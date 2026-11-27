La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 26 de noviembre fue la siguiente:

41 - 13 - 15 - 21 - 37 - 16. Complementario: 24. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.241.946 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 45.549,85 Tercera (5) 76 899,01 Cuarta (4) 4.270

24,00 Quinta (3) 81.407 4,00 Reintegro 448.029 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

29 - 48 - 4 - 45 - 15 - 8. Complementario: 6. Reintegro: 2. Joker: 5801896

Con una recaudación de 10.300.555 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 4.900.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 1 11.140.923,77 2º categoría (5+Complemetario) 5 37.002,93 3ª categoría (5) 167 2.031,10 4ª categoría (4) 10.408

47,40 5ª categoría (3) 193.959 8,00 Reintegro 984.619

1,00



Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 5801896 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 580189-/ -801896 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 58018-- / --01896 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 5801--- / ---1896 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 580---- / ----896 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 58----- / -----96 5,00 7ª (primera o última cifra) 5------ / ------6 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 76325.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 81897.

Los reintegros correspondieron al 1, 3 y 5.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.