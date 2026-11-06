'La dimisión de Puente', en Informe Semanal

Este sábado, en ‘Informe Semanal’, la dimisión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes marca la actualidad política tras el accidente ferroviario de Urda, que ha sacudido la precampaña electoral. Pedro Sánchez ha designado en su lugar al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, para poner en marcha las medidas con las que el Gobierno quiere reforzar la seguridad en la alta velocidad. Además, el programa analiza la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, marcada por las diferencias ideológicas entre los países participantes y las ausencias de algunos de sus principales mandatarios. Por último, viaja a Dublín para entrevistar en exclusiva a Bono y sus compañeros de U2, que celebran medio siglo de trayectoria y presentan 'Carnaval de Luz', su primer álbum en casi una década.

‘La dimisión de Puente’

Óscar Puentellevaba su renuncia escrita y dice que la decisión la tomó "durante los primeros minutos en los que se produjo la tragedia" en Urda (Toledo). 69 muertos y el recuerdo del accidente de Adamuz (Córdoba) a principios de año, con otras 46 víctimas mortales, aún muy reciente. Anunció su dimisión después de casi cinco horas de comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso -algo inédito- y de ella, aparentemente, no sabía nada ni su equipo ni el presidente del Gobierno. A él se la comunicó por WhatsApp minutos antes de verbalizarla ante los portavoces de los grupos parlamentarios que le habían estado escuchando, pero también criticado por su gestión -como responsable último- de la red ferroviaria de nuestro país. "Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", dijo Puente visiblemente nervioso antes de recibir el aplauso de los socialistas. "La respuesta que le da el presidente del Gobierno es muy elocuente. 'Ni se te ocurra, no lo hagas'. Es decir, hasta el último momento, intentó que no dimitiera", explica Ainhoa Martínez Hoyos, del diario ABC.

Al día siguiente, en una declaración institucional en la que anunció al vicepresidente primero Carlos Cuerpo como sustituto, Pedro Sánchez quiso subrayar que Puente "ha dado la cara, ha dado explicaciones y, también, ha aportado soluciones a una sociedad que las exigía. Óscar ayuda a que España recupere la confianza no solo en nuestro sistema ferroviario, sino también en la dignidad política". "Esas palabras albergan una relación especial, un vínculo muy estrecho, que es personal además de político. La suya ha sido una trayectoria conjunta", apunta Elsa García de Blas, de El País. "Ha sido un escudero, un pararrayos. Alguien que siempre ha ido más allá", asegura Martínez Hoyos, refiriéndose especialmente a su papel de azote de la oposición y a su prolífica actividad en redes sociales. Los analistas llevan días analizando las palabras del ya extitular de Transportes, el lugar elegido -la Sala Constitucional del Congreso- y el momento escogido. Porque quedan tan solo unos días para el inicio oficial de la campaña a unas elecciones generales a las que Óscar Puente tampoco concurrirá como cabeza de lista por Valladolid. PP y Vox solo entienden su dimisión como "una estrategia política". Para García de Blas, "el accidente de Urda reescribe completamente el guion de la campaña electoral. Hay un antes y un después de lo que ha sucedido en Urda". Pero aún quedan varias semanas para la cita en las urnas y el tiempo y los hechos han demostrado que, de aquí a finales de mes, aún pueden pasar muchas cosas.

‘La partitura Iberoamericana’

La XXX Cumbre Iberoamericana concluyó en Madrid logrando salvar su continuidad institucional y pasando el testigo a Honduras. Todo un logro después del fracaso del último encuentro en Ecuador, al que solo acudieron -en 2024- tres Jefes de Estado. Ahora han estado presentes una decena de los 22 mandatarios y la fractura ideológica ha sido evidente. Como anfitrión, Felipe VI actuó de moderador y apeló a responder a los desafíos con "una voz armónica". Pero el primero en dar la nota fue el presidente argentino. Ausente en la inauguración, era muy esperado el primer encuentro de Javier Milei con el presidente español, a quien solo dos semanas antes, en otra visita a España, había llamado "impresentable dictador". Sin cruzar palabra y sin mirarle, Milei le dio a Pedro Sánchez un breve y frío apretón de manos. En su intervención durante la cumbre, equiparó socialismo y fascismo. Sánchez zanjó rápidamente la polémica: "Los presidentes estamos para unir, no para confrontar. Y el insulto no forma parte de mi forma de hacer política". Entre las ausencias más destacadas, los dos países más grandes y con gobiernos progresistas, Brasil y México. Madrid ha sido testigo del alineamiento de buena parte de la región con Donald Trump, tras el avance de administraciones conservadoras y de ultraderecha.

Ha resonado el endurecimiento de las políticas de seguridad. "Construimos una cárcel que se asemeja a la parte exitosa del modelo de Bukele (El Salvador). Vamos a ejercer mano dura porque el que la hace la tiene que pagar", explica Laura Fernández, presidenta de Costa Rica. También ha participado Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, que se ha referido al llamado "Escudo de las Américas" impulsado por Donald Trump para hacer frente a China: "Todos tratan de influir. Lo único que pedimos es una oportunidad para que nuestra gente pueda crecer". Por su parte, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha destacado que "América Latina no quiere verse obligada a escoger entre EE.UU. y China, entre el águila y el dragón", situando a Europa como "el tercer actor" indispensable para el futuro de la región. El canciller cubano condenó la asfixia de Trump a la isla. Pero en la declaración final, varios países se han desmarcado del rechazo al embargo estadounidense sobre Cuba. Con Venezuela, ahora, bajo el tutelaje de Washington, su canciller subrayó que el país ha entrado "en un proceso de transformación democrática impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez". Ante un mundo en constante cambio, Felipe VI defendió el valor del proyecto iberoamericano: "No podemos cambiar las inercias globales pero sí demostrar al mundo que la diplomacia multilateral sigue teniendo sentido".

‘El carnaval de U2’

La banda irlandesa, una de las más influyentes en el mundo del rock de las últimas décadas, tiene doble celebración. Medio siglo como grupo en activo, toda una hazaña, lo cumplieron en septiembre y la próxima semana lanzarán un nuevo disco. La entrevista exclusiva con sus cuatro integrantes tiene lugar en Dublín, el escenario de este cuarteto de amigos que no se han separado desde que el baterista Larry Mullen colocó un anuncio en la escuela buscando músicos para un grupo. "Fuera lo que fuera lo que nos unió todavía nos inspira y hace que queramos seguir en la música y disfrutar en compañía de los otros", cuenta Mullen. Para Adam Clayton es "alucinante pensar que solo teníamos 16 años y seguimos juntos".

'Carnaval de Luz' es el nuevo álbum de U2, el decimosexto, que lanzarán el próximo día 13 de noviembre. Los irlandeses no dejan de experimentar. Con título en español, es un disco empapado de nuestro idioma. Dicen que no quieren subirse al tren de la música latina, pero proclaman su admiración por Rosalíae incluyen una canción inspirada en la artista española. "Somos fan boys de Rosalía, nos ha impactado y 'The Mirror Maker' está inspirada en ella", confiesa Bono. En este disco asoman más referencias españolas, por ejemplo, al poeta granadino Federico García Lorca. Y Bono revela otro misterio: "El olivo que nos dio el papa Francisco está creciendo muy bien en La Alhambra", donde ellos mismos quisieron plantarlo. Están orgullosos de cómo ha evolucionado su país. "Somos testigos del emerger de una Irlanda moderna, un poco como España", afirma el guitarrista The Edge. U2 vuelve a los escenarios en 2027. "Como narradores de historias y escritores tenemos que escribir el futuro en el que nos gustaría estar", asegura el también activista Bono, varias veces nominado al Nobel de la Paz y defensor de campañas contra el sida y la pobreza en África.