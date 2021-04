'Mi reino por un caballo'

El festival Almagro Off es otra cosa. No sólo por la novedad del estreno, ni por la indiscutible calidad de los espectáculos propuestos, ni siquiera por el ambientillo "cool" que destilaba el multicultural encuentro…

Una de las sorpresas que nos deparaba el neófito Off es el marco incomparable donde se desarrolló este primer festival alternativo, que pretende dar voz a los creadores teatrales que no la tienen.



Este espacio único se llama La Veleta, y constituye un lugar de investigación y punto de encuentro de creadores, especialistas, técnicos y pensadores del teatro contemporáneo latinoamericano. Una sede para el retiro creativo, la comunicación y las nuevas ideas, un remanso de paz localizado a las afueras de la ciudad de Almagro, donde paralela y simultáneamente se celebraba su tradicional festival de teatro clásico.

Jóvenes creadores con premio



En el Almagro off no ha faltado de nada. Ni siquiera jurado, premio y por supuesto, ganador. Todo esto aderezado por las imprescindibles berenjenas almagreñas que no hay que dejar de probar. Los vencedores de este Primer Certamen Internacional para jóvenes creadores de escena, que así es como se denomina oficialmente el Off, han sido la Compañía de Titiriteros de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Su propuesta es un nuevo punto de vista sobre la obra cumbre de Calderón, La vida es sueño, basada en la relación de Segismundo con su padre. Llama la atención su mágica puesta en escena basada en el plástico, el títere y el trabajo físico y gestual de los actores.

Es la pieza ganadora entre las diez seleccionadas de sesenta y dos propuestas de doce países diferentes. El nexo común de todas ellas es una mirada transversal y diferente al teatro clásico barroco del XVII, por es hemos visto singulares versiones de Lope, Calderón, Cervantes o Shakespeare, provenientes de Colombia, Estados Unidos, Líbano o Portugal.



El jurado, presidido por el dramaturgo y director Miguel del Arco, ha querido mencionar también otros proyectos como el portugués "Sueños rotos", inspirado en el Quijote; "De Fuenteovejuna a Ciudad Juárez", basado en la obra de Lope; y la pieza "Malcontent", cimentada en La Duquesa de Malfi de John Webster.



Todo resultó como era de esperar, tanto, que ya estamos deseando que llegue la segunda edición.

Enhorabuena, Natalia Menéndez, porque sabemos que éste era un empeño personal tuyo digno de imitación. Nos vemos sin falta el año que viene.