Eurovisión 2020

"Creo que hay que ir con algo nuevo y totalmente distinto (a 'Universo') el año que viene a Eurovisión". Blas Cantó afronta su participación el festival de 2021 como una oportunidad para mejorar su propuesta, siguiendo su premisa en la vida: hacer algo que le llene el corazón. Como dice el artista: "el 'universo' siempre tiene un plan y todo pasa por algo"

"No creo que la nueva canción tenga algo que ver con 'Universo' porque es un nuevo día y tiene que ser algo nuevo", ha afirmado. Lo que sí va a repetir en la próxima edición del certamen es su equipo, a los que considera grandes profesionales y se siempre profundamente unido: "Era maravilloso como sonaban nuestras voces durante los ensayos y me gusta como empastaban [...] Es un equipo que lleva conmigo muchos años y cuando estás a gusto con alguien en el escenario eso se nota y se transmite".

Una de las cuestiones que más se hacen los seguidores del festival ahora es: ¿cómo era la puesta en escena de "Universo"? Blas Cantó no ha querido desvelar mucho porque, dice, siempre le riñen por desvelar cosas y ha señalado que era "una performance espectacular".

“Que no me esperen bailando en Eurovisión porque no sé bailar“

De la escenografía futura, sigue apostando por los coristas sobre el escenario y tiene claro una cosa: "Podemos llevar una canción más rápida o como sea pero que no me esperen bailando porque yo no sé bailar. Voy a estar concentrado cantando y la voz limpia".

El cantante murciano ha reconocido que se encuentra un poco inquieto y nervioso ante la nueva página en blanco a la que se enfrenta, pero "con las mismas ganas del primer momento" en el que fue seleccionado como candidato por RTVE. Además se muestra muy agradecido a su familia, amigos y fans que le han demostrado un cariño infinito estos días:

"Me han escrito Soraya Arnelas, Edurne, Miki Núñez... todos los eurovisivos". Y entre todos los mensajes de apoyo y también han surgido sugerencias para Eurovisión 2021 por parte de los seguidores: "También me parece bonito hacer partícipes a los eurofans de todo este proceso".

Pero si hay un compañero que ha apostado por él como representante de todo un país en el certamen europeo es Pastora Soler. La cantante sevillana, con quien ha lanzado una colaboración recientemente titulada "Mi luz", fue quien le propuso públicamente para que fuese al festival: "Es un hada madrina para mí".

Blas Cantó en el Eurobalcón, el concierto de RTVE Digital Blas Cantó interpretará "Universo" en el festival online y desde casa que ofrecerá RTVE Digital el próximo viernes, 1 de mayo. El cantante ha confirmado que participará en este contenido especial junto a los últimos representantes de España para iluminar con su música a los espectadores: "Lo más bonito es darnos luz los unos a los otros y poder querernos de una manera bonita". RTVE Digital ha preparado una programación especial que los usuarios podrán disfrutar desde casa como las galas completas en español desde 2004 a 2019, todas las actuaciones españolas a lo largo de la historia. ¡Apúntate al mes de Eurovisión en RTVE!