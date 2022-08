Ya hemos podido disfrutar de los dos primeros capítulos de Inés del alma mía, "Un nuevo mundo" y "A la conquista del sueño". En la serie, Elena Rivera y Eduardo Noriega se ponen en la piel de dos figuras claves para la historia de España y, sobre todo, de Chile. Dos figuras cuyo amor, pasión y afán en la guerra fue rescatada por la escritora chilena Isabel Allende. Este 19 de octubre, Día de las Escritoras, le rendimos por ello homenaje a esta autora que, a través de reflexiones acerca de su obra, nos desvela poco a poco cuáles son las piezas que componen su persona.

"Yo soy mestiza", decía la autora en una entrevista con EFE. "Vengo de la cultura española y de la cultura indígena. El choque de ambas es un choque de amor, de odio, de lujuria, de poder, de gran violencia. De ahí nacemos los latinoamericanos". El choque, la pérdida, el exilio, la migración, el desplazamiento: estos son los temas que sus novelas, a veces históricas, a veces realistas y mágicas, piensan y replantean de distintas maneras.

Reivindicativa, exiliada, madre, abuela, sobrina del ex presidente Salvador Allende: esto y mucho más es Isabel Allende. La historia de su país se entrelaza intimamente con su trabajo y con su vida.

El exilio de Isabel Allende y Largo pétalo de mar

Pablo Neruda se refería a Chile como “largo pétalo de mar”, y es a partir de la labor de este poeta que Allende emprendió la novela del mismo nombre. Publicada el año pasado, la historia de la que la escritora habló en Página Dos trata de una pareja de emigrantes españoles que consiguen escapar de la guerra civil y de los campos de concentración franceses gracias al Winnipeg, el barco que fletó Neruda para ayudar a los republicanos. Una novela que ahonda en el tema del exilio y que muestra, con unos soberbios personajes, la historia de buena parte del siglo XX chileno.

"Mis últimas tres novelas tocan el tema del desarraigo en diferentes circunstancias: el exilio, la inmigración, el escape de la pobreza extrema. También yo he sido refugiada y emigrante, claro que muy privilegiada. No me puedo comparar con los pobres refugiados sirios que se suben en un bote y se ahogan en el mar, pero conozco en mis carnes el desarraigo", cuenta en la entrevista.

Isabel Allende se convirtió en exiliada tras el golpe de Estado de Pinochet, que en 1973 acabó con el gobierno de su tío, Salvador Allende, que aparece como personaje secundario en esta última novela. Y ella, que vivió primero en Venezuela y mira hacia el futuro en Estados Unidos, habla a través de sus personajes de su propia experiencia migratoria. "Lo que nos ha pasado a muchos chilenos que salimos con la dictadura y cuando volvimos ya no somos de allí. Uno siempre juega con la idea de volver. "Yo ya no porque ya tengo mis hijos y mis nietos en California, pero por muchos años la idea siempre era regresar."