? Yo me siento como un estropajo.

Es la leche que nos avergoncemos de tener sentimientos.

Bueno, ellos también los tienen.

Sí, en la punta de donde yo me sé.

Tu amigo Chéjov tenía muchísimos sentimientos.

Mirad.

Creo que tengo poderes psíquicos...

...desde lo de viuda.

Se descorcha la botella. (RÍEN)

¡Reíros!

No se de qué coño nos reímos las mujeres.

Entre copa y copa, mi madre y mis tías se pasaron...

...el resto del día riéndose del amor, el sexo,...

...los hombres, las mujeres y sobre todo de sí mismas.

A las 5 de la madrugada mis mujeres favoritas...

...con una considerable intoxicación etílica,...

...se habían transformado en un trío de kamikaces...

...capaz de cualquier cosa.

Ronquidos.

Ronquidos.

¡Ah...!

Graci, Graci. ¿Qué?

Chis.

¿Qué hora es? Yo qué sé.

¿Y Mari? (SILBA)

Mari, pero ¿qué hacen estos aquí?

Fue idea tuya. Faltaría más.

Ahora no digas que no te acuerdas.

Pero si no sé ni quiénes son. Pues unos de un portaviones.

(RÍE) Al tuyo lo llamabas Kevin Costner.

(RÍEN) No es posible.

¿Pero vosotras me habéis visto con Kevin?

¿Cómo no? Si estabas como loca y viniste a contarme...

...que no sentías nada por él pero te había ido de puta madre.

Enhorabuena, ya has follado sin amor.

¿Superada la prueba?

¿De qué me sirve si no me acuerdo de nada?

-Ah... Eh...

Que se despierta. ¿Qué pasa?

Que se está despertando. Vamos.

Vámonos.

¿Qué pasa? Ven.

Qué bien lo hacen todo en América.

Ya, pero de resultado discreto.

¿Y el tuyo? ¿Cuál de los dos?

¿No?

Oh...

Mari.

¿Y ahora qué hacemos? Nada. Les decimos goodbye.

Y cagando leches al portaviones.

Timbre.

Parece el anuncio de un yogur desnatado.

Timbre.

Pues ahí tienes a tu petit suisse.

(TITUBEANDO) -¿Está Luci?

(HABLA EN INGLÉS) -Cruasanes. Qué buenos. Déjame.

(HABLA EN INGLÉS)

¿Qué le ha dicho? Que si es tu casero.

(LLORA)

¿Y ahora?

Es que me da mucha pena porque me ha traído cruasanes.

A ver si va a resultar que te gusta.

Es imposible que esté enamorada. ¿Por qué? Es tu estado natural.

Pero yo no quiero amor.

Luci, hablando en plata, sólo tienes un agujero por llenar.

Y no es este, es este.

Murmullo.

-Bon apetit.

Ay... Se va.

A ver, se va a quedar aguantando la cabronada.

A por él. No me he pintao ni nada.

(AMBAS) Vamos.

¿Estoy mona?

Venga.

Está monísima.

(HABLA EN INGLÉS) (TRADUCE) -¿Una duchita?

Ni shower, ni duchita, ni comerse los cruasanes.

Al fucking portaviones los cuatro.

-Iba a subir.

(RÍE) ¿Otra vez? -Las que haga falta.

¿Damos un paseo?

-¿En el coche? Estaba viejo. Tenía que cambiarlo.

Bueno, casi mejor vamos andando.

-Tengo que decirte algo pero es difícil para mí.

¿Te importa que lo haga en francés? No.

(SALVATORE HABLA EN FRANCÉS)

-¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo?

No he entendido ni una palabra.

Pero nunca me habían dicho algo tan bonito.

-¿Vamos?

La vida da muchas vueltas y a veces de lo peor, sale lo mejor.

El mensajero le prometió a mi tía Graci que haría...

...algo grande por ella, algo que no olvidaría...

...en toda su vida. Y desde luego, lo hizo.

-Hola. Soy mensajero.

Y he traído el vídeo de Gracia Quiñones...

...para que lo vean porque esto tienen que verlo.

¡Eh! Si no organizamos aquí una masacre que nos cagamos todos.

-Ana Belén, derecha.

El novio de mi tía Mari se arregló con su mujer.

Pero nadie contaba...

...con que había quedado alguien libre en la ciudad.

¡Ay!

Mi tía Mari no sólo le cayó encima, sino que le cayó bien.

Se mostró fría al principio pero cambió de actitud...

...inmediatamente cuando se enteró de que era casado.

Y es que creía firmemente que los hombres de su edad...

...que merecían la pena estaban casados.

Salva no era precisamente una bomba sexual,...

...pero parecía buena persona y mi madre se reía con él.

A ella le gustaba observar cómo iba perdiendo el miedo...

...a tratar a las mujeres y a tratarlas bien.

Lo mejor es que Miriam resultó ser una excelente guionista.

Se puso a escribir el nuevo show de Las Tres Gracias.

Y la verdad, le salió muy bien.

Música.

¡Miriam! (RÍE)

Qué bonito el show, Miriam, qué imaginación.

-¿De veras os gustó? Es que nos ha flipado.

Muchísimo. -Qué buena onda.

Papi...

Papá, ¿no estás contento?

-Sí, mucho.

-En la mañana hemos estado en el doctor.

¿Y qué? ¿Qué?

¿Qué?

Cógeme del brazo, que no muerde.

-Bueno, y ahora que acabas de terminar la temporada...

...de "La gaviota" creo que vas a hacer una nueva película.

-Depende. -Yo soy superfan de todas...

...tus películas, "La pasión turca",...

..."Tacones lejanos", "El día de la bestia"...

-Hasta luego, ¿eh? -Adiós.

"Tres palabras" me encantó. -Sí, gracias, sí.

¿También lloras en los bautizos?

-Uf, lo que más.

¿Por qué os peleáis por quererme o por tenerme?

-¿Una foto, Luci?

-¿A que no sabes por qué se llama Carlota?

Carlos...

¿Eres tú?

¿Ahora eres una niña? ¿Te has reencarnado?

Papi, coge a Carlota. -Sí.

Papá, estás mucho más guapo sin peluca.

-Sí. -Sí.

Música clásica.

Hubo un tiempo en que las personas necesitaban...

...querer y ser queridas para sentirse mejores,...

...incapaces de controlar sus emociones se hacían...

...daño constantemente provocándose traumas...

...que unos profesionales ya desaparecidos, los psicólogos,...

...trataban de curar.

La muerte les asustaba, no conocían el sentido de la vida.

Pero pese a su ignorancia seguían buscando...

...los unos en los otros un poco de felicidad.

En ese tiempo oscuro, primitivo y lleno de errores...

...yo aprendí a amar a las mujeres.

Mi amiga dice que si nos hiciéramos todas nosotras lesbianas...

Mi amiga dice que si nos hiciéramos todas nosotras lesbianas...

...durante un año que eso sí que iba a ser una revolución.

Risas. Un momento.

¿Pero cuando tu amiga dice todas se refiere a todas, todas?

Risas. Todas.

Todas lesbianas. Blancas, negras, amarillas,...

...cobrizas... todas lesbianas.

Y las viejas lesbianas. Y las... y las niñas lesbianas.

Y las monjas lesbianas. y las suegras lesbianas.

Y... y... y las ministras lesbianas también.

Y las reinas lesbianas también Todas lesbianas.

Todas lesbianas. Todas, todas lesbianas.

¿Y sólo un año? Huy, sí, porque dice mi amiga...

...que en un año tenemos a todos los tíos de rodilla...

...pidiéndonos que volvamos a ser como antes.

Risas. Pues pregúntale a tu amiga,...

...por favor, qué hay que hacer para hacerse lesbiana...

...que yo me quiero hacer. Eh... este...