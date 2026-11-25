La 1 estrena ‘El escondite’, su nuevo espectáculo de entretenimiento familiar a gran escala, basado en uno de los juegos más universales de todos los tiempos. Un show tan emocionante como divertido que se desarrollará en un plató de grandes dimensiones, con Grison como anfitrión en una inmensa casa llena de escondites en la que 18 famosos sacarán el niño que llevan dentro.

El actor Paco Tous, la cantante Rosa López, el cómico Sergio Bezos, la polifacética artista Belinda Washington, la presentadora Inés Hernand, el cantante Bertín Osborne, la cantante Asha, la actriz Kira Miró, el presentador y tiktoker Javi Hoyos, la cantante Vicco, la actriz Ana Fernández, el creador de contenidos Miquel Montoro, el actor Pepón Nieto, el baloncestista Jorge Garbajosa, el cómico Álvaro Casares, la actriz Elena Furiase, el músico Guillermo Furiase y la periodista Valeria Vegas serán los protagonistas de esta primera edición del programa.

Grison debuta como presentador y dueño del casoplón, quien maneja este enorme juguete y convierte cada partida en una experiencia imprevisible. Tras ganarse el cariño del público como colaborador de ‘La Revuelta’, ahora pone su sentido del humor y su capacidad de improvisación al servicio de un formato donde la imaginación y el juego son protagonistas.

Grison debuta como presentador en 'El escondite'

‘Elescondite’ es la primera adaptación internacional de ‘The House of Hide and Seek’, creado por Talpa Studios, David Grifhorst y FOX Entertainment Studios. La versión española es una producción de RTVE en colaboración con Warner Bros. International Television Production España junto a Talpa Studios, grabada en el hub de producción de Talpa Studios en los Países Bajos.

Un plató de grandes dimensiones para disfrutar como niños

‘El escondite’ traslada a la pantalla uno de los juegos más universales, tan sencillo de explicar como difícil y divertido de superar: esconderse para que nadie te descubra. El programa cuenta con una enorme casa construida dentro de un plató de grandes dimensiones, con dosplantas y más de 120 escondites: escaleras, habitaciones, cocina, pasadizos… Un escenario diseñado para convertir cada rincón en el refugio perfecto… o en una trampa.

Entes de entrar en la casa, seis famosos se enfrentarán a una serie de juegos para determinar quién consigue el derecho a esconderse y quién tendrá que asumir el papel de buscador. Así comienza una partida en la que esconderse será tan importante como saber buscar. Los dos mejores de cada programa conseguirán una plaza para la final. Allí, los seis finalistas competirán por demostrar quién es el mejor jugando a ‘El escondite’ y ganar el gran bote que donará a la ONG que elijan.

‘El escondite’ abre sus puertas a los seis primeros valientes

Elena y Guillermo Furiase, Jorge Garbajosa, Ana Fernández, Álvaro Casares e Inés Hernand, primeros concursantes

El 30 de noviembre comienza una aventura repleta de tensión, estrategia y diversión. El baloncestista Jorge Garbajosa tendrá que esconder sus más de dos metros de altura. La actriz y el músico Elena y Guillermo Furiase tratarán de ocultarse tanto como el pendiente de La Faraona, su abuela. La presentadora Inés Hernand intentará no despistarse con el desorden de la casa. ¿Utilizará Ana Fernández sus habilidades interpretativas para distraer a sus rivales? ¿Hará “cheeeck” Álvaro Casares en su objetivo de pasar desapercibido?