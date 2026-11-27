Esta semana, ‘Informe semanal’ analiza la investigación judicial en torno a la muerte del fundador de Mango. Su fallecimiento fue de enorme impacto en el ámbito empresarial, ya que la firma es el segundo gran grupo textil de nuestro país por detrás de Inditex. La siguiente conmoción, ya en un ámbito más social y mediático, surgió a raíz de la detención de su primogénito, Jonathan Andic, que le acompañaba el fatídico día de los hechos. Acusado de un presunto delito de homicidio, está actualmente en libertad bajo fianza. Además, el programa aborda la salud mental a través de personas que se atreven a hablar de un problema del que no se suele hablar por numerosas razones, como los estigmas y el miedo.

‘Los hilos del caso Andic’

La Justicia está intentando, desde este mes de noviembre, aclarar las circunstancias de la muerte del empresario hispanoturco Isak Andic: una excursión a la montaña con desenlace fatal, una herencia millonaria y un supuesto conflicto familiar se entrelazan en una trama que desde hace ya casi dos años continúa repleta de dobleces e hilos sueltos. "Es un caso que engancha mucho porque nos movemos en la fina línea entre un accidente nefasto o lo que puede ser un homicidio premeditado", dice el criminólogo Pascasio Hinojosa. "Y el segundo elemento que provoca el amplio seguimiento mediático", añade Rebeca Carranco, periodista de El País, "es que el sospechoso sea su hijo". Los Mossos interrogan a Jonathan Andic en dos ocasiones y encuentran contradicciones en su relato. La autopsia también cuestiona el posible resbalón o tropiezo. "Hay indicios para pensar que el hijo empujó al padre", apunta Mayka Navarro, de La Vanguardia.

Los Andic han cerrado filas en torno a Jonathan y la compañía ha logrado blindarse frente al ruido judicial. Sin embargo, la jueza encargada del caso cree constatada la "mala relación" que existía entre ellos: que la "obsesión por el dinero" de Jonathan y las diferencias empresariales con su progenitor habrían enquistado su vínculo. Isak Andic, después de un intento fallido para que su hijo llevara las riendas, había dejado Mango en manos de un directivo ajeno a la familia.

Jesús García, de El País, añade "otro factor, que es el móvil económico, la supuesta intención de constituir una fundación benéfica que iba a alterar las reglas del juego o lo que estaba previsto dejar a los tres hijos", pero los últimos testigos que han pasado por el juzgado para declarar ante la jueza han debilitado la hipótesis del móvil económico. Entre ellos, el notario de los Andic y uno de sus asesores, que han negado problemas con la herencia. Sin embargo, la exposición mediática ya está teniendo su impacto. Como dice Mayka Navarro, "estoy segura que nos puede costar muchísimo encontrar en la calle a alguien que no sepa de qué va el caso Andic y que ya tendrá formulada su opinión". Lo cierto es que el suceso ha desembocado en una compleja causa judicial que, sin apenas pruebas y ningún otro testigo directo, puede avanzar o ser archivada.

‘Contarlo sin miedo’

Hablar de salud mental no suele estar en el centro de las conversaciones, aunque cada vez existen menos barreras. Sin embargo, el miedo al rechazo, la vergüenza, el estigma o los prejuicios sociales siguen alimentando el silencio. El actor Fernando Tejero se abre en canal ante ‘Informe Semanal’ y relata las dificultades que tuvo para reconocer su depresión: "me costó mucho verbalizarlo. Yo sabía que me pasaba algo, que me quitaba la ilusión y las ganas por casi todo".

El hermano de Beatriz López de las Huertas padece un trastorno mental y ella no duda en denunciar la mirada social que todavía existe sobre estos diagnósticos. "Cuando tú dices que tienes un trastorno mental es que estás defectuoso", señala, "somos una sociedad bastante castrante, bastante hipócrita también...". Esa percepción contribuye a ocultar los problemas y dificulta que quienes los sufren hablen abiertamente de ellos. La psicóloga y psicoanalista Ana Martín Solar insiste en que no se puede entender la salud mental al margen del entorno: "indudablemente, la salud mental va unida a la salud social. Por eso hay mucho aislamiento en la salud mental, por ejemplo, en los jóvenes. Pero no solo en los jóvenes, en los mayores también".

Nadja Manjón, extenista profesional, también cuenta su historia y cómo abandonó el deporte de élite a los 17 años, después de atravesar una etapa marcada por la presión y el estrés. Su testimonio invita a aprender que la vida no se reduce al éxito o al fracaso: "no es todo blanco o negro" también existe "una gama de grises que puede conducir a lugares inesperados".

La atención especializada y el acompañamiento son fundamentales. En el Hospital de Día Lajman en Madrid llevan 30 años cuidando la salud mental. Combinan terapias psico rehabilitadoras y convivencia. El objetivo es que las personas con trastornos graves, como el trastorno bipolar o la esquizofrenia, puedan recuperar autonomía y no se sientan aisladas. Su directora clínica, Junibel Lancho, destaca la necesidad de enseñar a los niños a gestionar sus emociones: "a lo mejor muchos de los pacientes que tienen ahora un trastorno mental grave, de niños no supieron detectar que había un problema, por ejemplo, de afectividad, un problema en la familia".

El actor Joaquín Caserza utiliza el humor y el teatro para compartir sus conversaciones con la mente. No pretende ofrecer respuestas cerradas, sino plantear preguntas e invitar a la reflexión. Hablar, escuchar y acompañar también son formas de cuidar la salud mental. Como recuerda Ana Martín Solar, "hay mucho sufrimiento que uno no puede registrar solo, pero que siendo escuchado por otro puede tomar un sentido".