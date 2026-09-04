Ràdio 4 renova la programació en la temporada del seu 50è aniversari
- Les tardes i els caps de setmana concentren les principals novetats, amb noves veus, programes i formats
- La nova graella reforça l'actualitat, la informació de proximitat i el servei públic sota el lema «La ràdio que t'escolta»
- L'emissora estrena nova identitat sonora i prepara una programació especial per celebrar mig segle d'història
Ràdio 4 enceta dilluns 7 de setembre una nova temporada amb el lema «La ràdio que t'escolta» i una renovació de la programació, especialment significativa a la franja de tarda. La nova graella incorpora noves veus, formats i propostes que reforcen l'aposta de l'emissora per la informació, l'actualitat i el servei públic, sense deixar de banda la cultura, la música i l'entreteniment. L'emissora catalana ha presentat dijous 3 de setembre la nova programació a l'Hotel ME de Barcelona. L'acte ha estat conduït per la periodista Laura González, i ha comptat amb la presència de les veus protagonistes de la nova programació.
El director de RNE, Roberto Santamaría, ha obert l'acte destacant que Sonia Urbano, directora de Ràdio 4 i de RNE Catalunya, ha preparat una nova temporada plena de llibertat creativa i que tots els canvis "són meravellosos". Respecte als 50 anys de l'emissora ha remarcat: "És una sort la que tinc: 30 anys de Radio 5 Todo Noticias al 2026, 60 anys de Radio Clásica, 75 anys de RNE Andalucía i 90 anys de RNE l'any que ve i Ràdio 4 50 anys ni més ni menys, que se celebrarà amb un gran espectacle".
Per la seva banda, Sonia Urbano ha explicat: "Aquest cinquantè aniversari no serveix només per posar en valor el nostre passat. Ja vam ser pioners, però volem posar el focus en el present de Ràdio 4, d'una ràdio que enceta una temporada en què oferirem informació rigorosa i propera, quan la realitat cada vegada és més confusa. Divulgarà, acompanyarà, entretindrà i ho farà plena d'energia, de vitalitat i de professionalitat, amb un equip que desenvolupa la seva tasca amb una responsabilitat i una passió pel periodisme i per la comunicació de qualitat". També ha avançat que a partir del dilluns 7 de setembre Ràdio 4 estrenarà una nova identitat sonora.
Informació de proximitat i servei públic
Els Serveis Informatius reforçaran aquesta temporada la informació més pròxima als oients. El subdirector d'Informatius de RNE Catalunya, David Figueira, ha assenyalat com a principal objectiu que "la gent que ens escolta tingui accés a informació propera, de territori, de casa". Ràdio 4 reforçarà també la seva capacitat de resposta davant l'actualitat i interromprà la programació sempre que la rellevància informativa ho requereixi.
Un matí consolidat amb l'actualitat com a eix
Els matins arrenquen amb la segona temporada de 'Bon dia i bona sort'. Vador Lladó ha remarcat que tot i que volen mantenir una línia continuista, aquesta temporada posaran el focus en la informació, "en els serveis perquè la gent estigui al corrent del que passarà tant a la xarxa viària com al temps" i en l'entreteniment.
Gemma Nierga, continua al 'Cafè d'idees', reivindicant el rigor periodístic davant del soroll informatiu: "Hem d'intentar, a través de les nostres fonts, dels nostres convidats, del nostre rigor i de la nostra feina de periodistes, fer arribar la realitat".
Tanca la franja de matí Xavi Freixes amb 'El matí de Ràdio 4' que ha destacat que "nosaltres al capdavall el que busquem és parlar dels temes que pensem que més interessen a l'audiència".
Noves veus i formats renoven les tardes
Pel que fa a la franja de migdia i tarda s'incorpora Mariola Dinarés amb el nou programa 'La tàctica'. La periodista ha detallat: "Volem fer la ràdio de sempre, però amb les eines d'ara". I ha afegit que no volia perdre la màgia de la ràdio de què els oients puguin trucar a la ràdio en un moment concret. Xavi Martínez es posa al capdavant de 'La tarda de Ràdio 4', "estic molt feliç de poder recuperar aquesta gran marca", també ha afegit que el 'Xavifòrnia' seguirà a RNE quan no hi hagi lliga els caps de setmana. José María Rubí també estrena el programa 'El quart temps' que "renega de la tertúlia i de la polèmica", destacant que "el repte és fer informació esportiva, però de ràdio pública". I Carles Mesa enceta la tercera temporada d'Irrepetibles' amb Josep Maria Pou com a primer convidat: "Donarem veu a aquells que no sonen constantment a tot arreu, en converses tranquil·les, on aprendrem molt".
Actualitat, cultura i música al vespre
La franja del vespre comença amb 'El pla B' de Toni Marín, que ha remarcat: "Cada dia fem l'esforç per respectar a l'oient, amb una informació que no és partidista, que no és tendenciosa i que dona veu absolutament a tothom". El segueixen 'Sota sospita' de Laura González per parlar de "la foscor de l'ànima humana" i el veterà, amb 12 temporades, 'Metròpoli' de Xavi Collado que "continuarà donant visibilitat a aquells artistes novells que comencen i també els consolidats".
Un cap de setmana per informar, descobrir i desconnectar
El cap de setmana destaca el magazín 'Són 4 dies' que es renova amb Sílvia Tarragona al capdavant. A la presentació, la periodista ha detallat que s'explicarà l'actualitat de manera directa i rigorosa, però també amb un to suau per allunyar-se de la crispació.
Natàlia Sánchez i Raül Balam han presentat el nou format 'La comanda': "Parlarem de producte, d'arrel, de tradició, de temporada, d'innovació, de creativitat i de cultura. La cuina és cultura, és gastronomia, i tenim la sort de viure en un país on una de les grans coses que tenim és la cuina".
També Joan Barutel ha descobert en què consisteix el seu nou programa 'Demà és dilluns... i què!': "Tenim un objectiu molt clar, començar abans la setmana perquè l'inici de la setmana dels nostres oients sigui molt més positiu, energètic i optimista. Per això a nosaltres no ens importa que demà sigui dilluns".
A més, el cap de setmana torna 'Vida verda', on Marc Solanes agafarà el relleu de Pilar Sampietro, la creadora d'aquest format sobre ecologia i crisi climàtica.
Més aposta pel pòdcast
Ràdio 4 amplia també la seva oferta de pòdcasts. Rosa de Diego, coordinadora de programes de Ràdio 4 ha destacat l'aposta de la temporada pels pòdcasts, amb dues novetats: 'Pròxima estació' de Lourdes Gata i 'Les mares i els pares que ens van parir' amb Sergi Mas. De Diego ha remarcat que és un format a reivindicar amb una feina ben feta i treballada. A més, ha recordat el conveni que té Ràdio 4 amb la Xal on tothom pot participar i les alegries que van donar la temporada passada els pòdcast amb el premi Ràdio Associació per 'Escolta poble'.
Ràdio 4, 50 anys mirant endavant
La nova temporada coincideix amb una fita excepcional: els 50 anys de Ràdio 4. L'emissora celebrarà mig segle d'història amb una programació especial i diferents iniciatives arreu del territori que serviran per recordar el seu paper pioner, però sobretot per reivindicar el seu present i projectar la ràdio cap al futur.
Cinquanta anys després del seu naixement, Ràdio 4 inicia així una nova etapa amb més informació, noves veus i formats, més presència al territori i una vocació intacta de proximitat i servei públic: «La ràdio que t'escolta».