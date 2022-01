Isabel era una niña más, iba al cole y sacaba buenas notas. Un día sin saber por qué empezó a ser el centro de las burlas y el desprecio de un grupo de compañeras de clase. Uno de sus peores recuerdos es el del viaje de fin de curso de sexto de primaria: no paraban de insultarla y ella callaba.Isabel era delgada, fue entonces cuando empezó a engordar. Se encerró en su casa y hasta comía a escondidas. Perdió el interés por los estudios y se convirtió casi en otra persona. Su familia estaba desesperada. Ya ha cumplido 17 años y empieza a recuperar ilusión por el futuro. En el Hospital Niño Jesús de Madrid comparte terapia con otras chicas de su edad.. La muerte de un abuelo, la separación de los padres, problemas en el colegio... son circunstancias que pueden desencadenar el aumento de peso...En todos los casos, el apoyo psicológico es esencial para solucionarlo.Isabel es una de las protagonistas de "Alerta: niños obesos", el reportaje de "Crónicas". Ella nos ha llevado de la mano a conocer el sufrimiento que soportan muchos niños y adolescentes.Pero el factor emocional no es el único a tener en cuenta.. Y va en aumento. ¿Qué es lo que ha pasado, por qué cada vez se ven en Pediatría enfermedades que antes eran sólo típicas de los adultos?.Lateoría de la buenaes conocida: Cinco comidas al día, pocas grasas y ejercicio. Pero la realidad es muy diferente: el ritmo de vida actual ha arrastrado a los precocinados.tipo aperitivo o bollería. Los niños son más sedentarios, están enganchados a la tele o los videojuegos. Y esto tiene un precio: Vivir menos y peor.Los cimientos de una vida saludable empiezan a levantarse en la infancia. Y el trabajo debe de ser constante. Es una de las cosas que hemos aprendido al hacer este reportaje:"No vale con que si al niño no le gusta la verdura le ponemos otra cosa, eso es un error". Dicen los especialistas en Nutrición que es necesario hacer el esfuerzo y volver a cocinar en casa y que si van al comedor escolar hay que preparar la cena., -explican-, no pasa nada por comer alguna vez una pizza o una hamburguesa pero lo que no se puede tolerar es que la alimentación sea siempre así".Los pediatras aseguran que hasta que los niños cumplen tres años, las familias suelen cumplir a rajatabla todas las indicaciones que se les marca desde la consulta pero luego se relajan y le dan menos importancia.. Lo dicen los expertos. Es necesario leer las etiquetas, aunque a veces es complicado entenderlas, pero por ejemplo, en general hay que saber que hay que evitar todo lo que contenga grasas saturadas o parcialmente hidrogenadas: las llamadas "grasas trans" que se van depositando en las venas y causan enfermedades cardiovasculares.La Organización Mundial de la Salud ha dado la voz de alerta y existen ya varias iniciativas en la Unión Europea, como el programa Thao de prevención de la obesidad infantil que tratan de modificar los factores sociales responsables de esta evolución alarmante.