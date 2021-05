Receta de canelones tradicionales con salsa de setas y queso

Para 6 personas



Para la pasta fresca: 250 g de harina



3 huevos



2 cucharadas de aceite



Pizca de sal



2 cucharadas de agua



Para el relleno: 1 cebolla



1 manzana



100 g de jamón ibérico



250 g de Papada



250 g de Jarrete de ternera



40 g de foie gras de pato



50 g de aceite de oliva



50 g de mantequilla



Sal y pimienta negra.



Para la bechamel: ¿ l. de leche



60 g de almidón de maíz



70 g de mantequilla



120 g de queso parmesano rallado



Para la masa: Tamizar la harina con la sal en una mesa de trabajo y realizar un volcán. Agregar los huevos (de uno en uno) y mezclar con la mano. A mitad de removido, echar el agua y el aceite y comenzar a amasar, hasta obtener una masa suave, lisa y homogénea. Dejarla reposar en nevera media hora. Estirarla con un rodillo o con una máquina especial de hacer pasta fresca, hasta obtener láminas muy finas. Click to edit Cortar cuadrados medianos y cocerlos en abundante agua con sal durante cinco minutos. Escurrirlos entonces y dejarlos secar (una vez que se deshidraten por el efecto del calor, engrasarlos con un poco de aceite de oliva). Para el relleno: Pelar y picar finamente la cebolla y la manzana. Salpimentar las carnes. El relleno: Rehogar la cebolla y la manzana en el aceite de oliva. Una vez que esté bien blanda, agregar las carnes y dorarlas levemente. Click to edit Seguidamente echar el foie de pato y revolver fuera del fuego. Triturar con un brazo con cuchillas y también un poco de salsa de tomate, hasta que tome color, pero no mucho sabor. Dejar enfriar y rellenar los canelones. La bechamel: Hacer un roux rubio con 60 g de almidón de maíz y con 70 g de mantequilla y las setas cortadas en dados. Añadir ¿ l. de leche caliente poco a poco sin parar de remover con una varilla a la mezcla anteriormente realizada. Cocer 15 minutos a fuego mínimo y aderezar la bechamel con una punta de sal. El montaje: Echar en una placa de horno un poco de salsa bechamel y poner encima los canelones. Cubrir con más bechamel, espolvorear queso parmesano rallado y gratinar hasta tostar la bechamel. Repartir los canelones en platos de presentación.