Siete obras de Isabel Allende que tienes que leer

La escritora Isabel Allende nació el 2 de agosto de 1942, hoy celebramos su 80 cumpleaños. Su madre la tuvo en Lima pues su padre había sido destinado como secretario de la embajada de Chile en Perú. Cada 8 de enero se sienta en su casa y bajo la luz de las velas comienza una nueva novela. Para festejar su cumpleaños te traemos siete recomendaciones literarias que no te puedes perder. ¿Te apuntas?

2. Paula (1994)

Una escritora prodigiosa que no entiende la vida sin ser escrita. Todas sus obras están íntimamente ligadas con lo vivido. Su obra Paula es buena muestra de ello. La escribió en uno de los momentos más duros de su existencia, cuando su hija se quedó postrada en una cama de hospital muy joven: "Estaba segura de que mi hija iba a despertar, pero suponía que tal vez no recordaría su pasado y yo tendría que contárselo. Me propuse explicarle de dónde venía, cómo era su familia, quiénes éramos los que la amábamos. Cuando mi hija Paula estaba en estado vegetativo, inerte, ausente, lejana, me preguntaba. ¿Dónde estaba? ¿Qué sentía? ¿Cómo alcanzarla?. Es una memoria descarnada, íntima, personal, con todo el desgarro del dolor y el terror de perder a mi hija".

Te acercaban a esta obra en Afectos en la noche de RNE, donde preguntaban a los oyentes cómo sobrellevar el duelo. Los más valientes nos dejaban sus testimonios: