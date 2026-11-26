Ràdio 4, 'Pla seqüència' i 'Aquí la Tierra' de RTVE, reconeguts a la gala dels Premis Ondas 2026
- Els 50 anys de Ràdio 4, Menció Especial del Jurat en la categoria de ràdio
- 'Pla Seqüència', de La 2Cat, Menció Especial com a millor contingut de proximitat en Televisió
- 'Aquí la Tierra', pel seu especial per l'eclipsi de sol, millor programa d'actualitat o cobertura informativa de Televisió
Aquest dijous s'ha celebrat la 73a edició dels Premis Ondas al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, on RTVE ha rebut tres guardons: Ràdio 4, amb una Menció Especial del Jurat en la categoria de Ràdio pels seus 50 anys d'emissions; 'Pla seqüència', de La 2Cat, amb una Menció Especial en la categoria de Televisió com a millor contingut de proximitat, i 'Aquí la Tierra', com a millor programa d'actualitat o cobertura informativa de Televisió pel seu especial sobre l'eclipsi solar.
Els Premis Ondas han reconegut Ràdio 4 amb una Menció Especial del Jurat en la categoria de Ràdio "pels seus 50 anys de ràdio, com a primera cadena generalista que va emetre íntegrament en català després de la dictadura. Un referent de proximitat i servei públic dins de l'estructura d'RTVE". Sonia Urbano directora de Ràdio 4 – RNE Catalunya, ha explicat en el photocall "Aquest premi és la cirereta del pastís perquè arriba en el 50è aniversari de la primera emissora pública en emetre íntegrament en català, és també un premi pel català a les ones i, sobretot, un reconeixement per tots aquells treballadors que durant 50 anys han tret endavant aquesta emissora. És un honor i estem molt feliços".
'Pla seqüència', presentat per Jordi Basté a La 2Cat, també ha rebut una Menció Especial com a millor contingut de proximitat de Televisió. El jurat ha destacat el programa "per perseverar a l'hora de demostrar que és possible fer un altre tipus d'entrevistes en un format que convida a la conversa". L'espai aposta cada setmana per la transparència, l'autenticitat i el risc narratiu. A la catifa vermella Jordi Basté ha destacat que li fa molta il·lusió rebre aquest reconeixement "perquè és el primer en televisió i amb un format que mai m'hagués esperat que hagués guanyat un premi. És una conversa, és molt tranquil, és un programa que no és el més típic ara que estem en una època de molta crispació i en canvi fomenta la conversa".
'Aquí la Tierra' ha aconseguit el seu segon Premi Ondas, en aquesta ocasió per la cobertura de l'eclipsi total de sol del passat 12 d'agost, en la categoria de millor programa d'actualitat o cobertura informativa. L'equip del programa ha pujat a l'escenari per recollir el guardó. Esther González, directora de Magazins d'RTVE, ha destacat que aquest premi "reconeix sobretot la il·lusió d'un gran equip. Perquè mesos enrere, quan ningú mirava al cel, quan no se sabia ben bé què era això de l'eclipsi, nosaltres ja estàvem treballant amb il·lusió en aquella retransmissió". També ha agraït al jurat "que premiï el servei públic, la divulgació, el treball conjunt d'RTVE i que recordi sempre que la televisió pública hi és quan Espanya necessita trobar-se".
Per la seva banda, Jacob Petrus, presentador i codirector del programa, ha explicat: "És un honor recollir aquest premi en nom de tot un equip. Un equip que va treballar durant setmanes i mesos, ja des de l'estiu del 2025, per fer realitat un somni". També ha destacat la implicació de tota la xarxa d'RTVE i el suport del Ministeri de Ciència per fer possible aquest especial.