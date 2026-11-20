Este sábado, ‘Informe Semanal’ aborda la migración africana que se juega la vida en el mar camino del continente europeo y hace escala en Canarias. Es una travesía que se repite cada otoño, pero que en los últimos años se había visto reducida. Sin embargo, durante la primera quincena de este mes, el flujo ha sido incesante, convirtiendo a El Hierro en una escala crítica. Además, este sábado, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, el programa hablará con varias mujeres -entre el mar y el campo- que están sacando adelante proyectos profesionales vinculados a la preservación del medioambiente.

‘Senegal, destino Europa’

Atravesando una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, en las últimas semanas se ha disparado el flujo de embarcaciones ilegales que han llegado a las Islas Canarias procedentes del África subsahariana. Aunque ha habido un parón en los últimos días, este mes de noviembre más de 11.000 migrantes han logrado alcanzar, en cayucos, las costas españolas. Sobre todo, de la pequeña isla de El Hierro, de apenas 12.000 habitantes, lo que ha obligado a desplegar recursos de emergencia como un hospital de campaña. "Llegan deshidratados, con muchas heridas en las manos y los pies", detalla Eric Quintero, técnico de Cruz Roja.

La mayoría de los migrantes han sido trasladados a Tenerife y, posteriormente, a la península. El principal punto de partida de estos cayucos está a más de 1.500 kilómetros, en Senegal. "Los mismos jóvenes se sienten muertos en vida aquí en Senegal. Por eso se arriesgan a salir. Si se quedaran aquí, saben que no tienen futuro en este país", cuenta la periodista senegalesa Fama Dione en el estudio de Radio Futurs Medias. Ese mismo día, abren su informativo con el naufragio de un cayuco que deja decenas de fallecidos.

La crisis de la pesca artesanal ante la presencia de grandes flotas extranjeras, el desempleo juvenil y la inestabilidad política impulsan las salidas ahora facilitadas por el buen estado del mar en otoño. Y entre los que quieren buscar un futuro mejor en Europa, cada vez más mujeres, como Yaye Mbaye. Sus tres hijos no frenan sus planes: "me quiero ir sola y cuando tenga papeles espero volver en avión a por mis hijos y llevarlos a España. No tengo miedo. O me voy o me muero aquí".

Hay quienes ya han sido repatriados varias veces, como Doudou Kane, que quiere volver a intentarlo. Asegura que "ya no hay pesca para mantener a la familia" así que "hay que arriesgar para poder sobrevivir". Senegal vive una especie de "esquizofrenia", como otros países de la zona. Así lo describe Jaume Portell, periodista especializado en África. Considera que las migraciones son "un salvavidas económico" para Senegal, porque "el 10 % del PIB son las remesas que mandan los migrantes. Pero por otro lado está cobrando al firmar tratados con países europeos que le dicen oye, yo te pago para que tú me vigiles esto".

El gobierno senegalés ha intensificado esta semana las detenciones y los controles costeros. La Armada asegura que ha interceptado nueve embarcaciones con más de 1.400 personas que intentaban migrar irregularmente. Para Cristina Fuentes Lara, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, "la migración es un movimiento natural" y advierte que "si una puerta se cierra, se abrirá otra que es mucho más peligrosa".

‘Mujeres que moldean el mundo’

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. En los últimos 10 años, en España, se ha duplicado el número de las mujeres que tienen intención de emprender, pasando del 5,8 % en 2015 al 12,8 % en 2025, según el informe del Monitor Global de Emprendimiento (GEM). Están todavía por debajo de los hombres y de la media europea. "Más de un 60 % de las mujeres que emprenden tienen una preocupación constante por el impacto de sus iniciativas a nivel medioambiental", señala Yolanda Bueno, codirectora del Observatorio del Emprendimiento de España.

Separadas por cientos de kilómetros, tres mujeres comparten una misma convicción: que se puede emprender y hacerlo con una mirada sostenible. Amaia Rodríguez, cofundadora de Gravity Wave, encontró en la contaminación de los océanos el motivo para poner en marcha la recuperación de plásticos y redes de pesca abandonadas. "Me traumaticé y tenía que hacer algo", cuenta en el puerto alicantino de Calpe: "no teníamos ni idea de pesca ni de reciclaje ni de montar una empresa, así que empezamos a hablar con los pescadores". En 6 años llevan recogidas 1.500 toneladas de plástico que transforma en nuevos materiales. Su proyecto se extiende por decenas de puertos españoles y europeos. También en Egipto, donde los vertidos al río Nilo llegan al Mediterráneo. El impacto también es social, generando empleo a mujeres de esas comunidades que participan en la separación y transformación de los residuos.

Abrirse camino sigue siendo todo un desafío para las mujeres, que encuentran dificultades para conciliar vida personal y laboral y aún más obstáculos para financiarse, aunque devuelven los créditos mucho antes que los hombres. En el ámbito rural, el reto es todavía mayor. "El 16 % de las mujeres que emprenden lo hacen en el entorno rural, frente al 84 % en el ámbito urbano", señala Miguel Angoitia, codirector del Observatorio del Emprendimiento de España, pero resalta que es una "fuerza motora importante para contribuir al desarrollo territorial".

En Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), Ana Cristina Díaz rompe dos techos de cristal: el de la edad y el de ser mujer al frente de su propia explotación ganadera con cerca de un millar de ovejas. "Soy de las pocas que hay por aquí", relata esta joven de 28 años con miles de seguidores en las redes sociales: "falta mucha infraestructura, faltan hospitales". Su modelo de ganadería extensiva demuestra que puede ser una aliada de la conservación medioambiental y del desarrollo rural. Lola López, cofundadora de Tintoremus, se encuentra en Santa María de las Lomas (Cáceres). Frente a los tintes que utiliza la industria de la moda y que acaban contaminando las aguas, ha apostado por cultivar plantas para extraer pigmentos naturales. Ha desarrollado el mayor cultivo de índigo -el característico azul de los vaqueros- de Europa: "lo único que se puede encontrar en todo el proceso es cal y todo lo demás, 100 % natural. Y el agua se traslada al cultivo y sin contaminación". Está abriendo una nueva oportunidad económica para los agricultores de la zona, tradicionalmente vinculados al cultivo del tabaco. Las de Amaia, Ana Cristina y Lola son tres historias que muestran que el mundo puede modelarse con otras reglas.