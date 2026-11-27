RTVE Catalunya seguirà les eleccions generals amb un ampli dispositiu informatiu, des de l’obertura dels col·legis fins a l’escrutini
- Al llarg de la jornada, els equips de RTVE Catalunya informaran de la votació dels candidats i de les dades de participació, amb connexions des de diversos col·legis electorals.
- Toni Marín i Elena Pérez conduiran l’especial de Ràdio 4 a partir de les 19.30 h, també en directe a RNE Audio, amb anàlisi dels resultats i connexions amb les seus dels partits.
- Els equips de TVE Catalunya participaran en l’especial de La 1 i el Canal 24 Horas, que seguirà l’escrutini i les compareixences dels líders polítics a partir de les 19.30 h.
RTVE Catalunya desplegarà aquest diumenge, 29 de novembre, un ampli dispositiu informatiu per seguir les eleccions generals. Al llarg de tota la jornada, els equips de Ràdio 4, els serveis informatius de TVE Catalunya i RTVE Digital informaran de la votació dels candidats, els avenços de participació, l'activitat als col·legis electorals i l'escrutini dels resultats, amb connexions en directe des dels principals punts d'interès informatiu.
Ràdio 4 oferirà un programa especial des de les 19.30 h
Els serveis informatius de Ràdio 4 realitzaran un seguiment especial des de primera hora del matí de la votació dels principals caps de llista per Barcelona, així com del president de la Generalitat. La cobertura es completarà amb connexions des de diversos col·legis electorals i amb el seguiment dels diferents avanços de participació que es donaran a conèixer durant la jornada.
A partir de les 19.30 h, Toni Marín, director de Pla B, i Elena Pérez, editora de l'Edició Migdia, conduiran l'especial electoral de Ràdio 4, acompanyats pels analistes Carles Fernández, Imma Lucas i Lluís Falgàs. El programa comptarà amb la participació d'Anna Bañeres i oferirà entrevistes amb politòlegs, sociòlegs i responsables d'informació política de diversos mitjans.
L'especial connectarà amb la Central de Dades i amb les seus dels principals partits. Lorena Hens i Alejo del Peral informaran des del PSC; Climent Sabater, Toni Conde i Enric Martí, des d'ERC; Anna Pujol i Joan Melero, des del Front Ampli; Elena García, Núria Alcalá i Raúl Hernández, des de Junts; Mireia Moreno i Genís Sabater, des del PP; i Cristina Martín, des de VOX.
TVE Catalunya, a l’especial electoral de La 1 i el Canal 24 Horas
TVE Catalunya participarà en la cobertura electoral amb equips distribuïts entre les principals seus dels partits i diversos col·legis electorals. Iliana Viera, Clara Sedano, Laura Vidal, Anna Forment, David Sáez i Rubén del Nogal seguiran l'activitat dels partits, mentre que María Ríos, Anna Lladó, Marta Martín i Miquel Bové informaran des de diferents col·legis electorals de Barcelona, Girona i Tarragona. Aquest desplegament contribuirà a la programació especial que La 1 i el Canal 24 Horas oferiran a partir de les 19.30 hores amb els resultats, les reaccions i les compareixences dels líders polítics.